Travis Kelce, estrella de los Kansas City Chiefs, por fin habló sobre su compromiso con la cantante Taylor Swift durante el episodio del 3 de septiembre de su exitoso podcast New Heights, junto a su hermano Jason Kelce.
Travis Kelce habla por primera vez sobre su compromiso con Taylor Swift
Kelce, visiblemente emocionado y entusiasmado, confesó que aún le resulta emocionante presentarla como su prometida, describiéndose como “giddy” (“emocionado”, “eufórico”) por la noticia.
En el episodio, Kelce ofreció una valiosa recomendación para quienes planean proponer matrimonio: no seguir fórmulas estandarizadas, sino conocer bien a la pareja y personalizar el gesto.
En cuanto a consejos sobre hacer la pregunta , dijo: “Tienes que conocer a tu chica… y no puedes dejar que lo que haga otra persona te haga sentir que debes hacerlo de esa manera”.
“Quizás puedas inspirarte en cómo lo hicieron otras personas”, comentó Travis. “Quizás eso te ayude a despertar tu creatividad. Pero conoce a tu pareja, piensa para quién lo haces. Todo lo demás saldrá perfecto”.
El anillo fue diseñado especialmente por Kindred Lubeck de Artifex Fine Jewelry, con un corte “Old Mine brilliant” que refleja la dedicación y cuidado puestos en cada detalle.
Jason Kelce no tardó en bromear sobre los futuros preparativos de su boda, diciendo que “la planificación de la boda se va a poner loca”. Travis lo confirmó entre risas, anticipando que la próxima fase será intensa y emocionante.
¿Cuándo se comprometieron Travis Kelce y Taylor Swift?
Los fans de Taylor Swift, conocidos por su meticulosa atención al detalle, comenzaron a especular sobre la fecha del compromiso poco después de que se publicara el episodio del podcast New Heights.
Detalles como el mani fresco de Swift y sutiles marcas en su cabello llevaron a muchos a sospechar que la propuesta había ocurrido ese mismo día.
Page Six confirmó el martes que los “Swifties” estaban en lo cierto: Travis Kelce le propuso matrimonio a la cantante ese día, en su propiedad ubicada en Leawood, Kansas, unas semanas antes de que anunciaran públicamente la noticia.
Según fuentes cercanas a la pareja, Kelce dedicó entre seis y ocho meses a planear cuidadosamente la propuesta, colaborando con el joyero Kindred Lubeck de Artifex Fine Jewelry en el diseño del anillo.
El resultado fue una pieza única con un corte Old Mine brilliant, reflejo del compromiso personal y emocional que Travis puso en cada detalle del momento. Esta propuesta, pensada al milímetro, refuerza la imagen de una relación construida con intimidad, intención y complicidad.