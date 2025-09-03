Travis Kelce habla por primera vez sobre su compromiso con Taylor Swift

Kelce, visiblemente emocionado y entusiasmado, confesó que aún le resulta emocionante presentarla como su prometida, describiéndose como “giddy” (“emocionado”, “eufórico”) por la noticia.

En el episodio, Kelce ofreció una valiosa recomendación para quienes planean proponer matrimonio: no seguir fórmulas estandarizadas, sino conocer bien a la pareja y personalizar el gesto.

Taylor Swift y Travis Kelce se comprometieron. (Instagram)

En cuanto a consejos sobre hacer la pregunta , dijo: “Tienes que conocer a tu chica… y no puedes dejar que lo que haga otra persona te haga sentir que debes hacerlo de esa manera”.

“Quizás puedas inspirarte en cómo lo hicieron otras personas”, comentó Travis. “Quizás eso te ayude a despertar tu creatividad. Pero conoce a tu pareja, piensa para quién lo haces. Todo lo demás saldrá perfecto”.

El anillo fue diseñado especialmente por Kindred Lubeck de Artifex Fine Jewelry, con un corte “Old Mine brilliant” que refleja la dedicación y cuidado puestos en cada detalle.

Taylor Swift y Travis Kelce (Instagram/The Young Team)

Jason Kelce no tardó en bromear sobre los futuros preparativos de su boda, diciendo que “la planificación de la boda se va a poner loca”. Travis lo confirmó entre risas, anticipando que la próxima fase será intensa y emocionante.

