Scooter Braun: quién es el polémico productor vinculado sentimentalmente con Sydney Sweeney

Fuentes cercanas al círculo de ambos afirmaron a TMZ que están saliendo y aseguran que el vínculo surgió tras coincidir en la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez, celebrada en Venecia.
Publicidad
Este hecho avivó el interés por la vida personal del influyente productor musical. Pero, más allá de esta inesperada conexión con Sydney Sweeney, una de las estrellas jóvenes más populares de Hollywood, el nombre de Scooter Braun viene cargado de controversia.
¿Scooter Braun y Sydney Sweeney están saliendo?
Aunque aún no hay confirmación oficial, la especulación sobre una relación entre Scooter Braun y Sydney Sweeney a dominado las conversaciones en redes y foros de celebridades. Las diferencias de edad, sus antecedentes mediáticos y la posible reacción de los fans de Swift (los Swifties) hacen de esta relación una bomba de atención.
Por ahora, ni Braun ni Sweeney han hecho declaraciones públicas, pero el interés por la vida personal del productor está más encendido que nunca.
¿Quién es Scooter Braun?
Scooter Braun es un empresario, productor y representante artístico estadounidense nacido en 1981. Es conocido por descubrir a Justin Bieber en YouTube en 2007 y convertirlo en un fenómeno global. A lo largo de su carrera, Braun ha trabajado con artistas como Ariana Grande, Demi Lovato, J Balvin y Kanye West, entre otros.
Además de fundar la empresa de entretenimiento SB Projects, Braun ha estado involucrado en múltiples emprendimientos de inversión y filantropía. Sin embargo, su figura ha sido objeto de críticas, especialmente por su papel en la gestión de artistas y la manera en la que maneja los derechos musicales.
Publicidad
El conflicto entre Scooter Braun y Taylor Swift que cambió la industria musical
Scooter Braun saltó a los titulares mundiales en 2019 cuando adquirió Big Machine Label Group, el sello discográfico que poseía los derechos de los primeros seis álbumes de Taylor Swift. La compra, que involucró más de 300 millones de dólares, otorgó a Braun el control de los masters originales de la cantante, lo que desató un intenso conflicto entre ambos.
Taylor Swift denunció públicamente que nunca fue consultada ni tuvo la oportunidad de comprar sus propios masters, acusando a Braun de haber ejercido “bullying manipulador y tóxico” a lo largo de su carrera.
En respuesta, Swift tomó una decisión histórica: regrabar sus primeros álbumes bajo la etiqueta “(Taylor’s Version)” para recuperar el control de su obra. Este movimiento no solo fue un éxito comercial, sino que sentó un precedente sobre derechos artísticos en la industria musical.
La relación entre Scooter Braun y Justin Bieber: del descubrimiento al distanciamiento
Uno de los momentos clave en la carrera de Scooter Braun fue el descubrimiento de Justin Bieber en 2007, cuando el cantante canadiense apenas tenía 13 años. Braun vio videos caseros del joven en YouTube, lo contactó, y lo llevó a Atlanta para firmar su primer contrato musical.
Desde entonces, se convirtió en su representante y figura clave en su ascenso meteórico al estrellato.
Durante años, la relación entre ambos fue muy cercana, casi como la de un mentor con su pupilo. Sin embargo, en 2023 surgieron rumores de que Bieber había decidido romper su vínculo profesional con Braun, lo que alimentó especulaciones sobre tensiones internas.
Aunque ninguno de los dos dio detalles públicos, varios medios confirmaron que Justin había buscado nuevos rumbos para su carrera, marcando el fin de una era para ambos.