Scooter Braun: quién es el polémico productor vinculado sentimentalmente con Sydney Sweeney

Este hecho avivó el interés por la vida personal del influyente productor musical. Pero, más allá de esta inesperada conexión con Sydney Sweeney, una de las estrellas jóvenes más populares de Hollywood, el nombre de Scooter Braun viene cargado de controversia.

¿Scooter Braun y Sydney Sweeney están saliendo?

Aunque aún no hay confirmación oficial, la especulación sobre una relación entre Scooter Braun y Sydney Sweeney a dominado las conversaciones en redes y foros de celebridades. Las diferencias de edad, sus antecedentes mediáticos y la posible reacción de los fans de Swift (los Swifties) hacen de esta relación una bomba de atención.

Por ahora, ni Braun ni Sweeney han hecho declaraciones públicas, pero el interés por la vida personal del productor está más encendido que nunca.

Sydney Sweeney y Scooter Braun están saliendo, una fuente cercana lo confirma. (Getty Images)

¿Quién es Scooter Braun?

Scooter Braun es un empresario, productor y representante artístico estadounidense nacido en 1981. Es conocido por descubrir a Justin Bieber en YouTube en 2007 y convertirlo en un fenómeno global. A lo largo de su carrera, Braun ha trabajado con artistas como Ariana Grande, Demi Lovato, J Balvin y Kanye West, entre otros.

Además de fundar la empresa de entretenimiento SB Projects, Braun ha estado involucrado en múltiples emprendimientos de inversión y filantropía. Sin embargo, su figura ha sido objeto de críticas, especialmente por su papel en la gestión de artistas y la manera en la que maneja los derechos musicales.