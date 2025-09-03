Sale a la luz el “minuto perdido” en la controversial muerte de Jeffrey Epstein

¿De qué cargos fue acusado Jeffrey Epstein?

En 2008, Jeffrey Epstein fue acusado por primera vez en Florida por cargos relacionados con la prostitución de menores. Sin embargo, logró evitar un juicio federal gracias a un controvertido acuerdo con la fiscalía, liderada entonces por Alexander Acosta, quien años después fue secretario de Trabajo en el gobierno de Donald Trump. Epstein se declaró culpable de delitos menores y recibió una condena de solo 13 meses en una cárcel del condado, con privilegios de salida diaria para ir a trabajar.

Este acuerdo fue duramente criticado por defensores de derechos humanos, fiscales y medios de comunicación, al considerarse un ejemplo de impunidad para personas con poder económico y conexiones políticas.

El 6 de julio de 2019, Jeffrey Epstein fue arrestado nuevamente en el aeropuerto de Teterboro de Nueva Jersey tras aterrizar de un vuelo privado procedente de París. Fue acusado de tráfico sexual y conspiración para cometer tráfico sexual de menores. Durante el allanamiento de su mansión en Nueva York, agentes federales encontraron fotos comprometedoras de jóvenes, junto con dinero en efectivo, pasaportes falsos y documentos incriminatorios.

El financiero se declaró no culpable, pero fue detenido sin derecho a fianza debido al riesgo de fuga. Un mes después, fue hallado muerto en su celda en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan. La causa oficial fue suicidio por ahorcamiento, aunque su muerte generó múltiples teorías de conspiración debido a fallos en la vigilancia y la magnitud del caso.

Víctimas de Jeffrey Epstein presionan al Congreso para revelar los documentos sobre red de tráfico

Un grupo de víctimas de Jeffrey Epstein está presionando al Congreso de Estados Unidos para que se revelen todos los documentos e información relacionada con la red de abuso sexual y complicidad que rodeó al delincuente sexual. Durante una reciente conferencia de prensa en el Capitolio, acompañadas por los representantes bipartidistas Thomas Massie y Ro Khanna, las sobrevivientes exigieron mayor transparencia y acceso completo a los archivos de investigación, muchos de los cuales fueron entregados al Congreso por el Departamento de Justicia.

Entre las víctimas que hablaron están Courtney Wild, Marina Lacerda y Anouska De Georgiou, quienes reclamaron saber por qué Jeffrey Epstein fue protegido, quiénes continúan protegidos y quién estuvo detrás de esa protección. Además, denunciaron que algunos documentos importantes, como aquellos que contienen sus nombres, fueron confiscados en la casa de Epstein y son clave para reconstruir los hechos. Señalaron que cualquier intento por ocultar estos archivos sería para encubrir actos indebidos.

Sin embargo, no todos en la esfera política están a favor de liberar esta información. El presidente Donald Trump calificó estas demandas de transparencia como un “engaño demócrata” para distraer la atención, a pesar de que su nombre aparece en algunos de los documentos relacionados con Epstein. Mientras tanto, los congresistas Massie y Khanna han iniciado una petición para forzar una votación que obligue al Departamento de Justicia a liberar todos los documentos, contando ya con el apoyo de varios miembros del Congreso, incluyendo algunos republicanos como Marjorie Taylor Greene, Lauren Boebert y Nancy Mace.

Las víctimas también anunciaron que están preparando una lista con los nombres de todas las personas que han sido vinculadas con Epstein, después de que las autoridades negaran la existencia de tal registro. Esta iniciativa busca hacer responsables a quienes formaron parte de la red de abuso y proteger la memoria de las víctimas.