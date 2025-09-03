Por fin: Te presentamos el video que Lady Gaga grabó en Xochimilco y fue dirigido por el gran Tim Burton

¿Cuándo grabaron Lady Gaga y Tim Burton en Xochimilco?

Fue el pasado mes de julio cuando los nombres de Lady Gaga y Tim Burton se convirtieron en tendencia en redes sociales. Usuarios aseguraron que la cantante y el director estuvieron en Xochimilco para grabar el videoclip de la estrella pop.

Lady Gaga (Pop Crave)

El rumor cobró fuerza tras la publicación de un video que se viralizó en X, en él se observa a varios oficiales de seguridad en la zona, quienes seguraron “Continuamos jefe todavía aquí, sin novedad hasta el momento”.

Lo curioso es que de fondo se escucha la canción ‘Dead Dance’, que hoy estrenó su video.

