Por fin: Te presentamos el video que Lady Gaga grabó en Xochimilco y fue dirigido por el gran Tim Burton

Lady Gagasorprendió esta mañana a sus seguidores con el estreno del video de la canción “The Dead Dance”, dirigido por Tim Burton y que fue filmado en La Isla de las Muñecas en Xochimilco.
El tema compuesto por la artista neoyorkina vino acompañado por el estreno de la segunda parte de la temporada 2 de Merlina, que llega este miércoles 3 de septiembre de 2025 a Netflix, donde la cantante tiene una participación especial como Rosaline Rotwood.
Esta mañana, Lady Gaga estrenó a nivel mundial el video de “The Dead Dance”, una producción dirigida por Tim Burton, misma que se filmó en un lugar lleno de misticismo e historia: la famosa Isla de las Muñecas de Xochimilco, en la Ciudad de México.
El tema, inspirado en una ruptura amorosa, se estrenó hace unos días durante la Gala del Cementerio organizada por Netflix y Spotify en Nueva York, donde Jenna Ortega y Lady Gaga acapararon la atención con looks góticos muy ad hoc a la ocasión.
El video inicia con imágenes en blanco y negro de Lady Gaga caracterizada como zombie, vestida de blanco y rodeada de muñecas colgantes en un cementerio. A medida que avanza, el video introduce color y las muñecas que cobran vida mientras la cantante y sus bailarines ejecutan una coreografía con pasos que nos recuerdan al video “Thriller” de Michael Jackson.
¿Cuándo grabaron Lady Gaga y Tim Burton en Xochimilco?
Fue el pasado mes de julio cuando los nombres de Lady Gaga y Tim Burtonse convirtieron en tendencia en redes sociales. Usuarios aseguraron que la cantante y el director estuvieron en Xochimilco para grabar el videoclip de la estrella pop.
El rumor cobró fuerza tras la publicación de un video que se viralizó en X, en él se observa a varios oficiales de seguridad en la zona, quienes seguraron “Continuamos jefe todavía aquí, sin novedad hasta el momento”.
Lo curioso es que de fondo se escucha la canción ‘Dead Dance’, que hoy estrenó su video.
Ese momento coincidió con la visita de Tim Burtona México por la inauguración de El Laberinto de Tim Burton, una experiencia inmersiva que recorre la obra del cineasta con más de 200 obras de arte como prostéticos, máscaras y otros objetos de cada una de sus películas.
¿Qué personaje interpreta Lady Gaga en Merlina?
Desde que se anunció la segunda temporada de Merlina, se generó gran expectativa entre los fans, especialmente tras la confirmación de Lady Gaga como parte del elenco dirigido por Tim Burton.
Medios internacional confirmaron que la cantante filmó sus escenas en Europa, específicamente en Irlanda, donde se llevó a cabo la producción de la segunda temporada. La cantante de “Bad Romance” interpreta a Rosaline Rotwood, una legendaria profesora de la Academia Nevermore, el instituto para jóvenes con habilidades sobrenaturales donde se desarrolla gran parte de la trama.
Sin embargo, en ese momento, la estrella del pop no quiso revelar detalles de su participación en la serie.
“No quiero revelar nada sobre mi participación en la serie, quiero mantenerlo como un secreto extra, pero amo a Jenna y realmente pasé un momento increíble”, expresó en una entrevista con Entertainment Weekly.