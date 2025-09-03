¿Manuel Mijares en riesgo de infarto? Esta es la verdad

Oficina de Mijares insta a no prestar atención a información falsa sobre el cantante

Además, hicieron un llamado a no prestar atención a información no verificada, como ocurrió en este caso, pues de inmediato algunos fans manifestaron su preocupación por la salud de Mijares .

Manuel Mijares (Instagram)

“Agradecemos su preocupación e invitamos a no dejarse llevar por noticias falsas. Cualquier información oficial será dada a conocer únicamente a través de las redes sociales de Mijares y Alma Show”, especifica el comunicado.

Tras la difusión de información sobre un supuesto problema de salud del cantante, su equipo lamentó que se publique este tipo de información sin fundamento: “Lamentamos que se difundan notas que solo generan alarma entre el público. Reiteramos: Mijares se encuentra estable y no está internado”, finaliza la publicación.

Manuel Mijares (Getty Images)

Quién se puso en contacto con Mijares y su equipo de management reiteró lo expuesto en el comunicado, además, detallaron que el cantante se encuentra bien y en su casa.

“No hay nada que declarar porque él tuvo un día normal, no sé de dónde sale ese chisme, no hay nada que declarar por parte de él. Ni siquiera fue a una revisión médica, nada. Él está enfocado en su casa, normal”, reportó su oficina.