¿Manuel Mijares en riesgo de infarto? Esta es la verdad

El cantante Manuel Mijarespuso fin a los rumores que apuntan a que tiene serios problemas de salud y fue hospitalizado por riesgo de un infarto.
Las especulaciones comenzaron por el reporte de un medio de circulación nacional que citó las declaraciones de un presunto amigo cercano al cantante. De acuerdo con dicha fuente, el intérprete habría estado incluso al borde de sufrir un infarto.
Manuel Mijares aclara los rumores sobre su estado de salud
A través de su oficina de representación, Mijaresse pronunció sobre la noticia que dio a conocer un medio de circulación nacional que citó a un supuesto amigo cercano del cantante, quien aseguró que el intérprete habría estado en riesgo de sufrir un infarto.
De acuerdo con el comunicado, todo se trata de información falsa, pues el intérprete de “Soldado del Amor” se encuentra bien. “La noticia sobre una supuesta hospitalización de Mijares es FALSA. Su salud está muy bien, gracias a Dios”, explicaron al pie de la publicación que se difundió en su cuenta de Instagram. “Les pedimos no hacer caso a rumores y estar atentos solo a la información en las redes oficiales de Mijares y AlmaShow”.
Oficina de Mijares insta a no prestar atención a información falsa sobre el cantante
Además, hicieron un llamado a no prestar atención a información no verificada, como ocurrió en este caso, pues de inmediato algunos fans manifestaron su preocupación por la salud de Mijares.
“Agradecemos su preocupación e invitamos a no dejarse llevar por noticias falsas. Cualquier información oficial será dada a conocer únicamente a través de las redes sociales de Mijares y Alma Show”, especifica el comunicado.
Tras la difusión de información sobre un supuesto problema de salud del cantante, su equipo lamentó que se publique este tipo de información sin fundamento: “Lamentamos que se difundan notas que solo generan alarma entre el público. Reiteramos: Mijares se encuentra estable y no está internado”, finaliza la publicación.
Quién se puso en contacto con Mijares y su equipo de management reiteró lo expuesto en el comunicado, además, detallaron que el cantante se encuentra bien y en su casa.
“No hay nada que declarar porque él tuvo un día normal, no sé de dónde sale ese chisme, no hay nada que declarar por parte de él. Ni siquiera fue a una revisión médica, nada. Él está enfocado en su casa, normal”, reportó su oficina.