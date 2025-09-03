"La reina de la ketamina" se declara culpable por la muerte de Matthew Perry

Jasveen Sangha, conocida en Hollywood como la “Reina de la Ketamina”, se declaró culpable este miércoles ante un tribunal de California por suministrar las drogas que causaron la muerte de Matthew Perry.

Sangha, de 42 años y con doble nacionalidad estadounidense y británica, admitió varios cargos, entre ellos la distribución de ketamina que resultó en muerte y lesiones corporales graves. Desde agosto de 2024 se encuentra bajo custodia federal y enfrenta una posible condena de más de 60 años de prisión, aunque su sentencia está programada para el 10 de diciembre de este año.

Jasveen Sangha, reina de la ketamina (Instagram)

Por otro lado, los fiscales acordaron solicitar una pena más corta debido a su cooperación durante el proceso. Sin embargo, resaltan que la gravedad de los cargos y el impacto de sus acciones en la muerte de una figura pública como Matthew Perry son considerables.

Cabe destacar que la "Reina de la ketamina" es la quinta persona en admitir su implicación en la muerte del querido actor, quien durante décadas luchó públicamente contra la adicción a sustancias.