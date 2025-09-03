"La reina de la ketamina" se declara culpable por la muerte de Matthew Perry

A casi un año del fallecimiento de Matthew Perry, el querido actor de Friends que murió el 28 de octubre de 2023 a los 54 años en su casa de Los Ángeles, su nombre sigue siendo ocupando titulares. Ahora, se ha dado un importante avance legal relacionado con su trágico fallecimiento. Jasveen Sangha, conocida como la “reina de la ketamina”, se declaró culpable de cinco cargos federales por la distribución de la droga que estuvo vinculada a la muerte del actor.
La declaración de culpabilidad se dio este 3 de septiembre durante una audiencia judicial en la que estuvieron presentes los padres de Perry, quienes han buscado justicia desde entonces.