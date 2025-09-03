Hijo de Ozzy Osbourne llama "patético" a Roger Waters por burlarse del legado de su papá tras su muerte

Tras las duras declaraciones que hizo Roger Waters sobre el legado musical de Ozzy Osbourne , Jack Osbourne, hijo del ícono del metal, respondió con un contundente mensaje en redes sociales, donde tachó al cofundador de Pink Floyd de “patético” y “desconectado”.
Jack Osbourne le responde a Roger Waters tras burlarse del legado de su papá
La muerte del icónico Ozzy Osbourne el pasado 22 de julio desató una ola de homenajes en todo el mundo. Sin embargo, semanas después, el cofundador de Pink Floyd, Roger Waters, lanzó comentarios polémicos sobre el legado de Black Sabbath y su mítica figura a través del medio The Independent Ink.
“Ozzy Osbourne, que acaba de morir —bendito sea—, en el estado en el que estuvo toda su vida. Nunca lo sabremos, no lo supimos, ¿sabes? Aunque estuvo en la tele durante siglos con sus idioteces y disparates”, comentó.
Roger también fue directo al expresar su falta de interés por la música de Ozzy y Black Sabbath: “No me importa Black Sabbath, nunca me importó. No me interesa morder cabezas de pollos ni lo que sea que hagan. Me da igual, ¿sabes?”, declaró.
Aquellas declaraciones provocaron una contundente respuesta por parte de Jack Osbourne, quien no dudó en salir en defensa de su padre a través de un mensaje que publicó en sus historias de Instagram.
"Hola @rogerwaters. ¡Que te jodan!", escribió. "Qué patético y desconectado te has vuelto. Parece que la única forma de llamar la atención últimamente es vomitando tonterías en los medios".
"Mi papá siempre pensó que eras un imbécil, gracias por demostrarle que tenía razón", acompañado de un emoji de payaso.
La muerte de Ozzy Osbourne
De acuerdo con el certificado de defunción presentado por su hija Aimée Osbourne en un registro de Londres y obtenido por el diario The New York Times, el líder de Black Sabbath murió de un ataque cardíaco.
El certificado también enumera como causas de su muerte: paro cardíaco extrahospitalario, así como enfermedad de la arteria coronaria y enfermedad de Parkinson con disfunción autonómica.
Ozzy Osbourne murió el pasado 22 de julio, así lo confirmó su familia a través de un comunicado: “Con una tristeza indescriptible, informamos del fallecimiento de nuestro querido Ozzy Osbourne esta mañana”, declararon en un comunicado. “Estaba con su familia, rodeado de mucho cariño. Pedimos a todos que respeten la privacidad de nuestra familia en estos momentos”.
Los problemas de salud de Ozzy Osbourne
El músico enfrentó varios problemas de salud en los últimos años. En enero de 2020, el músico reveló que había sido diagnosticado con la enfermedad de Parkinson.
En 2019, el artista conocido como ‘El príncipe de las tinieblas’ sufrió una caída en su casa de Los Ángeles por lo que tuvo que someterse a una cirugía de cuello. Sin embargo, el músico regresó a los escenarios en agosto de 2022 durante una actuación en los Juegos de la Commonwealth en Birmingham.
En marzo de 2023, canceló algunas fechas de su gira por el Reino Unido y Europa debido a problemas de salud. “Mi voz está bien. Sin embargo, tras tres operaciones, tratamientos con células madre, interminables sesiones de fisioterapia y, más recientemente, el innovador tratamiento Cybernics (HAL), mi cuerpo sigue débil”, informó el artista en Instagram.
Ese julio de ese mismo año, Ozzy Osbourne canceló una actuación en el festival Power Trip de Indio, California, programada para octubre de 2023, ni tampoco se presentó a la ceremonia de su ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll.