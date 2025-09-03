Hijo de Ozzy Osbourne llama "patético" a Roger Waters por burlarse del legado de su papá tras su muerte

Jack Osbourne le responde a Roger Waters tras burlarse del legado de su papá

La muerte del icónico Ozzy Osbourne el pasado 22 de julio desató una ola de homenajes en todo el mundo. Sin embargo, semanas después, el cofundador de Pink Floyd, Roger Waters, lanzó comentarios polémicos sobre el legado de Black Sabbath y su mítica figura a través del medio The Independent Ink.

“Ozzy Osbourne, que acaba de morir —bendito sea—, en el estado en el que estuvo toda su vida. Nunca lo sabremos, no lo supimos, ¿sabes? Aunque estuvo en la tele durante siglos con sus idioteces y disparates”, comentó.

Roger también fue directo al expresar su falta de interés por la música de Ozzy y Black Sabbath: “No me importa Black Sabbath, nunca me importó. No me interesa morder cabezas de pollos ni lo que sea que hagan. Me da igual, ¿sabes?”, declaró.

Roger Waters lanza críticas contra Ozzy Osbourne tras su muerte. (Kevin Winter/Getty Images)

Aquellas declaraciones provocaron una contundente respuesta por parte de Jack Osbourne, quien no dudó en salir en defensa de su padre a través de un mensaje que publicó en sus historias de Instagram.

"Hola @rogerwaters. ¡Que te jodan!", escribió. "Qué patético y desconectado te has vuelto. Parece que la única forma de llamar la atención últimamente es vomitando tonterías en los medios".

"Mi papá siempre pensó que eras un imbécil, gracias por demostrarle que tenía razón", acompañado de un emoji de payaso.