Cardi B es absuelta y libra demanda millonaria, pero protagoniza polémica a la salida

Cardi B es absuelta y libra demanda millonaria por demanda de agresión

Un jurado desestimó las acusaciones de la demandante Emani Ellis, quien señaló a la cantante, entonces embarazada, de agredirla cuando iba camino a una cita médica en Beverly Hills en 2018.

Ellis afirmó que Cardi B le gritó insultos raciales, escupió sobre ella y le arañó la cara con uñas largas durante el altercado. Por su parte, Cardi B le dijo al tribunal que Ellis se había acercado agresivamente tratando de grabarla con un teléfono mientras entraba al consultorio médico.

"En ese momento, Cardi B tenía aproximadamente cuatro meses de embarazo de su primer hijo y había tomado mucho cuidado para mantener su embarazo en privado y alejado del escrutinio de los tabloides y críticos", dijeron los abogados de la cantante en el tribunal.

Los abogados dijeron que Ellis intentó intimidar a la artista en lo que se transformó en una pelea verbal cargada de insultos, antes de que el personal del consultorio médico interviniera.

El jurado desestimó la demanda de indemnización. Tras el veredicto, Cardi B, cuyo nombre real es Belcalis Marlenis Almanzar, dijo que nunca había atacado a Ellis.

"Juro por Dios, lo diré en mi lecho de muerte, no toqué a esa mujer. No toqué a esa mujer", dijo.