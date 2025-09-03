Cardi B es absuelta y libra demanda millonaria, pero protagoniza polémica a la salida

Este martes, Cardi B fue absuelta de agresión en un juicio por 24 millones de dólares en el que fue acusada de arañarle la cara a una agente de seguridad.
En la audiencia en Los Ángeles la semana pasada, la artista de "WAP" lució diferentes pelucas y protagonizó discusiones con abogados y otros momentos que se volvieron virales en las redes.
Un jurado desestimó las acusaciones de la demandante Emani Ellis, quien señaló a la cantante, entonces embarazada, de agredirla cuando iba camino a una cita médica en Beverly Hills en 2018.
Ellis afirmó que Cardi B le gritó insultos raciales, escupió sobre ella y le arañó la cara con uñas largas durante el altercado. Por su parte, Cardi B le dijo al tribunal que Ellis se había acercado agresivamente tratando de grabarla con un teléfono mientras entraba al consultorio médico.
"En ese momento, Cardi B tenía aproximadamente cuatro meses de embarazo de su primer hijo y había tomado mucho cuidado para mantener su embarazo en privado y alejado del escrutinio de los tabloides y críticos", dijeron los abogados de la cantante en el tribunal.
Los abogados dijeron que Ellis intentó intimidar a la artista en lo que se transformó en una pelea verbal cargada de insultos, antes de que el personal del consultorio médico interviniera.
El jurado desestimó la demanda de indemnización. Tras el veredicto, Cardi B, cuyo nombre real es Belcalis Marlenis Almanzar, dijo que nunca había atacado a Ellis.
"Juro por Dios, lo diré en mi lecho de muerte, no toqué a esa mujer. No toqué a esa mujer", dijo.
Cardi B protagoniza polémica a la salida de su juicio
A la salida de un tribunal en Los Ángeles, Cardi B protagonizó un momento tenso con la prensa que rápidamente se volvió viral. Mientras caminaba hacia su vehículo, un reportero le preguntó directamente si los rumores sobre un posible embarazo eran ciertos, insinuando una conexión entre su expareja Offset y su actual vínculo con el jugador de la NFL, Stefon Diggs.
La pregunta desató la molestia inmediata de la rapera, quien respondió lanzándole un bolígrafo al periodista.
Visiblemente irritada, Cardi B no se contuvo y cuestionó la actitud del reportero frente a las cámaras: “¿Por qué tú, como hombre, crees que tienes derecho a hacerme ese tipo de preguntas? Respeta a las mujeres”, exclamó con firmeza antes de ingresar a su vehículo.
El momento fue captado por varios testigos y rápidamente circuló en redes sociales, donde generó opiniones divididas entre quienes apoyaron su reacción y quienes la consideraron excesiva.