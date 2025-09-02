Tom Holland, el carismático actor británico que ha conquistado al mundo como Spider-Man, reveló públicamente que vive con dos condiciones neurodivergentes: Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) y dislexia.
Tom Holland habla abiertamente de su diagnóstico de TDAH y dislexia
Tom Holland confiesa que padece TDAH y dislexia
En una reciente entrevista para el medio IGN Tom, Holland compartió cómo estos diagnósticos han marcado su vida personal y profesional.
Tom Holland, quien actualmente acaba de protagonizar un comercial para LEGO, reconoció que este juego tuvo un papel muy importante en su niñez debido a que lo ayudaba a concentrarse.
“Tengo TDAH y soy disléxico, y a veces, cuando alguien me da un lienzo en blanco, me siento un poco intimidado. A veces te encuentras con esos desafíos al desarrollar un personaje”, confesó Holland.
Holland lo explicó con franqueza que diagnosticado con dislexia a los 7 años, y que desde entonces recurre a la ayuda de más personas para controlar su padecimiento.
“Soy tan severamente disléxico que cuando publico en Instagram o algo así, tengo que hacer que tres personas lo lean. Realmente me estresa, porque les sale a todo el mundo y no quieres verte como un idiota, ya sabés", compartió.
En medio de estas dificultades, Holland ha encontrado un sostén emocional en su pareja, la actriz Zendaya. Su relación comenzó en el rodaje de Spider-Man: Homecoming en 2016 y se confirmó públicamente en 2021.
En enero de 2025, Zendaya lució un anillo de compromiso durante los Globos de Oro, confirmando que la pareja planea casarse.
“Supongo que entiendo que tengo suerte de tener a alguien como Zendaya en mi vida. Es interesante estar en una relación romántica con alguien que está en el mismo barco que tú. Puedes compartir tus experiencias y eso vale su peso en oro”, expresó Holland.
¿Qué es el TDAH y qué famosos lo tienen?
El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es una condición neurológica que suele diagnosticarse en la infancia, aunque muchas personas también lo descubren en la edad adulta. Se caracteriza por dificultades para mantener la atención, controlar los impulsos y, en algunos casos, una marcada hiperactividad. No es una falta de disciplina o de inteligencia, sino una diferencia en la forma en que el cerebro procesa la información y gestiona el comportamiento.
¿Cuáles son los síntomas del TDAH?
Los síntomas pueden variar, pero los más comunes incluyen:
- Dificultad para concentrarse o mantener la atención en tareas.
- Olvidos frecuentes y desorganización.
- Impulsividad (interrumpir, hablar de más, dificultad para esperar turnos).
- Inquietud física o mental (hiperactividad).
- Cambios de humor y problemas para terminar proyectos.
Famosos que han hablado abiertamente sobre el TDAH
Varios artistas, deportistas y figuras públicas han compartido sus experiencias con el TDAH, ayudando a visibilizar la condición y romper estigmas. Algunos de ellos son:
- Simone Biles – La gimnasta olímpica reveló que toma medicamentos para tratar el TDAH y ha hablado con orgullo sobre cómo ha aprendido a convivir con él.
- Justin Timberlake – El cantante ha dicho que vive con TDAH y TOC (trastorno obsesivo compulsivo).
- Will.i.am – El músico y productor de Black Eyed Peas ha mencionado que el TDAH afecta su enfoque, pero también potencia su creatividad.
- Howie Mandel – Comediante y presentador de televisión, ha sido abierto sobre cómo maneja el TDAH y otros trastornos.
- Michael Phelps – El nadador olímpico fue diagnosticado de niño y ha compartido cómo el deporte lo ayudó a canalizar su energía.