¿Quién es Kate Harrison, la modelo que le robó el corazón a Chloë Grace Moretz?

¿Quién es Kate Harrison, la esposa de Chloë Grace Moretz?

Kate Harrison es modelo y fotógrafa y nació el 8 de marzo de 1991 en Portland, Oregón. Creció rodeada del mundo del espectáculo. Es hija del actor Gregory Harrison y de la exmodelo Randi Oakes, por lo que el arte y la cámara siempre estuvieron presentes en su vida.

El actor Gregory Harrison es papá de Kate Harrison, esposa de Chloë Grace Moretz. (Bryan Bedder/Getty Images)

Harrison es fundadora de The Testing Network, una plataforma creativa que busca redefinir los portafolios de modelos a través de sesiones colaborativas, alejándose de los métodos tradicionales.

“Como modelo en esta industria por más de 14 años, las pruebas han sido, y siempre serán, un componente enorme de la carrera de una modelo”, escribió en The Testing Network.

Kate Harrison (Instagram)

Con más de una década de trayectoria en el modelaje internacional, Harrison dio uno de sus primeros grandes pasos al aparecer en Vogue Italia en 2012. Desde entonces, ha trabajado con reconocidas marcas como Topshop, Land’s End, entre otras.

Actualmente, está representada por agencias de prestigio como Elite New York y Modelwerk, en Alemania.

Más allá de su rol como modelo, Kate también ha cultivado una carrera como fotógrafa artística, especializándose en retratos en blanco y negro que comparte en su cuenta de Instagram (@katelapriel).