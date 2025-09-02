¿Quién es Kate Harrison, la modelo que le robó el corazón a Chloë Grace Moretz?

Después de casi siete años juntas, Chloë Grace Moretz y Kate Harrison finalmente se casaron el fin de semana pasado. Su historia de amor ha sido tan discreta como duradera, sin embargo, ahora que se casaron hay más interés sobre la mujer que ha estado al lado de la actriz todo este tiempo. ¿Quién es Kate Harrison? Te contamos todo sobre la modelo y fotógrafa que se robó su corazón.
¿Quién es Kate Harrison, la esposa de Chloë Grace Moretz?
Kate Harrison es modelo y fotógrafa y nació el 8 de marzo de 1991 en Portland, Oregón. Creció rodeada del mundo del espectáculo. Es hija del actor Gregory Harrison y de la exmodelo Randi Oakes, por lo que el arte y la cámara siempre estuvieron presentes en su vida.
Harrison es fundadora de The Testing Network, una plataforma creativa que busca redefinir los portafolios de modelos a través de sesiones colaborativas, alejándose de los métodos tradicionales.
“Como modelo en esta industria por más de 14 años, las pruebas han sido, y siempre serán, un componente enorme de la carrera de una modelo”, escribió en The Testing Network.
Con más de una década de trayectoria en el modelaje internacional, Harrison dio uno de sus primeros grandes pasos al aparecer en Vogue Italia en 2012. Desde entonces, ha trabajado con reconocidas marcas como Topshop, Land’s End, entre otras.
Actualmente, está representada por agencias de prestigio como Elite New York y Modelwerk, en Alemania.
Más allá de su rol como modelo, Kate también ha cultivado una carrera como fotógrafa artística, especializándose en retratos en blanco y negro que comparte en su cuenta de Instagram (@katelapriel).
La historia de amor de Chloë Grace Moretz y Kate Harrison
La historia de amor entre Chloë Grace Moretz y Kate Harrison comenzó en 2018, cuando fueron vistas por primera vez en Malibú. Desde entonces, la pareja mantuvo una relación alejada del foco mediático, hasta que en abril de 2024 comenzaron los rumores de compromiso tras aparecer con anillos a juego en Disneyland.
Finalmente, el 1 de enero de 2025, Chloë confirmó la noticia a través de sus redes sociales, en donde publicó una foto de sus manos entrelazadas con los anillos de compromiso.
Chloë Grace Moretz y Kate Harrison se casan
Tras siete años de una relación discreta, la actriz Chloë Grace Moretz y la modelo Kate Harrison se dieron el "Sí, acepto" en una emotiva ceremonia celebrada el fin de semana pasado.
Aunque aún se desconocen los detalles de la boda, tanto Chloë como Kate eligieron a Vogue para que formara parte de un momento muy especial: asisteron al fitting un día antes de que se llevara a cabo la celebración oficial.
“Gran parte de la boda es compartir cosas que a Kate y a mí nos gustan con todos los que van a estar allí”, reveló Moretz a Vogue antes de su boda con Harrison.
De acuerdo con la actriz, planearon la boda con el fin de que fuera lo opuesto a lo tradicional: “Habrá pesca, equitación y póker. Kate hizo ella misma un tapete personalizado para jugar póker, así que vamos a aprovecharlo. Nuestro segundo día será de baile en línea y de todo un poco”.
Por otro lado, la actriz de Carrie dijo que uno de los momentos que más le emocionaba de su unión con la fotógrafa "es la primera mirada": “Sin tener ni idea de cómo nos veríamos con nuestros vestidos, va a ser muy especial", señaló.