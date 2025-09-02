Kaia Gerber y Lewis Pullman confirman su romance con apasionado beso en Venecia

Kaia Gerber y Lewis Pullman no pasaron desapercibidos a su paso por el Festival Internacional de Cine de Venecia. La pareja se aseguró de volverse viral a su paso por la red carpet del estreno mundial de la película The Testament Of Ann Lee al hacer oficial su relación con un apasionado beso.
La modelo y actriz estadounidense acompañó al actor para apoyarlo durante la proyección de la cinta que protagoniza Pullman con Amanda Seyfried y Thomasin McKenzie.
Kaia Gerber y Lewis Pullman confirman su romance en Venecia
Kaia Gerber y Lewis Pullman deslumbraron a su paso por el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde confirmaron su romance. La pareja fue captada compartiendo un apasionado beso en la alfombra roja durante el estreno de la película The Testament Of Ann Lee.
En la gala, Pullman optó por un esmoquin clásico de Saint Laurent, mientras que Gerber reafirmó su estatus como ícono de moda con un diseño a la medida de Givenchy. La modelo deslumbró con una falda amplia en encaje negro, decorada con diminutas lentejuelas y sutiles transparencias, un look que evocó la elegancia de las grandes divas del cine de oro de Hollywood.
Esta no es la primera vez que Kaia Gerber y Lewis Pullman se dejan ver juntos en público. En junio, la pareja asistió al concierto de Tyler Childers en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, donde, pese a sus intentos por pasar desapercibidos, el actor incluso llevaba una gorra de béisbol, los fanáticos notaron la complicidad y el evidente cariño entre ambos.
De igual forma, horas antes de su paso por la alfombra roja en Venecia, el portal TMZ reportó que fueron vistos abrazados en el Harry’s Bar de la ciudad.
El romance de Kaia Gerber y Lewis Pullman
En enero, Us Weekly confirmó que Kaia Gerber y Lewis Pullman estaban saliendo. La noticia llegó tres meses después de la ruptura de la modelo con el actor Austin Butler.
“Kaia y Lewis llevan un tiempo juntos”, declaró una fuente al medio en ese momento. “Empezaron a salir a principios de diciembre (de 2024). Lo mantuvieron en secreto hasta que se supo que ella y Austin se separaron. Kaia y Austin rompieron desde octubre”, agregó.
“A principios de diciembre, Kaia y Lewis empezaron a salir en serio y se les veía por todo Los Ángeles, pero sobre todo en la zona este. Kaia se aseguraba de llevar sombrero para pasar desapercibida, pero solían estar en sus restaurantes, bares y clubes favoritos, tomados de la mano y demostrándose cariño”.
La fuente agregó que la pareja se mueve en el mismo círculo y comparten amigos en común: “Tienen mucha química y una relación muy relajada. Ella está muy feliz y siente que puede ser ella misma”, señaló la fuente. “No hay presión por ser una pareja de primera como en sus relaciones anteriores”.