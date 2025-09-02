Kaia Gerber y Lewis Pullman confirman su romance con apasionado beso en Venecia

Kaia Gerber y Lewis Pullman confirman su romance en Venecia

Kaia Gerber y Lewis Pullman deslumbraron a su paso por el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde confirmaron su romance. La pareja fue captada compartiendo un apasionado beso en la alfombra roja durante el estreno de la película The Testament Of Ann Lee.

Kaia Gerber y Lewis Pullman (The Grosby Group)

En la gala, Pullman optó por un esmoquin clásico de Saint Laurent, mientras que Gerber reafirmó su estatus como ícono de moda con un diseño a la medida de Givenchy. La modelo deslumbró con una falda amplia en encaje negro, decorada con diminutas lentejuelas y sutiles transparencias, un look que evocó la elegancia de las grandes divas del cine de oro de Hollywood.

Kaia Gerber y Lewis Pullman (Getty Images)

Esta no es la primera vez que Kaia Gerber y Lewis Pullman se dejan ver juntos en público. En junio, la pareja asistió al concierto de Tyler Childers en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, donde, pese a sus intentos por pasar desapercibidos, el actor incluso llevaba una gorra de béisbol, los fanáticos notaron la complicidad y el evidente cariño entre ambos.

De igual forma, horas antes de su paso por la alfombra roja en Venecia, el portal TMZ reportó que fueron vistos abrazados en el Harry’s Bar de la ciudad.