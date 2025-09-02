Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Ellos son el esposo y los hijos de Chloe Malle, la nueva editora de Vogue

Además de ser la sucesora de Anna Wintour, es esposa y mamá de dos hijos.
mar 02 septiembre 2025 12:14 PM
Chloe-Malle-y-su-hija.jpg
La nueva editora en jefe de Vogue es mamá de Louis y Alice.

Hoy amanecimos con la noticia de que el puesto de editora en jefe de Vogue ya tiene dueña y es Chloe Malle , quien deberá enfrentarse al desafío de “llenar los zapatos” de Anna Wintour , la legendaria periodista de moda que abandonó el cargo el 25 de junio de este año. Chloe no estará sola en esta nueva aventura: la acompañarán su esposo Graham Albert y sus hijos Louis y Alice.

Publicidad

Este es el lado familiar de Chloe Malle

La historia de amor de Chloe Malle y Graham Albert

Chloe Malle y Graham Albert se conocieron por un amigo en común durante un festejo de año nuevo en Harlem, Nueva York. Después de salir durante 4 años y medio, Graham le pidió matrimonio en 2014 durante un viaje en Santa Barbara.

Chloe-Malle-y-su-esposo.jpg
Chloe Malle está casada con Graham Albert.

Un año después, en 2015, se casaron. La boda fue íntima: pocos familiares y amigos se reunieron en Le Coual, la casa del padre de Chloe, Louis Malle, ubicada en el suroeste de Francia. La novia usó un vestido de la colección bridal de Oscar de la Renta.

Chloe-Malle-y-su-esposo-en-evento-formal.jpg
Graham le propuso matrimonio a Chloe en Santa Barbara en 2014.

Publicidad

Chloe Malle en su faceta de mamá

La nueva editora en jefe de Vogue tiene dos hijos: Louis, nacido en 2020, y Alice Malle, nacida en 2022. A través de su Instagram ( @chloemalle ) comparte múltiples retratos familiares donde podemos ver a sus hijos conviviendo con su perro, Lloyd, a quien considera el hermano mayor de sus pequeños.

Hijos-de-Chloe-Malle.jpg
Louis y Alice, hijos de Chloe, junto a la mascota de la familia, Lloyd.

Tanto Chloe como Graham procuran pasar tiempo en familia a pesar de sus ajetreadas vidas laborales. Actualmente, sus hijos tienen 5 y 3 años, por lo que, aunque no comprendan la gran responsabilidad que tiene su mamá por su nuevo puesto, seguramente serán un gran apoyo y motivación para ella.

Publicidad

Tags

Madres trabajadoras

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

portadaseptiembre (1).jpg

Publicidad