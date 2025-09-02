Ellos son el esposo y los hijos de Chloe Malle, la nueva editora de Vogue

Este es el lado familiar de Chloe Malle

La historia de amor de Chloe Malle y Graham Albert

Chloe Malle y Graham Albert se conocieron por un amigo en común durante un festejo de año nuevo en Harlem, Nueva York. Después de salir durante 4 años y medio, Graham le pidió matrimonio en 2014 durante un viaje en Santa Barbara.

Chloe Malle está casada con Graham Albert. (Instagram - @chloemalle)

Un año después, en 2015, se casaron. La boda fue íntima: pocos familiares y amigos se reunieron en Le Coual, la casa del padre de Chloe, Louis Malle, ubicada en el suroeste de Francia. La novia usó un vestido de la colección bridal de Oscar de la Renta.