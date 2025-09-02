Hoy amanecimos con la noticia de que el puesto de editora en jefe de Vogue ya tiene dueña y es Chloe Malle , quien deberá enfrentarse al desafío de “llenar los zapatos” de Anna Wintour , la legendaria periodista de moda que abandonó el cargo el 25 de junio de este año. Chloe no estará sola en esta nueva aventura: la acompañarán su esposo Graham Albert y sus hijos Louis y Alice.
Ellos son el esposo y los hijos de Chloe Malle, la nueva editora de Vogue
Este es el lado familiar de Chloe Malle
La historia de amor de Chloe Malle y Graham Albert
Chloe Malle y Graham Albert se conocieron por un amigo en común durante un festejo de año nuevo en Harlem, Nueva York. Después de salir durante 4 años y medio, Graham le pidió matrimonio en 2014 durante un viaje en Santa Barbara.
Un año después, en 2015, se casaron. La boda fue íntima: pocos familiares y amigos se reunieron en Le Coual, la casa del padre de Chloe, Louis Malle, ubicada en el suroeste de Francia. La novia usó un vestido de la colección bridal de Oscar de la Renta.
Chloe Malle en su faceta de mamá
La nueva editora en jefe de Vogue tiene dos hijos: Louis, nacido en 2020, y Alice Malle, nacida en 2022. A través de su Instagram ( @chloemalle ) comparte múltiples retratos familiares donde podemos ver a sus hijos conviviendo con su perro, Lloyd, a quien considera el hermano mayor de sus pequeños.
Tanto Chloe como Graham procuran pasar tiempo en familia a pesar de sus ajetreadas vidas laborales. Actualmente, sus hijos tienen 5 y 3 años, por lo que, aunque no comprendan la gran responsabilidad que tiene su mamá por su nuevo puesto, seguramente serán un gran apoyo y motivación para ella.