Dwayne Johnson impacta con radical cambio físico para 'The Smashing Machine'

Todo esto forma parte de su radical transformación para interpretar al legendario luchador Mark Kerr en la cinta The Smashing Machine, dirigida por Benny Safdie.

La sorpresa fue total cuando Johnson llegó al festiavl acompañado por su coestrella Emily Blunt. Con facciones más marcadas, un pecho menos prominente y una postura completamente distinta, las redes sociales no tardaron en llenarse de comentarios.

“¿Ese es The Rock?”, “¡Qué cambio tan drástico!”, y hasta preocupaciones como “Espero que esté bien de salud”. Pero tranquilos: todo tiene que ver con el compromiso actoral del exluchador, y nada con temas personales.

Lejos de estar enfermo o “desinflado”, como bromearon algunos, Dwayne bajó casi 27 kilos como parte de su preparación para dar vida a Kerr, dos veces campeón de la UFC, cuya historia real está llena de gloria deportiva, adicciones, y una relación compleja con su esposa, Dawn Staples, papel interpretado por Emily Blunt.

El cambio físico vino acompañado de una intensa caracterización: entre 13 y 14 prótesis diarias y hasta cuatro horas de maquillaje para lograr una apariencia completamente distinta.