Dwayne Johnson impacta con radical cambio físico para 'The Smashing Machine'

Dwayne Johnson, “The Rock” sorprendió a todos este fin de semana al hacer una aparición muy especial, y muy transformado, en el Festival Internacional de Cine de Venecia.
¿El motivo del revuelo? El actor de 53 años lució una figura mucho más delgada y con mucho menos músculo del que lo ha caracterizado durante décadas.
Todo esto forma parte de su radical transformación para interpretar al legendario luchador Mark Kerr en la cinta The Smashing Machine, dirigida por Benny Safdie.
La sorpresa fue total cuando Johnson llegó al festiavl acompañado por su coestrella Emily Blunt. Con facciones más marcadas, un pecho menos prominente y una postura completamente distinta, las redes sociales no tardaron en llenarse de comentarios.
“¿Ese es The Rock?”, “¡Qué cambio tan drástico!”, y hasta preocupaciones como “Espero que esté bien de salud”. Pero tranquilos: todo tiene que ver con el compromiso actoral del exluchador, y nada con temas personales.
Lejos de estar enfermo o “desinflado”, como bromearon algunos, Dwayne bajó casi 27 kilos como parte de su preparación para dar vida a Kerr, dos veces campeón de la UFC, cuya historia real está llena de gloria deportiva, adicciones, y una relación compleja con su esposa, Dawn Staples, papel interpretado por Emily Blunt.
El cambio físico vino acompañado de una intensa caracterización: entre 13 y 14 prótesis diarias y hasta cuatro horas de maquillaje para lograr una apariencia completamente distinta.
Dwayne Johnson confiesa que su papel en 'The Smashing Machine' es el más difícil de su carrera
Durante una conferencia de prensa, Johnson fue muy honesto: “Este ha sido el papel más difícil de mi carrera”, confesó. “Tuve miedo de mostrarme tan crudo, pero entendí que era el momento de dejar de vivir el sueño de otros y empezar a vivir el mío”. También contó que ya no elige películas por una cuestión económica, sino por lo que significan para él. “Durante años corrí tras la taquilla. Hoy, lo hago por mí”.
Desde su retiro de la lucha libre en 2004, Dwayne ha construido un imperio en Hollywood con éxitos como Fast & Furious, Jumanji, Moana y Black Adam, además de negocios multimillonarios en tequila, fitness y medios.
Pero The Smashing Machine promete mostrarlo como nunca antes: vulnerable, profundo y completamente comprometido.
La película, producida por el aclamado estudio A24 (*sí, los mismos de Uncut Gems), llegará a cines en EE. UU. el 3 de octubre y ya suena fuerte en la carrera rumbo a la temporada de premios. ¿Será este el papel que le dé a The Rock el respeto actoral que Hollywood aún le debe? Muy pronto lo sabremos.