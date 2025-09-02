Publicidad

Espectáculos

Confirmado: Sydney Sweeney y Scooter Braun, el enemigo de Taylor Swift, están saliendo

El inesperado vínculo entre la actriz de 'Euphoria' y el polémico ejecutivo musical ha sorprendido a fans y medios, especialmente por el historial de Braun con Taylor Swift.
mar 02 septiembre 2025 06:53 PM
Sydney Sweeney y Scooter Braun están saliendo, una fuente cercana lo confirma.

La actriz Sydney Sweeney y el ejecutivo musical Scooter Braun se convirtieron en protagonistas de los medios y redes sociales, luego de que diversas fuentes confirmaran a TMZ que están saliendo.

La información fue compartida por personas cercanas a la pareja, quienes aseguran que el vínculo surgió tras coincidir en la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez, celebrada en Venecia.

Hace unos días, una fuente confirmó a TMZ que Sydney Sweeney, quien recientemente terminó su compromiso con el productor Jonathan Davino, está saliendo de forma casual con el ejecutivo musical Scooter Braun. Según el informante, la actriz y el ejecutivo se están “simplemente viendo de manera casual”.

Scooter Braun y Justin Bieber
Scooter Braun y Justin Bieber

Los rumores comenzaron cuando Sydney y Scooter fueron vistos juntos en junio en Venecia, durante la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez , a la que ambos asistieron como invitados.

Se dice que fue en esa celebración donde se conocieron, aunque no está claro en qué momento exacto comenzaron a salir.

"Echo Valley" European Premiere - VIP Arrivals
Sydney Sweeney

Por otro lado, Page Six reveló que Scooter Braun ha estado “obsesionado” desde ese encuentro y que ha estado persiguiéndola discretamente, sugiriendo que la relación podría ir más allá de un simple romance casual.

Una fuente cercana a Sydney Sweeney explicó que “ella acaba de terminar una relación y está haciendo lo que hacen las mujeres de veintitantos: salir con alguien”. El informante que habló con TMZ coincide en que, por ahora, la relación es casual y sin compromiso.

Sydney Sweeney
Sydney Sweeney nos dio el secreto para esos días donde tu pelo simplemente no coopera, pero aún así quieres verte glamourosa: una diadema en el color de la temporada butter yellow. La actriz optó por un look en tonos neutros y claros, desde su melena rubia hasta las uñas nude. ¡Amamos!

Por ahora, ni Sydney ni Scooter han hecho declaraciones oficiales sobre el supuesto romance.

¿Quién es Scooter Braun, el nuevo galán de Sydney Sweeney?

Scott Samuel, conocido públicamente como "Scooter" Braun, es un reconocido empresario, ejecutivo discográfico y personaje clave en la industria musical.

Aunque inició su educación en la Universidad Emory, abandonó sus estudios para dedicarse a organizar eventos musicales que lo introdujeron al mundo del marketing de entretenimiento.

Braun saltó a la fama tras descubrir a Justin Bieber en YouTube en 2008, y desde entonces ha gestionado la carrera de estrellas como Ariana Grande, Demi Lovato, J Balvin, Ozuna, Dan + Shay y The Kid Laroi.

Sir Lucian Grainge Honored With A Star On The Hollywood Walk Of Fame
Justin Bieber y Scooter Braun

Fundador de SB Projects, también ha incursionado en producción musical, televisión y cine —fue productor ejecutivo de Never Say Never (de Justin Bieber), Scorpion, Dave y más—, además de disciplinas de inversión tecnológica con compañías como Uber y Spotify.

Desde 2021, asumió el cargo de CEO de Hybe America y es miembro del consejo de Hybe Corporation, la compañía surcoreana que es hogar de BTS y otras figuras del K‑Pop.

Former Hamas Hostages And Advocates Stand In Solidarity For Captives
Scooter Braun

La vida personal de Scooter Braun

Scooter Braun estuvo casado con la activista canadiense Yael Cohen Braun. La pareja comenzó su relación en 2013 y contrajo matrimonio el 6 de julio de 2014 en Whistler. Juntos tienen tres hijos: Jagger Joseph (2015), Levi Magnus (2016) y Hart Violet (2018).

Tras siete años de matrimonio, Braun solicitó el divorcio en julio de 2021, bajo el argumento de que tenían diferencias irreconciliables. El proceso se finalizó en septiembre de 2022.

MOCA Benefit 2019 - Arrivals
Scooter Braun y Yael Cohen

La polémica pelea entre Taylor Swift y Scooter Braun

La disputa entre Taylor Swift y Scooter Braun comenzó en junio de 2019, cuando Braun compró Big Machine Records —el sello con el que Taylor había lanzado sus primeros seis álbumes— por aproximadamente 300 millones de dólares. Con la compra, se convirtió en propietario de las grabaciones originales de esos discos.

Sin embargo, Taylor expresó su indignación de inmediato y acusó a Braun de acoso manipulado, pues afirmó que nunca tuvo la oportunidad de comprarlos directamente.

Desde entonces, la cantante emprendió una estrategia inteligente: regrabar sus antiguos álbumes bajo el sello “Taylor’s Version”, para recuperar el control artístico y comercial sobre su música.

Entre 2021 y 2023 lanzó con éxito varias de estas reversiones —Fearless, Red, Speak Now y1989— y, según los medios, revitalizaron su discografía y fortalecieron su vínculo con sus fans.

Taylor Swift
Taylor Swift

En 2020, Scooter Braun vendió esos masters a Shamrock Holdings, una firma de inversión, por alrededor de 300 millones de dólares. Sin embargo, según Taylor, esa venta siguió beneficiando económicamente a Braun.

2020 Winter TCA Tour - Day 3
Scooter Braun

La campaña mediática de Taylor Swift para recuperar el control sobre sus grabaciones, incluidas sus apelaciones públicas y los llamados a sus fans, generó una gran repercusión.

Acompañada por hashtags como #IStandWithTaylor y el respaldo de celebridades, se convirtió en un símbolo del derecho de los artistas a poseer su obra.

Finalmente, el 30 de mayo de 2025, Taylor Swift logró recomprar sus masters a Shamrock. A través de su cuenta de Instagram, la cantante estadounidense agradeció a la firma por actuar con transparencia y respeto, y celebró la recuperación de su legado artístico.

