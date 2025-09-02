Confirmado: Sydney Sweeney y Scooter Braun, el enemigo de Taylor Swift, están saliendo

La actriz Sydney Sweeney y el ejecutivo musical Scooter Braun se convirtieron en protagonistas de los medios y redes sociales, luego de que diversas fuentes confirmaran a TMZ que están saliendo.
La información fue compartida por personas cercanas a la pareja, quienes aseguran que el vínculo surgió tras coincidir en la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez, celebrada en Venecia.
Hace unos días, una fuente confirmó a TMZ que Sydney Sweeney, quien recientemente terminó su compromiso con el productor Jonathan Davino, está saliendo de forma casual con el ejecutivo musical Scooter Braun. Según el informante, la actriz y el ejecutivo se están “simplemente viendo de manera casual”.
Se dice que fue en esa celebración donde se conocieron, aunque no está claro en qué momento exacto comenzaron a salir.
Por otro lado, Page Six reveló que Scooter Braun ha estado “obsesionado” desde ese encuentro y que ha estado persiguiéndola discretamente, sugiriendo que la relación podría ir más allá de un simple romance casual.
Una fuente cercana a Sydney Sweeney explicó que “ella acaba de terminar una relación y está haciendo lo que hacen las mujeres de veintitantos: salir con alguien”. El informante que habló con TMZ coincide en que, por ahora, la relación es casual y sin compromiso.
Por ahora, ni Sydney ni Scooter han hecho declaraciones oficiales sobre el supuesto romance.
¿Quién es Scooter Braun, el nuevo galán de Sydney Sweeney?
Scott Samuel, conocido públicamente como "Scooter" Braun, es un reconocido empresario, ejecutivo discográfico y personaje clave en la industria musical.
Aunque inició su educación en la Universidad Emory, abandonó sus estudios para dedicarse a organizar eventos musicales que lo introdujeron al mundo del marketing de entretenimiento.
Braun saltó a la fama tras descubrir a Justin Bieber en YouTube en 2008, y desde entonces ha gestionado la carrera de estrellas como Ariana Grande, Demi Lovato, J Balvin, Ozuna, Dan + Shay y The Kid Laroi.
Fundador de SB Projects, también ha incursionado en producción musical, televisión y cine —fue productor ejecutivo de Never Say Never (de Justin Bieber), Scorpion, Dave y más—, además de disciplinas de inversión tecnológica con compañías como Uber y Spotify.
Desde 2021, asumió el cargo de CEO de Hybe America y es miembro del consejo de Hybe Corporation, la compañía surcoreana que es hogar de BTS y otras figuras del K‑Pop.
La vida personal de Scooter Braun
Scooter Braun estuvo casado con la activista canadiense Yael Cohen Braun. La pareja comenzó su relación en 2013 y contrajo matrimonio el 6 de julio de 2014 en Whistler. Juntos tienen tres hijos: Jagger Joseph (2015), Levi Magnus (2016) y Hart Violet (2018).
Tras siete años de matrimonio, Braun solicitó el divorcio en julio de 2021, bajo el argumento de que tenían diferencias irreconciliables. El proceso se finalizó en septiembre de 2022.
La polémica pelea entre Taylor Swift y Scooter Braun
La disputa entre Taylor Swift y Scooter Braun comenzó en junio de 2019, cuando Braun compró Big Machine Records —el sello con el que Taylor había lanzado sus primeros seis álbumes— por aproximadamente 300 millones de dólares. Con la compra, se convirtió en propietario de las grabaciones originales de esos discos.
Sin embargo, Taylor expresó su indignación de inmediato y acusó a Braun de acoso manipulado, pues afirmó que nunca tuvo la oportunidad de comprarlos directamente.
Desde entonces, la cantante emprendió una estrategia inteligente: regrabar sus antiguos álbumes bajo el sello “Taylor’s Version”, para recuperar el control artístico y comercial sobre su música.
Entre 2021 y 2023 lanzó con éxito varias de estas reversiones —Fearless, Red,Speak Now y1989— y, según los medios, revitalizaron su discografía y fortalecieron su vínculo con sus fans.
En 2020, Scooter Braun vendió esos masters a Shamrock Holdings, una firma de inversión, por alrededor de 300 millones de dólares. Sin embargo, según Taylor, esa venta siguió beneficiando económicamente a Braun.
La campaña mediática de Taylor Swift para recuperar el control sobre sus grabaciones, incluidas sus apelaciones públicas y los llamados a sus fans, generó una gran repercusión.
Acompañada por hashtags como #IStandWithTaylor y el respaldo de celebridades, se convirtió en un símbolo del derecho de los artistas a poseer su obra.
Finalmente, el 30 de mayo de 2025, Taylor Swift logró recomprar sus masters a Shamrock. A través de su cuenta de Instagram, la cantante estadounidense agradeció a la firma por actuar con transparencia y respeto, y celebró la recuperación de su legado artístico.