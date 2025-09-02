Confirmado: Sydney Sweeney y Scooter Braun, el enemigo de Taylor Swift, están saliendo

Sydney Sweeney y Scooter Braun, el enemigo de Taylor Swift, están saliendo

Hace unos días, una fuente confirmó a TMZ que Sydney Sweeney, quien recientemente terminó su compromiso con el productor Jonathan Davino, está saliendo de forma casual con el ejecutivo musical Scooter Braun. Según el informante, la actriz y el ejecutivo se están “simplemente viendo de manera casual”.

Los rumores comenzaron cuando Sydney y Scooter fueron vistos juntos en junio en Venecia, durante la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez , a la que ambos asistieron como invitados.

Se dice que fue en esa celebración donde se conocieron, aunque no está claro en qué momento exacto comenzaron a salir.

Por otro lado, Page Six reveló que Scooter Braun ha estado “obsesionado” desde ese encuentro y que ha estado persiguiéndola discretamente, sugiriendo que la relación podría ir más allá de un simple romance casual.

Una fuente cercana a Sydney Sweeney explicó que “ella acaba de terminar una relación y está haciendo lo que hacen las mujeres de veintitantos: salir con alguien”. El informante que habló con TMZ coincide en que, por ahora, la relación es casual y sin compromiso.

Por ahora, ni Sydney ni Scooter han hecho declaraciones oficiales sobre el supuesto romance.