Salma Hayek se ha convertido en una de las actrices mexicanas más exitosas, su carrera en el cine la llevó incluso a competir por el Oscar. Su vida y trayectoria están llenas de curiosidades y datos que seguramente desconoces y te dejarán con la boca abierta.
59 datos curiosos muy personales de Salma Hayek en su cumpleaños 59
1) Su nombre completo es Salma Valgarma Hayek Jiménez.
2) Salma significa “paz” y es un nombre de origen árabe.
3) Nació el 2 de septiembre de 1966 en Coatzacoalcos, Veracruz.
4) Es hija del empresario Sami Hayek Domínguez y Diana Jiménez Medina, quien fue cantante de ópera.
5) Su hermano menor, Sami Hayek, es diseñador de muebles.
6) Tiene ascendencia libanesa y española.
7) Uno de sus pasatiempos favoritos de niña era la gimnasia.
8) Sufre de dislexia.
9) Fue expulsada de un colegio católico cuando era adolescente.
10) Una de sus maestras de la infancia, Margarita Flores, declaró en el programa La Historia detrás del mito que siempre fue muy alegre y “preguntona”.
11) En su fiesta de 15 años Luis Miguel dio un espectáculo, desde ahí nació su amistad.
12) En 1994, fue coronada Reina del Espectáculo en el Carnaval de Campeche.
13) Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana.
14) Su primer trabajo como actriz fue a los 18 años en la obra de teatro Aladino y la lámpara maravillosa.
15) Nuevo amanecer (1988) fue la primera telenovela en la que apareció.
16) La única telenovela que llegó a protagonizar fue Teresa en 1989.
17) En 1991 se mudó a Estados Unidos a pesar de que su inglés no fuera bueno.
18) La primera película estadounidense en la que participó fue “Mi vida loca” (1993).
19) Salió en la serie de Netflix, Black Mirror, en el capítulo Joan is Awful.
20) Luis Miguel fue su acompañante en la gala de los Premios Oscar de 1997. Aunque hubo rumores de una relación, ambos declararon únicamente ser amigos.
21) Sus ejercicios favoritos son el hatha yoga y los aqua aerobics.
22) Fue una de las elegidas para levantar la antorcha olímpica en los Juegos Olímpicos de París 2024.
23) Su abuela le enseñó a no lavarse la cara por la mañana para no quitar los aceites naturales de la piel.
24) Usa agua de rosas para hidratar su cara.
25) Su abuela es su ícono de belleza a seguir y aplica todos los tips que le llegó a enseñar.
26) Mantiene su cabello al natural y tapa ocasionalmente sus canas con rímel.
27) Durante el rodaje de la película Eternals desarrolló una gran amistad con Angelina Jolie.
28) En julio de 2025 visitó Veracruz junto a Angelina Jolie y se hicieron limpias en Catemaco.
29) Su “hermana española” y una de sus mejores amigas es Penélope Cruz.
30) Es supersticiosa y procura cuidar sus energías.
31) Siempre carga un palo santo en su bolso para eliminar las malas vibras.
32) Se casó en el San Valentín de 2009 con François-Henri Pinault en París.
33) Su esposo es dueño del conglomerado Kering que maneja marcas como Balenciaga, Gucci o Yves Saint Laurent.
34) Antes de casarse fue pareja de Victor Hugo O’Farril, Edward Norton y George Lucas.
35) Su hija Valentina Paloma Pinault-Hayek nació el 21 de septiembre de 2007 en Los Ángeles, California.
36) Mantiene una excelente relación con su hijastro, Augustin James Evangelista.
37) Ama los snacks, sobre todo el chocolate.
38) Siempre lleva chile en polvo para agregar a sus platillos o bebidas.
39) Cuando medita usa aceite de rosas que la ayuda a concentrarse.
40) Comparte sus bolsas con su hija Valentina.
41) Uno de sus mayores miedos son las serpientes, aunque lo tuvo que superar para grabar una de sus películas más icónicas, From Dusk Till Dawn (1996).
42) Mide 1.57cm de estatura.
43) Tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.
44) Habla español, inglés, árabe, portugués y un poco de francés.
45) En 2002, se convirtió en la primera mexicana nominada al Oscar como Mejor Actriz por su interpretación de Frida Kahlo en la película Frida.
46) Es una activista por los derechos de las mujeres y los niños.
47) Ha hecho doblaje, por ejemplo, en la película El gato con botas (2011).
48) Ama a los animales, sobre todo a los perros y caballos.
49) Ha sido considerada como una de las mujeres más hermosas por diversas revistas.
50) Es la fundadora de la productora Ventanarosa, responsable de la serie Ugly Betty (2006).
51) Fue la primera latina en ser la imagen de una campaña de Avon.
52) Fue nombrada como una de las 100 mujeres más influyentes por la revista Time en 2005.
53) Es fan de la gastronomía mexicana y le gusta preparar platillos para su familia.
54) Tiene más de 50 zapatos Gucci.
55) Durante el movimiento Me too denunció haber sido acosada por Harvey Weinstein.
56) Tiene más de 30 mascotas como perros, llamas, aves y gatos.
57) Es una coleccionista de obras de arte, sobre todo pinturas.
58) Es fan de la lucha libre mexicana.
59) Odia levantarse temprano ya que se considera una persona nocturna.
Hayek es una de las actrices latinas que abrieron camino en Hollywood para que talentos más jóvenes pudieran tener una carrera. Hoy que es su cumpleaños, no nos queda más que celebrar la vida y carrera de una de las mexicanas más exitosas de los últimos tiempos.