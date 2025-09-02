59 datos curiosos muy personales de Salma Hayek en su cumpleaños 59

59 datos que no conocías de Salma Hayek

1) Su nombre completo es Salma Valgarma Hayek Jiménez.

2) Salma significa “paz” y es un nombre de origen árabe.

3) Nació el 2 de septiembre de 1966 en Coatzacoalcos, Veracruz.

4) Es hija del empresario Sami Hayek Domínguez y Diana Jiménez Medina, quien fue cantante de ópera.

5) Su hermano menor, Sami Hayek, es diseñador de muebles.

6) Tiene ascendencia libanesa y española.

7) Uno de sus pasatiempos favoritos de niña era la gimnasia.

8) Sufre de dislexia.

9) Fue expulsada de un colegio católico cuando era adolescente.

10) Una de sus maestras de la infancia, Margarita Flores, declaró en el programa La Historia detrás del mito que siempre fue muy alegre y “preguntona”.

Salma Hayek y su madre Diana Jiménez Medina. (Getty Images)

11) En su fiesta de 15 años Luis Miguel dio un espectáculo, desde ahí nació su amistad.

12) En 1994, fue coronada Reina del Espectáculo en el Carnaval de Campeche.

13) Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana.

14) Su primer trabajo como actriz fue a los 18 años en la obra de teatro Aladino y la lámpara maravillosa.

15) Nuevo amanecer (1988) fue la primera telenovela en la que apareció.

16) La única telenovela que llegó a protagonizar fue Teresa en 1989.

17) En 1991 se mudó a Estados Unidos a pesar de que su inglés no fuera bueno.

18) La primera película estadounidense en la que participó fue “Mi vida loca” (1993).

19) Salió en la serie de Netflix, Black Mirror, en el capítulo Joan is Awful.

20) Luis Miguel fue su acompañante en la gala de los Premios Oscar de 1997. Aunque hubo rumores de una relación, ambos declararon únicamente ser amigos.

Salma y Luis Miguel durante la gala de los Premios Óscar. (Getty Images)

21) Sus ejercicios favoritos son el hatha yoga y los aqua aerobics.

22) Fue una de las elegidas para levantar la antorcha olímpica en los Juegos Olímpicos de París 2024.

23) Su abuela le enseñó a no lavarse la cara por la mañana para no quitar los aceites naturales de la piel.

24) Usa agua de rosas para hidratar su cara.

25) Su abuela es su ícono de belleza a seguir y aplica todos los tips que le llegó a enseñar.

26) Mantiene su cabello al natural y tapa ocasionalmente sus canas con rímel.

27) Durante el rodaje de la película Eternals desarrolló una gran amistad con Angelina Jolie.

28) En julio de 2025 visitó Veracruz junto a Angelina Jolie y se hicieron limpias en Catemaco.

29) Su “hermana española” y una de sus mejores amigas es Penélope Cruz.

30) Es supersticiosa y procura cuidar sus energías.