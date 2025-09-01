Taylor Swift y Travis Kelce: los motivos reales que los frenan para planear su boda

Taylor Swift y Travis Kelce reaparecen en el mismo lugar donde comenzó su historia de amor

A una semana de haber anunciado oficialmente su compromiso, Taylor Swift y Travis Kelce hicieron su primera aparición pública como prometidos durante el partido de futbol americano universitario entre los Cincinnati Bearcats y los Nebraska Cornhuskers, celebrado en el Arrowhead Stadium, un lugar simbólico para la pareja, ya que fue donde comenzó su historia de amor.

Este emblemático lugar no solo es la casa del equipo donde Kelce brilla como jugador de la NFL, sino también el punto de partida de su romance, que comenzó en 2023.

Fue en ese mismo estadio donde la cantante asistió a uno de los partidos y Kelce le entregó una pulsera con su número de teléfono. Ese pequeño detalle marcó el inicio de una relación que hoy ha capturado la atención mundial.

Taylor Swift and Travis Kelce at the Cincinnati Bearcats vs. Nebraska Cornhuskers at Arrowhead Stadium in Kansas City, Missouri pic.twitter.com/JaUF5dWEPz — Taylor Swift in 4k (@4k_taylorr) August 29, 2025

TODOS los detalles del compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce, revelados por el papá del jugador

Luego de que Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso tras dos años juntos, Ed Kelce, papá del jugador de los Kansas City Chiefs, reveló en una entrevista con Page Six, nuevos detalles sobre la propuesta.

De acuerdo a Ed, la pedida ocurrió en un entorno íntimo y familiar dos semanas antes de que se hiciera pública. Contrario a lo que se había especulado sobre un lugar más elaborado, el papá del deportista aclaró que Travis decidió proponerle matrimonio a Taylor en su propia casa en Leawood, Kansas, específicamente en el jardín.

Taylor Swift y Travis Kelce (Instagram)

Aunque el jugador de los Kansas City Chiefs había considerado esperar para hacer algo más espectacular, finalmente optó por un momento más espontáneo.

“Travis hizo la propuesta hace unas dos semanas, quizás un poco menos. Pensaba posponerlo hasta esta semana para hacer algo más grande, un evento especial, pero creo que Taylor ya estaba un poco ansiosa”, contó Ed Kelce.

Fue entonces cuando tanto él como Scott Swift, el papá de Taylor, lo convencieron de no complicarse con una gran producción. “Le repetimos varias veces: ‘Puedes hacerlo al costado del camino o donde sea. Lo importante es que cuando te arrodillas y le pides que se case contigo, eso ya lo hace especial’”, recordó.

Un anillo victoriano, perfecto para Taylor Swift. (via Instagram (@taylorswift))

La propuesta fue sencilla pero significativa. Travis invitó a Taylor a salir al jardín a tomar una copa de vino justo antes de salir a cenar. En ese momento, se arrodilló y le pidió que se casara con él. “La sacó al jardín, estaban por ir a cenar y le dijo: ‘Vamos a tomar una copa de vino’. Salieron y ahí fue cuando le propuso matrimonio. Fue hermoso”, describió el papá del jugador.