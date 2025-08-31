Ryan Gosling se une a una nueva aventura galáctica con ‘Star Wars: Starfighter’

Ryan Gosling se integra al universo de Star Wars con Starfighter

La nueva entrega de Star Wars: Starfighter, protagonizada por Ryan Gosling , está situada cinco años después de los eventos de El ascenso de Skywalker y promete ser una historia completamente original dentro del universo creado por George Lucas.

La cinta sigue a un piloto veterano, interpretado por Gosling, que debe proteger a un niño con habilidades especiales mientras ambos son perseguidos por fuerzas oscuras que amenazan con desatar una nueva guerra interplanetaria.

Ryan Gosling (Getty Images)

El personaje, cuyo nombre aún no ha sido revelado, es descrito como un hombre marcado por la pérdida, endurecido por la batalla, pero con un código moral intacto. Su vínculo con el niño constituye el núcleo emocional de la trama.

En una entrevista reciente, Gosling habló por primera vez sobre su ingreso al universo Star Wars: “Este papel me exige emocional y físicamente. Es un personaje que ha perdido todo, pero encuentra una razón para seguir luchando. Me siento profundamente honrado de formar parte de esta historia. Desde que Kathy Kennedy me llamó para invitarme a este proyecto, supe que era una oportunidad única. Star Wars ha moldeado mi visión de lo que el cine puede lograr.”