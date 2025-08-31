Ryan Gosling se une a una nueva aventura galáctica con ‘Star Wars: Starfighter’

La galaxia de Star Wars se expande con fuerza en 2025 con el inicio oficial de la producción de Star Wars: Starfighter, el nuevo largometraje de Lucasfilm protagonizado por Ryan Gosling y dirigido por Shawn Levy.
El rodaje comenzó este mes en los estudios Pinewood del Reino Unido, con locaciones adicionales en Escocia y Marruecos.
Ryan Gosling se integra al universo de Star Wars con Starfighter
La nueva entrega de Star Wars: Starfighter, protagonizada por Ryan Gosling, está situada cinco años después de los eventos deEl ascenso de Skywalker y promete ser una historia completamente original dentro del universo creado por George Lucas.
La cinta sigue a un piloto veterano, interpretado por Gosling, que debe proteger a un niño con habilidades especiales mientras ambos son perseguidos por fuerzas oscuras que amenazan con desatar una nueva guerra interplanetaria.
El personaje, cuyo nombre aún no ha sido revelado, es descrito como un hombre marcado por la pérdida, endurecido por la batalla, pero con un código moral intacto. Su vínculo con el niño constituye el núcleo emocional de la trama.
En una entrevista reciente, Gosling habló por primera vez sobre su ingreso al universo Star Wars: “Este papel me exige emocional y físicamente. Es un personaje que ha perdido todo, pero encuentra una razón para seguir luchando. Me siento profundamente honrado de formar parte de esta historia. Desde que Kathy Kennedy me llamó para invitarme a este proyecto, supe que era una oportunidad única. Star Wars ha moldeado mi visión de lo que el cine puede lograr.”
Lo que tienes que saber de ‘Starfighter’, la nueva película del universo de Star Wars
La película está dirigida por Shawn Levy, conocido por Free Guy, Stranger Things y The Adam Project. El directo también produce junto a Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, y el propio Ryan Goslingcomo productor ejecutivo. El guión fue escrito por Jonathan Tropper, con asesoría creativa de Dave Filoni y Pablo Hidalgo para asegurar coherencia con el canon galáctico.
El elenco incluye a Flynn Gray como el niño que acompaña al protagonista, Amy Adams como su madre, Aaron Pierre en el papel de un comandante rebelde, Daniel Ings como un oficial imperial, Mia Goth como una mercenaria de pasado ambiguo y Matt Smith como el antagonista principal, un estratega militar que busca controlar el poder del niño. Simon Bird y Jamael Westman completan el reparto con personajes secundarios que aportan humor y tensión política.
La producción de Star Wars: Starfighter se estima en aproximadamente 275 millones de dólares, convirtiéndola en una de las películas más costosas de la franquicia. Este presupuesto contempla efectos visuales de última generación, diseño de nuevas naves y planetas, y una banda sonora original compuesta por Ludwig Göransson, quien ya trabajó en The Mandalorian y Black Panther.
El estreno mundial está previsto para el 28 de mayo de 2027, en salas de cine y posteriormente en Disney+. Aunque Starfighter no forma parte directa de la saga Skywalker, se ubica dentro del mismo universo y busca abrir una nueva línea narrativa que explore redención, legado y resistencia.