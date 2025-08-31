Martha Higareda comparte por primera vez el ultrasonido de sus gemelos

Martha Higareda y Lewis Howes comparten el ultrasonidos de sus gemelos

Martha Higareda y su esposo, Lewis Howes , compartieron con gran emoción el primer ultrasonido de sus gemelos.

Martha Higareda y su esposo, Lewis Howes (Instagram)

“¡Gemelos! Somos muy afortunados y estamos deseando conocerlos. ¡Doble alegría y amor!”, escribió la pareja en una publicación conjunta. Nos sentimos tan bendecidos y emocionados de que ya casi llegan nuestros bebés”, agregaron en su mensaje.

En el video, aparece la actriz con una gorra blanca con la palabra “Mom”, mientras que Levis usa otra con la “Dad”, mientras muestra el primer ultrasonido. Pero cuando Martha comparte una segunda ecografía, el empresario se cambia la gorra por una de color negro con la palabra “Twins”.

Por su parte, Howes no pudo ocultar la felicidad que siente a pocas semanas de convertirse en papá: "Martha Higareda va a ser una madre increíble y ¡estoy muy emocionado de ser su padre”, escribió Howes al pie del video.

Hace dos meses, la pareja anunció que estaba en la dulce espera de su primer bebé. No obstante, fue apenas unas semanas atrás cuando Martha y Lewis revelaron que la felicidad era doble, pues en realidad su familia ahora será de cuatro integrantes.