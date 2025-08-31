Martha Higareda comparte por primera vez el ultrasonido de sus gemelos

Desde que Martha Higareda y su esposo, Lewis Howes, anunciaron en junio que se convertirían en papás, la actriz no ha dejado de compartir con sus seguidores algunos de los momentos más entrañables de esta etapa. Esta vez no fue la excepción y, por primera vez, mostró el ultrasonido de los gemelos que esperan.
En la publicación, la pareja se mostró profundamente ilusionada y enamorada, dejando ver que cuentan los días para la llegada de sus bebés, prevista para mediados de octubre.
Martha Higareda y Lewis Howes comparten el ultrasonidos de sus gemelos
“¡Gemelos! Somos muy afortunados y estamos deseando conocerlos. ¡Doble alegría y amor!”, escribió la pareja en una publicación conjunta. Nos sentimos tan bendecidos y emocionados de que ya casi llegan nuestros bebés”, agregaron en su mensaje.
En el video, aparece la actriz con una gorra blanca con la palabra “Mom”, mientras que Levis usa otra con la “Dad”, mientras muestra el primer ultrasonido. Pero cuando Martha comparte una segunda ecografía, el empresario se cambia la gorra por una de color negro con la palabra “Twins”.
Por su parte, Howes no pudo ocultar la felicidad que siente a pocas semanas de convertirse en papá: "Martha Higareda va a ser una madre increíble y ¡estoy muy emocionado de ser su padre”, escribió Howes al pie del video.
Hace dos meses, la pareja anunció que estaba en la dulce espera de su primer bebé. No obstante, fue apenas unas semanas atrás cuando Martha y Lewis revelaron que la felicidad era doble, pues en realidad su familia ahora será de cuatro integrantes.
Así se enteró Martha Higareda que tendría gemelos
Hace unos días, Martha Higareda volvió a sorprender a sus seguidores al compartir un video del momento en que recibió la noticia de que tendría gemelos.
La actriz y productora compartió los momentos previos de recibir la noticia, sin embargo, no pudo ocultar su emoción cuando, durante el ultrasonido, escuchó por primera vez el latido de dos corazones.
"Dios tiene una manera de darnos regalos que nunca vimos venir, milagros que multiplican el amor y llenan nuestros corazones con gratitud infinita. Hoy, no sólo estamos agradecidos por la vida que crece dentro de mí, estamos agradecidos de que hay dos vidas que Dios nos está enviando", declaró.
Finalmente, la actriz aseguró que su embarazo ha estado lleno de retos físicos, sin embargo, nada se compara con la felicidad que siente de pronto tendrá en sus brazos a sus bebés. “Nos sentimos más que emocionados de compartirles esta noticia. ¡Nos sentimos bendecidos! 2 bebés. Nuestra pequeña familia de dos se convierte en una familia de 4. Ha sido una larga aventura llena de amor y de retos físicos pero con la bendición de Dios, aquí estamos. Gracias a todos, familia, amigos y comunidad por su apoyo tan amoroso”, escribió.