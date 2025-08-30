Julia Roberts debuta en Venecia con ‘After the Hunt’ de Luca Guadagnino

'After the Hunt', la película con la que Julia debuta en Venecia y que invita al debate

La película After the Hunt, presentada este viernes en la 82ª Mostra de Venecia fuera de la competencia, podría generar debate con su historia sobre un caso de agresión sexual en un prestigioso campus universitario.

En el filme, producido por Amazon, Julia Roberts encarna a Alma, una profesora de filosofía de la Universidad de Yale, en Estados Unidos, que lleva una vida acomodada junto a su esposo, Fred (Michael Stuhlbarg), terapeuta.

Alfombra roja de la película Afther the Hunt de Luca Guadagnino protagonizada por Julia Roberts, Andrew Garfield y Ayo Edebiri (Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

Ambos forman parte de la élite intelectual del país, suelen invitar a amigos, colaboradores y estudiantes a casa, donde debaten entre copas de vino hasta altas horas de la madrugada. Pero lo que parece ser un universo de relaciones sanas, basadas en el respeto e impregnadas de altos valores, se tambalea cuando una alumna de Alma, Maggie (Ayo Edebiri), acusa a Hank (Andrew Garfield), otro profesor del departamento de Filosofía e íntimo amigo de Alma, de haberla violado.

El escándalo tensa las cuerdas entre Alma y Hank, y también entre profesora y alumna, en un contexto post-"Me Too" en el que cada personaje adoptará una posición distinta.