Taylor Swift y Travis Kelce reaparecen en el mismo lugar donde comenzó su historia de amor

Taylor Swift y Travis Kelce reaparecen tras anunciar compromiso

El Arrowhead Stadium, hogar de los Kansas City Chiefs, volvió a ser escenario de un momento especial para Taylor Swift y Travis Kelce. Este emblemático lugar no solo es la casa del equipo donde Kelce brilla como jugador de la NFL, sino también el punto de partida de su romance, que comenzó en 2023.

Fue en ese mismo estadio donde la cantante asistió a uno de los partidos y Kelce le entregó una pulsera con su número de teléfono. Ese pequeño detalle marcó el inicio de una relación que hoy ha capturado la atención mundial.

Taylor Swift y Travis Kelce en el M&T Bank Stadium en Baltimore. (Mike Buscher/Cal Sport Media/CSM/Shutterstock/Mike Buscher/Cal Sport Media/CSM/Shutterstock)

En su debut como prometida, Taylor eligió una minifalda de mezclilla azul, chaleco de punto blanco, botas altas color arena y una bolsa azul pastel de Celine. Sin embargo, fue su anillo de compromiso, una impresionante pieza de diseño vintage creada por Artifex Fine Jewelry, lo que realmente brilló en ese momento inaugural.

Taylor Swift y Travis Kelce reaparecen tras anunciar su compromiso. (Cal Sport Media/David Smith/Cal Sport Media/Sipa USA)

Travis Kelce, por su parte, mostró su lealtad a su alma mater: vistió un polo rojo y blanco y una gorra de los Cincinnati Bearcats. Asimismo, la pareja estuvo acompañada de Jason Kelce, hermano de Travis, Patrick Mahomes y su esposa Brittany. Tanto la cantante como el jugador de la NFL compartieron risas y complicidad desde una suite del estadio, mientras Swift presumía su anillo ante las cámaras.

Travis Kelce, Taylor Swift, Patrick Mahomes and Brittany Mahomes all in the house to watch Nebraska-Cincinnati 🤩



Watch now on ESPN and the ESPN App: https://t.co/3uFXZyApMP pic.twitter.com/98exjjREno — ESPN (@espn) August 29, 2025

Al finalizar el partido, la intérprete de August se tomó un momento para saludar a algunos fans, quienes no perdieron la oportunidad de tomarse una foto con ella.