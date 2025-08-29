A solo dos días de haber anunciado oficialmente su compromiso, Taylor Swift y Travis Kelce hicieron su primera aparición pública como prometidos durante el partido de futbol americano universitario entre los Cincinnati Bearcats y los Nebraska Cornhuskers, celebrado en el Arrowhead Stadium, un lugar simbólico para la pareja, ya que fue donde comenzó su historia de amor.
Taylor Swift y Travis Kelce reaparecen en el mismo lugar donde comenzó su historia de amor
El Arrowhead Stadium, hogar de los Kansas City Chiefs, volvió a ser escenario de un momento especial para Taylor Swift y Travis Kelce. Este emblemático lugar no solo es la casa del equipo donde Kelce brilla como jugador de la NFL, sino también el punto de partida de su romance, que comenzó en 2023.
Fue en ese mismo estadio donde la cantante asistió a uno de los partidos y Kelce le entregó una pulsera con su número de teléfono. Ese pequeño detalle marcó el inicio de una relación que hoy ha capturado la atención mundial.
En su debut como prometida, Taylor eligió una minifalda de mezclilla azul, chaleco de punto blanco, botas altas color arena y una bolsa azul pastel de Celine. Sin embargo, fue su anillo de compromiso, una impresionante pieza de diseño vintage creada por Artifex Fine Jewelry, lo que realmente brilló en ese momento inaugural.
Travis Kelce, por su parte, mostró su lealtad a su alma mater: vistió un polo rojo y blanco y una gorra de los Cincinnati Bearcats. Asimismo, la pareja estuvo acompañada de Jason Kelce, hermano de Travis, Patrick Mahomes y su esposa Brittany. Tanto la cantante como el jugador de la NFL compartieron risas y complicidad desde una suite del estadio, mientras Swift presumía su anillo ante las cámaras.
Travis Kelce, Taylor Swift, Patrick Mahomes and Brittany Mahomes all in the house to watch Nebraska-Cincinnati
Al finalizar el partido, la intérprete de August se tomó un momento para saludar a algunos fans, quienes no perdieron la oportunidad de tomarse una foto con ella.
La historia de amor de Taylor Swift y Travis Kelce
La historia de amor entre Taylor Swift y Travis Kelce comenzó en el verano de 2023, en medio del fenómeno global del Eras Tour. El primer movimiento lo hizo Kelce, quien intentó entregarle una pulsera de la amistad con su número de teléfono durante uno de los conciertos de Swift en Kansas City.
Aunque no logró hacerlo en ese momento, la anécdota se volvió viral, y poco después, ambos comenzaron a salir en privado. En cuestión de semanas, la pareja se volvió inseparable, combinando dos mundos aparentemente distintos: el pop más influyente y el deporte profesional.
A lo largo de dos años, su relación se consolidó públicamente. Swift fue vista apoyando a Kelce en la NFL, incluso durante dos Super Bowls, mientras que él acompañó a la cantante en varias fechas clave de su gira.
Lejos de esconderse, compartieron momentos familiares, escapadas románticas y gestos que desmentían los rumores sobre su separación.