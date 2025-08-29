¿Qué pasó con Hulk Hogan? Su esposa busca justicia tras la sospechosa muerte del luchador

Viuda de Hulk Hogan podría iniciar acciones legales tras la muerte del luchador

Sky Daily, la tercera y última esposa de Hulk Hogan , reveló a Daily Mail que está considerando tomar acciones legales tras la repentina muerte del legendario luchador. La posible demanda estaría dirigida contra el hospital donde Hogan fue sometido a una cirugía de cuello meses antes de su fallecimiento, ya que Daily sospecha que dicho procedimiento pudo haber contribuido a su deterioro y eventual muerte.

Estas declaraciones abren la puerta a una posible batalla legal por presunta negligencia médica en torno al tratamiento que recibió el ícono de la lucha libre.

Hulk Hogan (Getty Images)

Sky señaló que el nervio frénico del luchador fue “comprometido” durante la operación a la que se sometió en mayo, lo que, de acuerdo con ella, lo dejó “sin hablar” durante los meses posteriores, hasta que perdió la vida el pasado 24 de julio.

“Estamos investigando una posible negligencia. Si tienes dificultad para respirar durante mucho tiempo, te enfermas gravemente”, dijo Sky al medio británico.

“No es una causa alarmante de muerte repentina. Es algo que te desgasta, te debilita”, explicó Daily al referirse a la condición que afectaba a su esposo. Al ser cuestionada sobre si cree que la operación pudo haber influido en el fallecimiento de Hulk, fue contundente: “Sin duda”.

Hulk Hogan y su familia (Evan Agostini/Getty Images)

Por otro lado, Sky también reveló que el cuerpo del luchador permanece en una funeraria, ya que la investigación médica sigue en curso.

“Lo incineraremos en breve, ya que estamos finalizando la investigación médica. No es como en las películas, donde chasqueas los dedos”, señaló.

Añadió que el proceso ha sido lento y complejo: “Llamar, enviar solicitudes de registros, obtener aprobaciones y enviar el certificado de defunción para obtener información es muy laborioso. Actualmente estamos en proceso de investigación por posible mala praxis”, comentó.