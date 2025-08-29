La verdad detrás del dudoso romance entre Pamela Anderson y Liam Neeson

El reciente romance entre Pamela Anderson y Liam Neeson ha causado gran revuelo en redes sociales, especialmente después de que circularan rumores de que su relación no sería más que un truco publicitario para promocionar su películaThe Naked Gun.
Sin embargo, tras la reciente revelación de TMZ que asegura que la relación es solo una estrategia de marketing, una fuente cercana a ambos actores salió a aclarar la situación. Según esta persona, la conexión entre Anderson y Neeson es completamente “genuina”.
Publicidad
El romance entre Pamela Anderson y Liam Neeson sí es real
Luego de que TMZ asegurara recientemente que la relación entre Liam Neeson y Pamela Anderson era solo una estrategia de marketing, una fuente cercana a la pareja desmintió estos rumores en una entrevista con Daily Mail.
"Todo entre ellos ha sido genuino. Ninguno de los dos participaría jamás en un truco publicitario. Se la pasan muy bien. Ninguno necesita publicidad", señaló.
En respuesta a las críticas y comentarios que califican el romance de ambos actores como falso, la misma fuente insistió: "Su relación no es solo una fachada. Tienen una conexión real. No hay ningún incentivo para que ninguno de los dos monte algo así".
Además, se refirió a los rumores que afirmaban que Liam y Pamela nunca tuvieron una cita a solas, calificando esta afirmación como “ridícula”.
La verdad según TMZ: Romance falso entre Pamela Anderson y Liam Neeson para promocionar película
Según TMZ, fuentes cercanas a la producción de la película The Naked Gun —protagonizada por Liam y Pamela— revelaron que la química visible entre ambos fue cuidadosamente armada por sus equipos de prensa y Paramount Pictures desde la filmación de la película en 2024.
De acuerdo con las fuentes, Anderson y Neeson no tuvieron contacto entre junio de 2024, cuando terminó el rodaje, y julio de 2025, cuando comenzó la gira de promoción. Además, se dice que las cenas que compartieron nunca fueron a solas; siempre estuvieron acompañados por asistentes, lo que sugiere que su relación era estrictamente profesional.
Uno de los elementos clave de esta estrategia fue la narrativa de que el ícono de los 90 horneaba pan de masa madre y muffins para Neeson, una historia que ambos actores respaldaron en entrevistas. Sin embargo, fuentes indican que esta historia también formaba parte del plan de relaciones públicas y no refleja una relación personal genuina.
¿Cómo inició el romance de Pamela Anderson y Liam Neeson?
Las especulaciones sobre la relación entre Pamela Anderson y Liam Neeson comenzaron durante la promoción de The Naked Gun. En julio de 2025, ambos actores fueron vistos juntos en la alfombra roja de la película compartiendo momentos de cercanía y complicidad. Estos gestos fueron interpretados por los medios y el público como indicios de un romance.
Por otro lado, durante la premiere de la cinta en Londres el pasado 22 de julio, Anderson sorprendió al besar cariñosamente a Neeson en la mejilla, lo que desató aún más las especulaciones sobre un estrecho vínculo más allá del set.
Pamela Anderson y Liam Neeson posan con sus hijos
Durante la premiere de la película en Nueva York a finales de julio, Pamela Anderson y Liam Neeson llamaron la atención al llegar junto a sus hijos, lo que avivó aún más los rumores de un posible romance entre ellos.
Anderson estuvo acompañada por sus hijos Dylan Jagger Lee de 27 y Brandon Thomas Lee de 29, fruto de su matrimonio con el músico Tommy Lee.
A su lado, Neeson llegó acompañado de sus hijos Micheál Richardson de 30 y Daniel Neeson de 28, quienes también caminaron la alfombra junto a su padre.