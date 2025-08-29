La verdad detrás del dudoso romance entre Pamela Anderson y Liam Neeson

El romance entre Pamela Anderson y Liam Neeson sí es real

Luego de que TMZ asegurara recientemente que la relación entre Liam Neeson y Pamela Anderson era solo una estrategia de marketing, una fuente cercana a la pareja desmintió estos rumores en una entrevista con Daily Mail.

"Todo entre ellos ha sido genuino. Ninguno de los dos participaría jamás en un truco publicitario. Se la pasan muy bien. Ninguno necesita publicidad", señaló.

Liam Neeson y Pamela Anderson sí andan, confirma fuente cercana a la pareja. (John Phillips/Getty Images)

En respuesta a las críticas y comentarios que califican el romance de ambos actores como falso, la misma fuente insistió: "Su relación no es solo una fachada. Tienen una conexión real. No hay ningún incentivo para que ninguno de los dos monte algo así".

Además, se refirió a los rumores que afirmaban que Liam y Pamela nunca tuvieron una cita a solas, calificando esta afirmación como “ridícula”.

Pamela Anderson y Liam Neeson. ( Getty Images)

La verdad según TMZ: Romance falso entre Pamela Anderson y Liam Neeson para promocionar película

Según TMZ, fuentes cercanas a la producción de la película The Naked Gun —protagonizada por Liam y Pamela— revelaron que la química visible entre ambos fue cuidadosamente armada por sus equipos de prensa y Paramount Pictures desde la filmación de la película en 2024.

Pamela Anderson y Liam Neeson (Instagram)

De acuerdo con las fuentes, Anderson y Neeson no tuvieron contacto entre junio de 2024, cuando terminó el rodaje, y julio de 2025, cuando comenzó la gira de promoción. Además, se dice que las cenas que compartieron nunca fueron a solas; siempre estuvieron acompañados por asistentes, lo que sugiere que su relación era estrictamente profesional.

Uno de los elementos clave de esta estrategia fue la narrativa de que el ícono de los 90 horneaba pan de masa madre y muffins para Neeson, una historia que ambos actores respaldaron en entrevistas. Sin embargo, fuentes indican que esta historia también formaba parte del plan de relaciones públicas y no refleja una relación personal genuina.