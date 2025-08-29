El inesperado mensaje que Kate Cassidy asegura haber recibido de Liam Payne

En el video, la modelo se encontraba en un coche cuando grabó con asombro una frase pintada en una casa: "Observa cómo protejo tu corazón".

A pocos metros, un anuncio con el número “440” llamó su atención, una cifra que, para ella y Liam, se acercaba simbólicamente al número “444”, con un significado especial en su relación.

En su publicación, Cassidy escribió: “Mientras hablaba de mi ángel, levanté la mirada y vi esto”, acompañando el momento que muchos interpretaron como una conexión más allá del tiempo.

La reacción de sus seguidores fue inmediata. Comentarios como: "Liam siempre está contigo", "Él todavía te cuida", y "Qué bonito captarlo sin planearlo", inundaron la sección de comentarios, reflejando el vínculo que aún existe entre la joven y el artista fallecido.