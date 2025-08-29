Publicidad

Espectáculos

El inesperado mensaje que Kate Cassidy asegura haber recibido de Liam Payne

A casi un año de la muerte de Liam Payne, Kate Cassidy compartió una experiencia que interpretó como un mensaje del fallecido cantante.
vie 29 agosto 2025 01:03 PM
Liam Payne y Kate Cassidy

Casi diez meses después de la trágica muerte de Liam Payne, su pareja Kate Cassidy compartió una experiencia que conmovió a sus seguidores.

En un emotivo video publicado en su cuenta de Instagram, Kate Cassidy captó un mensaje escrito en una pared que interpretó como una señal del fallecido cantante.

El inesperado mensaje que Kate Cassidy asegura haber recibido de Liam Payne

En el video, la modelo se encontraba en un coche cuando grabó con asombro una frase pintada en una casa: "Observa cómo protejo tu corazón".

A pocos metros, un anuncio con el número “440” llamó su atención, una cifra que, para ella y Liam, se acercaba simbólicamente al número “444”, con un significado especial en su relación.

En su publicación, Cassidy escribió: “Mientras hablaba de mi ángel, levanté la mirada y vi esto”, acompañando el momento que muchos interpretaron como una conexión más allá del tiempo.

La reacción de sus seguidores fue inmediata. Comentarios como: “Liam siempre está contigo”, “Él todavía te cuida”, y “Qué bonito captarlo sin planearlo”, inundaron la sección de comentarios, reflejando el vínculo que aún existe entre la joven y el artista fallecido.El inesperado mensaje que Kate Cassidy asegura haber recibido de Liam Payne

Kate Cassidy y Liam Payne

Hoy Liam Payne cumpliría 32 años: así ha sido el impacto de su partida

Este 29 de agosto de 2025, Liam Payne habría celebrado su cumpleaños número 32. Su fallecimiento, ocurrido el 16 de octubre de 2024 en Buenos Aires, conmocionó al mundo del entretenimiento.

El exintegrante de One Direction murió tras caer desde un tercer piso de un hotel, en circunstancias que más tarde se vincularon con el consumo de sustancias y negligencia por parte de las personas que lo acompañaba esa noche.

Liam Payne y Kate Cassidy

Cinco personas fueron acusadas formalmente en Argentina por los delitos de suministro de drogas y abandono de persona.

La familia de Liam, incluida su exesposa Cheryl y sus excompañeros de banda, pidieron respeto por su memoria y privacidad para su hijo Bear.

Durante los últimos meses, su legado ha sido homenajeado en eventos como los BRIT Awards, y fans de todo el mundo continúan compartiendo mensajes, fotos y recuerdos como una forma de mantener viva su presencia.

