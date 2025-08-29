En su publicación, Cassidy escribió: “Mientras hablaba de mi ángel, levanté la mirada y vi esto”, acompañando el momento que muchos interpretaron como una conexión más allá del tiempo.
La reacción de sus seguidores fue inmediata. Comentarios como: “Liam siempre está contigo”, “Él todavía te cuida”, y “Qué bonito captarlo sin planearlo”, inundaron la sección de comentarios, reflejando el vínculo que aún existe entre la joven y el artista fallecido.El inesperado mensaje que Kate Cassidy asegura haber recibido de Liam Payne
Este 29 de agosto de 2025, Liam Payne habría celebrado su cumpleaños número 32. Su fallecimiento, ocurrido el 16 de octubre de 2024 en Buenos Aires, conmocionó al mundo del entretenimiento.
El exintegrante de One Direction murió tras caer desde un tercer piso de un hotel, en circunstancias que más tarde se vincularon con el consumo de sustancias y negligencia por parte de las personas que lo acompañaba esa noche.
Cinco personas fueron acusadas formalmente en Argentina por los delitos de suministro de drogas y abandono de persona.
La familia de Liam, incluida su exesposa Cheryl y sus excompañeros de banda, pidieron respeto por su memoria y privacidad para su hijo Bear.
Durante los últimos meses, su legado ha sido homenajeado en eventos como los BRIT Awards, y fans de todo el mundo continúan compartiendo mensajes, fotos y recuerdos como una forma de mantener viva su presencia.