El duro testimonio de excolaborador sobre el lado oscuro de Ellen DeGeneres: “Había mucho llanto en el show”

Una vez más, la presentadora Ellen DeGeneres vuelve a estar en el centro de la atención pública. Esta vez, por las declaraciones del comediante y ex guionista Greg Fitzsimmons, quien trabajó con ella en los inicios de The Ellen DeGeneres Show y recientemente reveló su mala experiencia laboral: la calificó como una jefa “controladora” con sus empleados.
El comediante y ex guionista Greg Fitzsimmons, quien trabajó en los primeros años de The Ellen DeGeneres Show —programa que salió al aire en 2003—, habló recientemente sobre su experiencia en el set. Durante una entrevista en el podcast We Might Be Drunk, reveló que el ambiente laboral se volvió cada vez más tenso a medida que el programa ganaba popularidad y acumulaba premios.
Fitzsimmons describió a Ellen como una persona "ruda" y aseguró que su comportamiento era el de una “controladora”, lo que, según él, afectó directamente al equipo de trabajo. “Hubo mucho llanto en los pasillos”, dijo, al referirse al ambiente estresante que se vivía a diario.
El comediante también relató un episodio particularmente tenso que vivió durante su tiempo en el programa, el cual, según su testimonio, refleja el nivel de control que Ellen ejercía sobre todos los aspectos de la producción.
En una ocasión, Fitzsimmons le pidió al público del estudio en vivo que saludara cada vez que él dijera la palabra "banana" durante su presentación. Casualmente, esa misma palabra también estaba en el guion de DeGeneres ese día.
"No había visto el ensayo. Así que dijo "banana", y el público hace el gesto de saludo con la mano", dijo, refiriéndose a un momento en el que Ellen no estaba al tanto de una dinámica previa con el público. "Es una maniática del control, así que esto es lo peor que le podría pasar"
"Ella se detiene y dice: 'Bueno, eso es raro. Sea lo que sea, no lo hagan'", continuó Fitzsimmons, quien también ha escrito para The Chelsea Handler Show y Lucky Louie.
El guionista explicó que cuando Ellen volvió a decir la palabra "banana", el público repitió el saludo espontáneo, sin saber que eso la molestaría aún más.
"Finalmente, subí al escenario y le expliqué lo que había pasado", recordó. "Y ella estaba furiosa". En ese momento, pensó que su trabajo estaba en peligro. "Pensé: 'Bueno, me van a despedir por esto'. Y no lo hizo, pero luego todo se puso raro y empezamos a ganar Emmys", relató. "Gané cuatro Emmys en el programa, pero eso empeoró las cosas".
Durante su tiempo trabajando en The Ellen DeGeneres Show, Greg Fitzsimmons vivió varios momentos difíciles con la presentadora, pero uno en particular quedó grabado en su memoria: “Si te metías en su camino, te miraba como si acabaras de apuñalar a su cachorro”, recordó.
“Después comenzaba un proceso en el que te iban apartando del círculo cercano. Y todos querían estar dentro de ese círculo porque había mucho miedo. Estabas dentro… o estabas fuera”.
Para él, la situación no fue tan impactante personalmente.“No me molestó tanto”, dijo. Esto debido a que, en el pasado, había trabajado con jefes exigentes en otras producciones, como con Bill Maher, y estaba acostumbrado a ambientes intensos.
Sin embargo, señaló que para muchos guionistas jóvenes la experiencia de trabajar con DeGeneres fue muy dura.“Había mucho llanto”, comentó, recordando cómo algunos compañeros no podían manejar la presión.
Ex empleados denuncian abusos y discriminación en el programa de Ellen DeGeneres
En julio de 2020, un reportaje de BuzzFeed News presentó testimonios anónimos de casi una decena de ex empleados, quienes describieron un ambiente de trabajo caracterizado por "racismo, miedo e intimidación" en el set de The Ellen Degeneres Show. Las acusaciones incluyeron microagresiones racistas, represalias por tomar licencias médicas o por duelo, y reemplazo de personal sindicalizado durante la pandemia por trabajadores no sindicalizados.
De acuerdo con New York Post, WarnerMedia abrió una investigación interna en 2020 tras la publicación de varios reportajes con testimonios anónimos de empleados que denunciaban casos de intimidación, racismo, acoso sexual y represalias laborales.
Como resultado de esta investigación, tres productores ejecutivos —Ed Glavin, Kevin Leman y Jonathan Norman— fueron separados del programa. Las salidas se produjeron en un intento por reformar el ambiente laboral del show y responder a la creciente presión pública y mediática.
Executives at Ellen DeGeneres’ show accused of sexual misconduct https://t.co/8P1WApgFFQ pic.twitter.com/TlyvKxxDrU— New York Post (@nypost) July 31, 2020
En julio de 2020, Ellen DeGeneres envió una carta por correo electrónico a sus empleados y ex empleados, en la que se disculpó y reconoció que el ambiente en el set del programa se había alejado de sus valores de respeto e inclusión.
“En el primer día de nuestro programa, les dije a todos en nuestra primera reunión que The Ellen DeGeneres Show sería un lugar de felicidad, nadie levantaría nunca la voz y todos serían tratados con respeto. Obviamente algo cambió, y estoy decepcionada de saber que este no ha sido el caso. Y por eso, lo siento. Cualquiera que me conozca sabe que es lo contrario de lo que creo y de lo que esperaba para nuestro programa”, escribió la presentadora.
Pese a su disculpa y promesas de cambio, muchos empleados continuaron manifestando escepticismo sobre la profundidad de esas transformaciones.
Además, una ex productora del programa, Hedda Muskat, denunció públicamente lo que definió como una “cultura de miedo” desde los inicios del show, ya que señaló que hubo decisiones laborales injustas desde los primeros años. En varios hilos de redes sociales, se relataron episodios de acoso sexual y comportamiento inapropiado por parte de la producción.