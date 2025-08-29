El duro testimonio de excolaborador sobre el lado oscuro de Ellen DeGeneres: “Había mucho llanto en el show”

Ex colaborador de Ellen DeGeneres destapa el lado oscuro y controlador de su programa

El comediante y ex guionista Greg Fitzsimmons, quien trabajó en los primeros años de The Ellen DeGeneres Show —programa que salió al aire en 2003—, habló recientemente sobre su experiencia en el set. Durante una entrevista en el podcast We Might Be Drunk, reveló que el ambiente laboral se volvió cada vez más tenso a medida que el programa ganaba popularidad y acumulaba premios.

Fitzsimmons describió a Ellen como una persona "ruda" y aseguró que su comportamiento era el de una “controladora”, lo que, según él, afectó directamente al equipo de trabajo. “Hubo mucho llanto en los pasillos”, dijo, al referirse al ambiente estresante que se vivía a diario.

El comediante Greg Fitzsimmons relató un episodio muy tenso que vivió mientras trabajaba en 'The Ellen DeGeneres Show'. (Imeh Akpanudosen)

El comediante también relató un episodio particularmente tenso que vivió durante su tiempo en el programa, el cual, según su testimonio, refleja el nivel de control que Ellen ejercía sobre todos los aspectos de la producción.

En una ocasión, Fitzsimmons le pidió al público del estudio en vivo que saludara cada vez que él dijera la palabra "banana" durante su presentación. Casualmente, esa misma palabra también estaba en el guion de DeGeneres ese día.

"No había visto el ensayo. Así que dijo "banana", y el público hace el gesto de saludo con la mano", dijo, refiriéndose a un momento en el que Ellen no estaba al tanto de una dinámica previa con el público. "Es una maniática del control, así que esto es lo peor que le podría pasar"

Ellen DeGeneres (Jaguar PS/Shutterstock / Jaguar PS)

"Ella se detiene y dice: 'Bueno, eso es raro. Sea lo que sea, no lo hagan'", continuó Fitzsimmons, quien también ha escrito para The Chelsea Handler Show y Lucky Louie.

El guionista explicó que cuando Ellen volvió a decir la palabra "banana", el público repitió el saludo espontáneo, sin saber que eso la molestaría aún más.

"Finalmente, subí al escenario y le expliqué lo que había pasado", recordó. "Y ella estaba furiosa". En ese momento, pensó que su trabajo estaba en peligro. "Pensé: 'Bueno, me van a despedir por esto'. Y no lo hizo, pero luego todo se puso raro y empezamos a ganar Emmys", relató. "Gané cuatro Emmys en el programa, pero eso empeoró las cosas".

Greg Fitzsimmons llama "controladora" a Ellen DeGeneres. (Araya Doheny)

Durante su tiempo trabajando en The Ellen DeGeneres Show, Greg Fitzsimmons vivió varios momentos difíciles con la presentadora, pero uno en particular quedó grabado en su memoria: “Si te metías en su camino, te miraba como si acabaras de apuñalar a su cachorro”, recordó.

“Después comenzaba un proceso en el que te iban apartando del círculo cercano. Y todos querían estar dentro de ese círculo porque había mucho miedo. Estabas dentro… o estabas fuera”.

Ellen Degeneres. (Getty Images)

Para él, la situación no fue tan impactante personalmente.“No me molestó tanto”, dijo. Esto debido a que, en el pasado, había trabajado con jefes exigentes en otras producciones, como con Bill Maher, y estaba acostumbrado a ambientes intensos.

Sin embargo, señaló que para muchos guionistas jóvenes la experiencia de trabajar con DeGeneres fue muy dura.“Había mucho llanto”, comentó, recordando cómo algunos compañeros no podían manejar la presión.