El adiós más doloroso: cómo Demi Moore se prepara para dejar ir a Bruce Willis

Demi Moore se prepara para dejar ir a Bruce Willis

A inicios de 2022, a Bruce Willis se le detectó afasia, seguida de un diagnóstico de demencia frontotemporal, una enfermedad que afecta las regiones frontal y temporal del cerebro, lo que marcó el cierre definitivo de su trayectoria en el cine.

Desde ese momento, su exesposa, la actriz Demi Moore, ha permanecido a su lado, brindándole apoyo constante y mostrando el profundo lazo afectivo que los une, a pesar de haberse separado legalmente hace años.

Bruce Willis y Demi Moore. (Instagram)

Desde que se confirmó el diagnóstico de Bruce Willia, su familia ha optado por vivir cada día con intensidad, conscientes de que cualquier momento podría ser el último. Demi Moore, según fuentes cercanas, ha alcanzado una profunda reflexión emocional:

“Se siente extremadamente agradecida y emotiva. Ella ha estado repasando su vida con él y está agradecida por todas las cosas por las que han pasado… Verlo pasar por sus luchas le ha mostrado a Demi cómo ser una luchadora. Es muy agridulce, pero también inspirador.”

En una entrevista con la revista In Touch, Demi Moore habló abiertamente sobre la condición de Bruce Willis y compartió que ya está asimilando lo que podría venir en los próximos tiempos.

“Cuando dejas ir quiénes han sido o quiénes crees que deberían ser, o incluso quiénes te gustaría que fueran, entonces realmente puedes permanecer en el presente y disfrutar de la alegría y el amor que está presente”, aseguró la actriz.