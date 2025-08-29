Aunque su matrimonio fue resuelto hace más de dos décadas, Demi Moore ha mantenido una presencia constante y afectuosa junto a Bruce Willis durante la dura batalla del actor contra la demencia. Hoy, la actriz se enfrenta al proceso más difícil: despedirse del padre de sus hijos.
El adiós más doloroso: cómo Demi Moore se prepara para dejar ir a Bruce Willis
Demi Moore se prepara para dejar ir a Bruce Willis
A inicios de 2022, a Bruce Willis se le detectó afasia, seguida de un diagnóstico de demencia frontotemporal, una enfermedad que afecta las regiones frontal y temporal del cerebro, lo que marcó el cierre definitivo de su trayectoria en el cine.
Desde ese momento, su exesposa, la actriz Demi Moore, ha permanecido a su lado, brindándole apoyo constante y mostrando el profundo lazo afectivo que los une, a pesar de haberse separado legalmente hace años.
Desde que se confirmó el diagnóstico de Bruce Willia, su familia ha optado por vivir cada día con intensidad, conscientes de que cualquier momento podría ser el último. Demi Moore, según fuentes cercanas, ha alcanzado una profunda reflexión emocional:
“Se siente extremadamente agradecida y emotiva. Ella ha estado repasando su vida con él y está agradecida por todas las cosas por las que han pasado… Verlo pasar por sus luchas le ha mostrado a Demi cómo ser una luchadora. Es muy agridulce, pero también inspirador.”
En una entrevista con la revista In Touch, Demi Moore habló abiertamente sobre la condición de Bruce Willis y compartió que ya está asimilando lo que podría venir en los próximos tiempos.
“Cuando dejas ir quiénes han sido o quiénes crees que deberían ser, o incluso quiénes te gustaría que fueran, entonces realmente puedes permanecer en el presente y disfrutar de la alegría y el amor que está presente”, aseguró la actriz.
La historia de Demi Moore y Bruce Willis
Demi Moore y Bruce Willis protagonizaron una de las historias de amor más icónicas de Hollywood en los años 90. Se conocieron en 1987 y, poco tiempo después, se casaron en Las Vegas.
Su relación, marcada por el carisma y la popularidad de ambos, capturó la atención del público, especialmente cuando se convirtieron en padres de tres hijas: Rumer, Scout y Tallulah. Durante más de una década, formaron una familia sólida y fueron considerados una de las parejas más queridas del espectáculo.
Aunque su matrimonio llegó a su fin en el año 2000, su vínculo nunca se rompió del todo. A lo largo de los años, Demi y Bruce mantuvieron una relación cercana y cordial, basada en el respeto mutuo y en su compromiso como padres.
Incluso después de rehacer sus vidas por separado, ambos continuaron compartiendo momentos familiares y demostraron que el amor puede transformarse sin desaparecer. Su historia no solo habla de romance, sino también de madurez, lealtad y una amistad que ha perdurado frente a todas las adversidades.