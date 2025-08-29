¿Dónde vacacionan los pilotos de F1? Los destinos más lujosos del verano

Los pilotos de la F1 están tomando un merecido descanso antes de regresar a las pistas el próximo 29 de agosto en Países Bajos. Como todos los años, los lugares que visitaron definitivamente pueden ser una buena opción para tus siguientes vacaciones , así que toma nota y empieza a planear tu próximo viaje.
Carlos Sainz
El piloto español visitó su país natal, específicamente la isla de Mallorca, donde pasó tiempo en la playa y practicando ciclismo junto a su familia y novia, Rebecca Donaldson. Este destino es perfecto para aquellos que aprecian paisajes playeros y montañosos, todo en un mismo lugar.
Charles Leclerc
Junto a su novia, Alexandra Saint Mleux, visitó Bonifacio en Córcega del Sur, una ciudad de estilo medieval que conserva el encanto clásico de Europa. Se dice que las vistas del mar desde ahí son espectaculares debido a la altura a la que se encuentra.
George Russel
Acompañado por su pareja, Carmen Montero, viajaron a las costas italianas, de las cuales te recomendamos viajar a Sicilia, Apulia, Campania o Cerdeña para poder disfrutar tanto de la historia y cultura italiana como de sus costas que ofrecen un espacio perfecto para descansar.
Pierre Gasly
El francés y su novia, Kika Gomes, escogieron Budapest, Hungría como destino. Si decides visitar esta hermosa ciudad, te sugerimos dar un paseo nocturno en barco por el Río Danubio para apreciar la iluminación que hace relucir la ya impresionante arquitectura húngara.
En definitiva, los pilotos de la Fórmula 1 tienen un excelente gusto para elegir los lugares en los que vacacionan y este año convirtieron a Europa en el destino favorito. Ya sean sus playas o sus ciudades llenas de cultura e historia que te permiten aprender mientras viajas. Eso sí, la tendencia indica que los lugares turísticos europeos comienzan a expandirse, por lo que París, Londres, Madrid y Roma ya no son las únicas ciudades por visitar durante tu próximo eurotrip.