¿Dónde vacacionan los pilotos de F1? Los destinos más lujosos del verano

Los destinos favoritos de los pilotos de la F1 en verano

Carlos Sainz

El piloto español visitó su país natal, específicamente la isla de Mallorca, donde pasó tiempo en la playa y practicando ciclismo junto a su familia y novia, Rebecca Donaldson. Este destino es perfecto para aquellos que aprecian paisajes playeros y montañosos, todo en un mismo lugar.

Uno de los hobbies favoritos de Carlos Sainz es el ciclismo. (Instagram - @carlossainz55)

Charles Leclerc

Junto a su novia, Alexandra Saint Mleux, visitó Bonifacio en Córcega del Sur, una ciudad de estilo medieval que conserva el encanto clásico de Europa. Se dice que las vistas del mar desde ahí son espectaculares debido a la altura a la que se encuentra.

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux adoran viajar a destinos paradisíacos. (Instagram - @charles_leclerc)

George Russel

Acompañado por su pareja, Carmen Montero, viajaron a las costas italianas, de las cuales te recomendamos viajar a Sicilia, Apulia, Campania o Cerdeña para poder disfrutar tanto de la historia y cultura italiana como de sus costas que ofrecen un espacio perfecto para descansar.