Ella es Leni Klum, la guapa hija de Heidi Klum que sigue sus pasos en el modelaje

Aunque creció lejos de los reflectores, Leni Klum —hija de la supermodelo alemana Heidi Klum— no tardó en hacer su propia entrada triunfal en la industria de la moda. Con solo 21 años, la joven modelo ha demostrado que lleva el talento en la sangre, pero también que está decidida a labrarse su propio camino. Desde su debut en Vogue Germany hasta las pasarelas de las grandes casas de moda, Leni se perfila como una de las nuevas caras más prometedoras del mundo de la moda.
Esta semana acaparó reflectores en el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde posó encantadora junto a su mamá.
¿Quién es Leni Klum, la hija de Heidi Klum?
Leni Olumi Klum nació el 4 de mayo de 2004 en Nueva York. Es fruto de la relación entre la Heidi Klum y el empresario italiano Flavio Briatore. A los cinco años fue adoptada por el cantante Seal, quien estuvo casado con la supermodelo de 2005 a 2014.
Leni fue criada principalmente en Los Ángeles. Sin embargo, desde la adolescencia tuvo claro que quería seguir los pasos de su madre en el mundo del modelaje. Debutó a los 16 años al protagonizar su primera portada junto a Heidi Klum para Vogue Germany (edición enero/febrero de 2021).
La joven de 21 años ha forjado su camino por mérito propio: inauguró el Fashion Week de Berlín, desfiló para Dolce & Gabbana, protagonizó campañas para Dior Beauty, Fila y Michael Kors x Ellesse, y ha posado para revistas como Glamour Germany, Harper’s Bazaar Kazakhstan, Hunger,Flaunt y Rollacoaster.
Además, en 2022 presentó su primera colección en colaboración con la marca About You, con piezas dirigidas a una amplia gama de talla.
Actualmente vive y estudia en Nueva York, donde cursa una carrera de diseño de interiores, a la par que se desempeña como modelo. Desde 2019 mantiene una relación estable con Aris Rachevsky. Hoy, acumula cerca de dos millones de seguidores en Instagram, donde comparte contenido sobre su día a día, viajes y su vida como modelo.
Seal y Leni Klum: una historia de amor incondicional entre padre e hija
Aunque no comparte lazos biológicos con ella, el vínculo entre el cantante británico Seal y Leni Klum, hija mayor de Heidi Klum, es un ejemplo genuino de amor y compromiso familiar. Desde que Leni era apenas una bebé, el intérprete de Crazy ha estado presente en su vida como una figura paterna sólida y constante, lo que ha marcado profundamente su desarrollo personal y emocional.
Heidi estaba embarazada de Leni cuando inició su relación con Seal en 2003. Desde el principio, el cantante se involucró activamente en la crianza de la niña. En entrevistas, ha revelado que su conexión con Leni comenzó cuando Heidi tenía apenas dos semanas de embarazo. “Heidi y yo estábamos juntos en ese momento, y eso fue lo que más importó”, dijo en una entrevista el intérprete de Kiss from a Rose.
A pesar de que Seal y Heidi Klum se separaron en 2012, la relación entre el cantante y Leni se ha mantenido firme. A menudo se les ha visto juntos en público, ya sea en alfombras rojas, paseos familiares o celebraciones íntimas. En 2021, hicieron su debut conjunto en la alfombra roja en el estreno de la película The Harder They Fall, momento que Seal describió como “uno de los más orgullosos” de su vida.
En redes sociales, también han compartido muestras de cariño. En septiembre de 2023, Seal publicó una foto junto a Leni en Nueva York con el emotivo mensaje: “Gracias, Leni, por hacerme una mejor persona. Te amo, papa”. A lo que ella respondió: “¡Tan tierno! Te amo, papa ❤️”.