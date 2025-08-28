Ella es Leni Klum, la guapa hija de Heidi Klum que sigue sus pasos en el modelaje

¿Quién es Leni Klum, la hija de Heidi Klum?

Leni Olumi Klum nació el 4 de mayo de 2004 en Nueva York. Es fruto de la relación entre la Heidi Klum y el empresario italiano Flavio Briatore. A los cinco años fue adoptada por el cantante Seal, quien estuvo casado con la supermodelo de 2005 a 2014.

Heidi Klum junto a su hija Leni en el Festival Internacional de cine de Venecia. (Getty Images)

Leni fue criada principalmente en Los Ángeles. Sin embargo, desde la adolescencia tuvo claro que quería seguir los pasos de su madre en el mundo del modelaje. Debutó a los 16 años al protagonizar su primera portada junto a Heidi Klum para Vogue Germany (edición enero/febrero de 2021).

Ella es Leni Klum, la hija de Heidi Klum (Getty Images)

La joven de 21 años ha forjado su camino por mérito propio: inauguró el Fashion Week de Berlín, desfiló para Dolce & Gabbana, protagonizó campañas para Dior Beauty, Fila y Michael Kors x Ellesse, y ha posado para revistas como Glamour Germany, Harper’s Bazaar Kazakhstan, Hunger, Flaunt y Rollacoaster.

Además, en 2022 presentó su primera colección en colaboración con la marca About You, con piezas dirigidas a una amplia gama de talla.

Leni Klum es hija de la modelo Heidi Klum. (Sebastian Reuter/Getty Images for ABOUT YOU)

Actualmente vive y estudia en Nueva York, donde cursa una carrera de diseño de interiores, a la par que se desempeña como modelo. Desde 2019 mantiene una relación estable con Aris Rachevsky. Hoy, acumula cerca de dos millones de seguidores en Instagram, donde comparte contenido sobre su día a día, viajes y su vida como modelo.