La familia Aguilar dará un concierto gratuito por el Grito de Independencia

Hace apenas unas semanas, la familia Aguilar se reunió en el Hollywood Bowl para un concierto lleno de emoción y talento, donde Pepe, Ángela y Leonardo demostraron por qué son una de las dinastías más importantes de la música regional mexicana.
Esta unión familiar, que une generaciones y fortalece un legado artístico, llegará a México para una celebración aún más especial.
Publicidad
Pepe, Ángela y Leonardo Aguilar darán concierto gratuito por el Grito de Independencia
El próximo 15 de septiembre, la tradición y la música se fusionarán en Paseo Alcalde, en el corazón del centro histórico de Guadalajara, donde Pepe Aguilar y sus hijos Ángela y Leonardo ofrecerán un concierto gratuito para celebrar el Grito de Independencia.
Debido a trabajos de renovación en las plazas tradicionales, este emblemático evento se realizará frente al Palacio de Gobierno, con la presencia del gobernador Pablo Lemus Navarro, quien dará el Grito desde el balcón principal a las 21:00 horas.
La familia Aguilar, reconocida por su potente propuesta musical, dejará de lado el tradicional espectáculo ecuestre que suele acompañarlos para enfocarse en un show dedicado completamente a la música regional mexicana.
“Van a cantar estos artistas que hemos contratado. Viene Pepe Aguilar a cantar a las y los jaliscienses al Grito, viene Ángela Aguilar”, señaló Pablo Lemus, gobernador de Jalisco.
Al Estilo Jalisco daremos el Grito de Independencia 🔔 con la participación estelar de Los Aguilar 🎙. Nos vemos el 15 de Septiembre en el Centro Histórico. pic.twitter.com/XgMrYplkCE
¿Christian Nodal estará en concierto gratuito de los Aguilar?
A pesar de su cercanía con la familia Aguilar en la escena musical regional mexicana, hasta el momento no se ha confirmado la presencia de Christian Nodal en el concierto gratuito que darán el próximo 15 de septiembre.
Sin embargo, no se descarta su presencia debido a que se ha presentado como en otros eventos públicos junto a la familia.