La familia Aguilar dará un concierto gratuito por el Grito de Independencia

Pepe, Ángela y Leonardo Aguilar darán concierto gratuito por el Grito de Independencia

El próximo 15 de septiembre, la tradición y la música se fusionarán en Paseo Alcalde, en el corazón del centro histórico de Guadalajara, donde Pepe Aguilar y sus hijos Ángela y Leonardo ofrecerán un concierto gratuito para celebrar el Grito de Independencia.

Debido a trabajos de renovación en las plazas tradicionales, este emblemático evento se realizará frente al Palacio de Gobierno, con la presencia del gobernador Pablo Lemus Navarro, quien dará el Grito desde el balcón principal a las 21:00 horas.

Leonardo Aguilar, Pepe Aguilar y Ángela Aguilar. (Getty Images)

La familia Aguilar, reconocida por su potente propuesta musical, dejará de lado el tradicional espectáculo ecuestre que suele acompañarlos para enfocarse en un show dedicado completamente a la música regional mexicana.

“Van a cantar estos artistas que hemos contratado. Viene Pepe Aguilar a cantar a las y los jaliscienses al Grito, viene Ángela Aguilar”, señaló Pablo Lemus, gobernador de Jalisco.