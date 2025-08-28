El intercambio de mensajes entre Taylor Swift y Selena Gomez para celebrar sus compromisos

Selena Gomez reacciona al compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce

Selena Gomez se unió a la larga lista de famosos que celebraron el compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce.

Mensaje de Selena Gomez (Instagram)

A través de sus Instagram Stories, la estrella de Only murders in the building replicó una de las foto de la propuesta de matrimonio con el mensaje: "Cuando mi mejor amiga se compromete", junto con un emoji de corazón y agregó el tema You're My Best Friend de Queen como fondo musical.

Selena Gomez y Taylor Swift (Getty Images)

En una segunda historia, la intérprete de “Love You Like a Love Song” compartió un antiguo mensaje que Taylor Swift le envió en 2009 junto con las fotografías de sus respectivos anuncios de compromiso.

“El amor verdadero todavía existe a veces. No es algo que inventamos a los nueve años. Tengo que creerlo. Tú también”, escribió la cantante de “Blank Space” hace 16 años.

Mensaje de Taylor Swift a Selena Gomez (Instagram)

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso el martes con una serie de fotos de la propuesta en un jardín lleno de flores. "Tu profesora de inglés y tu profesora de gimnasia se casan", escribieron en la publicación. Mientras que Selena Gomez se comprometió con el productor Benny Blanco en diciembre de 2024: “Para siempre comienza ahora”, tituló su publicación en la que muestra su anillo de compromiso.