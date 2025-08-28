El intercambio de mensajes entre Taylor Swift y Selena Gomez para celebrar sus compromisos

Tras el inesperado anuncio del compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce tras dos años de relación, fueron cientos decenas de famosos quienes reaccionaron a la feliz noticia.
En cuestión de minutos, las fotos en las que aparece el jugador de la NFL arrodillado frente a la cantante en un hermoso jardín se llenaron con miles comentarios de felicitación, sin embargo, hubo uno que tuvo un significado muy especial: el de su inseparable amiga Selena Gomez.
Selena Gomez reacciona al compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce
Selena Gomezse unió a la larga lista de famosos que celebraron el compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce.
A través de sus Instagram Stories, la estrella de Only murders in the building replicó una de las foto de la propuesta de matrimonio con el mensaje: "Cuando mi mejor amiga se compromete", junto con un emoji de corazón y agregó el tema You're My Best Friend de Queen como fondo musical.
En una segunda historia, la intérprete de “Love You Like a Love Song”compartió un antiguo mensaje que Taylor Swift le envió en 2009 junto con las fotografías de sus respectivos anuncios de compromiso.
“El amor verdadero todavía existe a veces. No es algo que inventamos a los nueve años. Tengo que creerlo. Tú también”, escribió la cantante de “Blank Space” hace 16 años.
Taylor Swift y Travis Kelceanunciaron su compromiso el martes con una serie de fotos de la propuesta en un jardín lleno de flores. "Tu profesora de inglés y tu profesora de gimnasia se casan", escribieron en la publicación. Mientras que Selena Gomez se comprometió con el productor Benny Blanco en diciembre de 2024: “Para siempre comienza ahora”, tituló su publicación en la que muestra su anillo de compromiso.
Así surgió la gran amistad de Selena Gomez y Taylor Swift
Durante su participación en el podcast Therapuss con Jake Shane, la empresaria habló sobre cómo conoció a Swift, y cómo se volvieron inseparables tras sus rupturas con los integrantes de los Jonas Brothers.
“Taylor Swift y yo salimos con los Jonaes Brothers”, contó Gomez sobre cómo se conocieron. “Yo salí con Nick y ella con Joe. Y todo fue lindo, éramos jóvenes. Ahora todos nos conocemos y nos queremos, y es tan lindo. No sabíamos qué hacíamos. A ella y a mí nos gusta decir que lo mejor que sacamos de esas relaciones fue la una con la otra”.
“Y luego nos mantuvimos ahí durante todos los altibajos que vinieron después y aquí estamos ahora, 16 años después”, agregó Gomez.