De tropiezo a triunfo: La caída de Anne Hathaway que se volvió tendencia

Anne Hathaway sufre accidente durante la filmación de 'El diablo viste a la moda 2'

Anne Hathaway sufrió una aparatosa caída al bajar las escaleras de la entrada de un edificio durante la filmación de la secuela de El Diablo viste a la moda en Nueva York.

Anne Hathaway (The Grosby Group)

En la escena, la actriz iba vestida con una falda negra, una blusa estampada beige, lentes de sol y tacones de tirantes negros.

Anne Hathaway (The Grosby Group)

Precisamente fueron esos zapatos Valentino los que le provocaron el accidente, ya que cuando iba bajando unas escaleras, el tacón se rompió, haciendo que resbalara y se cayera frente a las cámaras y el equipo de producción.

Anne Hathaway (The Grosby Group)

Sin embargo, la actriz, que retomará su papel de Andrea Sachs en esta nueva entrega, se tomó el accidente con humor, y tras levantarse, levantó los brazos como una gimnasta, tranquilizó a los presentes con una sonrisa y dijo: “¡Estoy bien!”.