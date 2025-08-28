De tropiezo a triunfo: La caída de Anne Hathaway que se volvió tendencia

Anne Hathaway sabe lo que es caer con estilo. La actriz sufrió una fuerte caída mientras filmaba una escena de la película El Diablo viste a la moda 2 en Nueva York.
La intérprete de 42 años se encontraba rodando una secuencia de la cinta que comenzó a filmarse el mes pasado, cuando su tacón derecho se rompió mientras bajaba de las escaleras, lo que provocó que cayera al piso.
Anne Hathaway sufrió una aparatosa caída al bajar las escaleras de la entrada de un edificio durante la filmación de la secuela de El Diablo viste a la moda en Nueva York.
En la escena, la actriz iba vestida con una falda negra, una blusa estampada beige, lentes de sol y tacones de tirantes negros.
Precisamente fueron esos zapatos Valentino los que le provocaron el accidente, ya que cuando iba bajando unas escaleras, el tacón se rompió, haciendo que resbalara y se cayera frente a las cámaras y el equipo de producción.
Sin embargo, la actriz, que retomará su papel de Andrea Sachs en esta nueva entrega, se tomó el accidente con humor, y tras levantarse, levantó los brazos como una gimnasta, tranquilizó a los presentes con una sonrisa y dijo: “¡Estoy bien!”.
La esperada secuela de El Diablo viste a la modaya está en marcha y llegará a las salas de cine el 1 de mayo de 2026. Además de Anne Hathaway, también regresan Meryl Streep como Miranda Priestly, Emily Blunt como Emily Charlton, Stanley Tucci en el papel de Nigel y Kenneth Branagh como el esposo de Miranda.
El rodaje comenzó el 30 de junio de 2025 y se desarrolla en locaciones clave del mundo de la moda: Nueva York, Milán y Roma.
El Diablo viste a la Moda 2 se centrará en un nuevo conflicto entre Miranda Priestly, ahora al mando de una revista en declive, y Emily Charlton, convertida en una poderosa ejecutiva dentro de un emporio de lujo.
Con la industria editorial tambaleándose ante la era digital, Miranda recurrirá desesperadamente a Emily en busca del respaldo publicitario que podría salvar su imperio. Mientras que Andy se presenta en esta nueva entrega como una profesional sofisticada y segura de sí misma, habiendo dejado atrás el mundo de la moda para establecerse en un periódico de Nueva York.