TODOS los detalles del compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce, revelados por el papá del jugador

Luego de que Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso tras dos años juntos, Ed Kelce, papá del jugador de los Kansas City Chiefs, reveló en una entrevista con Page Six, nuevos detalles sobre la propuesta.

De acuerdo a Ed, la pedida ocurrió en un entorno íntimo y familiar dos semanas antes de que se hiciera pública. Contrario a lo que se había especulado sobre un lugar más elaborado, el papá del deportista aclaró que Travis decidió proponerle matrimonio a Taylor en su propia casa en Leawood, Kansas, específicamente en el jardín.

Aunque el jugador de los Kansas City Chiefs había considerado esperar para hacer algo más espectacular, finalmente optó por un momento más espontáneo.

“Travis hizo la propuesta hace unas dos semanas, quizás un poco menos. Pensaba posponerlo hasta esta semana para hacer algo más grande, un evento especial, pero creo que Taylor ya estaba un poco ansiosa”, contó Ed Kelce.

Taylor Swift y Travis Kelce se comprometen. (Instagram)

Fue entonces cuando tanto él como Scott Swift, el papá de Taylor, lo convencieron de no complicarse con una gran producción. “Le repetimos varias veces: ‘Puedes hacerlo al costado del camino o donde sea. Lo importante es que cuando te arrodillas y le pides que se case contigo, eso ya lo hace especial’”, recordó.

La propuesta fue sencilla pero significativa. Travis invitó a Taylor a salir al jardín a tomar una copa de vino justo antes de salir a cenar. En ese momento, se arrodilló y le pidió que se casara con él. “La sacó al jardín, estaban por ir a cenar y le dijo: ‘Vamos a tomar una copa de vino’. Salieron y ahí fue cuando le propuso matrimonio. Fue hermoso”, describió el papá del jugador.

Papá de Travis Kelce revela detalles sobre el compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce. (Instagram)

Ed se enteró del compromiso mientras estaba en una práctica pública de los Philadelphia Eagles, rodeado de miles de personas. Recibió una videollamada de la pareja. “En cuanto vi que era Travis y que Taylor estaba con él, supe lo que iban a decirme”, dijo. Luego, ambos se encargaron de llamar por separado a sus familias para compartir la noticia.