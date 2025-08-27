La esperada noticia del compromiso entre Taylor Swift y Travis Kelce se dio a conocer oficialmente este martes 26 de agosto. Ahora, el papá del jugador de la NFL, Ed Kelce, compartió nuevos detalles íntimos que revelan que el momento fue aún más especial de lo que parecía.
TODOS los detalles del compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce, revelados por el papá del jugador
Luego de que Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso tras dos años juntos, Ed Kelce, papá del jugador de los Kansas City Chiefs, reveló en una entrevista con Page Six, nuevos detalles sobre la propuesta.
De acuerdo a Ed, la pedida ocurrió en un entorno íntimo y familiar dos semanas antes de que se hiciera pública. Contrario a lo que se había especulado sobre un lugar más elaborado, el papá del deportista aclaró que Travis decidió proponerle matrimonio a Taylor en su propia casa en Leawood, Kansas, específicamente en el jardín.
Aunque el jugador de los Kansas City Chiefs había considerado esperar para hacer algo más espectacular, finalmente optó por un momento más espontáneo.
“Travis hizo la propuesta hace unas dos semanas, quizás un poco menos. Pensaba posponerlo hasta esta semana para hacer algo más grande, un evento especial, pero creo que Taylor ya estaba un poco ansiosa”, contó Ed Kelce.
Fue entonces cuando tanto él como Scott Swift, el papá de Taylor, lo convencieron de no complicarse con una gran producción. “Le repetimos varias veces: ‘Puedes hacerlo al costado del camino o donde sea. Lo importante es que cuando te arrodillas y le pides que se case contigo, eso ya lo hace especial’”, recordó.
La propuesta fue sencilla pero significativa. Travis invitó a Taylor a salir al jardín a tomar una copa de vino justo antes de salir a cenar. En ese momento, se arrodilló y le pidió que se casara con él. “La sacó al jardín, estaban por ir a cenar y le dijo: ‘Vamos a tomar una copa de vino’. Salieron y ahí fue cuando le propuso matrimonio. Fue hermoso”, describió el papá del jugador.
Ed se enteró del compromiso mientras estaba en una práctica pública de los Philadelphia Eagles, rodeado de miles de personas. Recibió una videollamada de la pareja. “En cuanto vi que era Travis y que Taylor estaba con él, supe lo que iban a decirme”, dijo. Luego, ambos se encargaron de llamar por separado a sus familias para compartir la noticia.
El papá de Travis Kelce destaca la cercanía de Taylor Swift con la familia
La relación entre Taylor Swift y la familia de Travis Kelce se ha vuelto cada vez más estrecha. En la misma entrevista, Ed Kelce recordó una cena reciente en la que la cantante cocinó para todos en el patio de la casa. “Taylor preparó la cena, y tuvimos una velada maravillosa al aire libre. Verlos juntos, tan enamorados, fue realmente lindo”, expresó.
El papá de Travis también resaltó que, a pesar de la fama y la atención mediática, la pareja vive su historia con naturalidad. “Son solo dos jóvenes muy enamorados, expuestos a un foco que realmente no buscaron, pero que llegó con el éxito que han tenido cada uno en su campo”, reflexionó.
Al final, con algo de humor, Kelce reveló una plática reciente con su hijo. “Hace como una semana le pregunté a Travis: ‘¿Cuándo van a anunciar el compromiso?’. Y él me respondió: ‘Cuando Taylor diga que es el momento’”.