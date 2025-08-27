¿Quiénes son los hijos de Michael Jackson y qué fue de ellos?

¿Quiénes son y qué fue de los hijos de Michael Jackson?

Hoy, los tres hijos de Michael Jackson son adultos y han tomado rumbos muy distintos: uno es productor, otra es artista multifacética y el menor vive entre el cine independiente. Pero aún hay interrogantes sobre sus vidas: ¿Qué hacen?, ¿Quiénes son sus mamás?

Prince Jackson

El mayor de los tres, Michael Joseph Jackson Jr., nació en 1997 y es conocido simplemente como Prince. Es hijo biológico de Michael y Debbie Rowe, una enfermera con quien el cantante estuvo casado a finales de los 90.

Prince eligió mantenerse lejos del mundo del espectáculo como artista, pero muy cerca como productor. Estudió administración de empresas y fundó su propia compañía audiovisual, King’s Son Productions. También co-lidera una fundación benéfica en Los Ángeles, en honor al trabajo humanitario de su padre.

Paris Jackson y Prince Jackson. (Getty Images)

Discreto pero presente, ayer anunció su compromiso con Molly Schirmang, su novia desde hace más de ocho años. Una vida ordenada, estable y con vocación por el legado, más que por los reflectores.

Paris Jackson

La más conocida del trío es sin duda Paris-Michael Katherine Jackson, nacida en 1998, también hija de Debbie Rowe. Con una belleza única y un espíritu artístico que recuerda al de su papá, Paris es modelo, actriz, cantante y activista.

Desde muy joven ha estado en el ojo público y ha sido transparente con sus luchas personales, incluyendo problemas de salud mental y adicciones. Hoy, a sus 27 años, es un ejemplo de resiliencia. Tiene una carrera musical en solitario, ha aparecido en series como American Horror Stories y desfilado para grandes marcas.

Paris Jackson (Getty Images )

Hace poco se dio a conocer que había roto su compromiso con el músico Blue Long, quien su pareja durante años.

