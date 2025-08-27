¿Quiénes son los hijos de Michael Jackson y qué fue de ellos?

El 25 de junio de 2009 el mundo se paralizó con la muerte de Michael Jackson, una de las figuras más influyentes de la historia de la música. Millones de fans lloraron al ídolo, pero tres personas perdieron algo mucho más íntimo: a su papá.
Prince, Paris y Bigi Jackson, los tres hijos del Rey del Pop, crecieron bajo los reflectores, y las polémicas desde que nacieron. Rodeados de misterio y rumores, el mundo los vio crecer desde detrás de máscaras hasta convertirse en adultos con identidad propia.
¿Quiénes son y qué fue de los hijos de Michael Jackson?
Hoy, los tres hijos de Michael Jackson son adultos y han tomado rumbos muy distintos: uno es productor, otra es artista multifacética y el menor vive entre el cine independiente. Pero aún hay interrogantes sobre sus vidas: ¿Qué hacen?, ¿Quiénes son sus mamás?
Prince Jackson
El mayor de los tres, Michael Joseph Jackson Jr., nació en 1997 y es conocido simplemente como Prince. Es hijo biológico de Michael y Debbie Rowe, una enfermera con quien el cantante estuvo casado a finales de los 90.
Prince eligió mantenerse lejos del mundo del espectáculo como artista, pero muy cerca como productor. Estudió administración de empresas y fundó su propia compañía audiovisual, King’s Son Productions. También co-lidera una fundación benéfica en Los Ángeles, en honor al trabajo humanitario de su padre.
Discreto pero presente, ayer anunció su compromiso con Molly Schirmang, su novia desde hace más de ocho años. Una vida ordenada, estable y con vocación por el legado, más que por los reflectores.
Paris Jackson
La más conocida del trío es sin duda Paris-Michael Katherine Jackson, nacida en 1998, también hija de Debbie Rowe. Con una belleza única y un espíritu artístico que recuerda al de su papá, Paris es modelo, actriz, cantante y activista.
Desde muy joven ha estado en el ojo público y ha sido transparente con sus luchas personales, incluyendo problemas de salud mental y adicciones. Hoy, a sus 27 años, es un ejemplo de resiliencia. Tiene una carrera musical en solitario, ha aparecido en series como American Horror Stories y desfilado para grandes marcas.
Hace poco se dio a conocer que había roto su compromiso con el músico Blue Long, quien su pareja durante años.
Bigi Jackson
El más reservado es Prince Michael Jackson II, conocido durante su infancia como “Blanket” y hoy como Bigi. Nació en 2002 por gestación subrogada, y la identidad de su mamá nunca ha sido revelada.
A diferencia de sus hermanos, Bigi ha preferido mantenerse fuera del radar. Sin embargo, en los últimos años ha dado señales de su pasión por el cine: dirigió un cortometraje titulado Rochelles, con el que ganó un premio en un festival independiente.
También ha mostrado interés por el medio ambiente y causas sociales.
Aunque sigue siendo el más misterioso de los tres, recientemente fue noticia por una disputa legal con su abuela, Katherine Jackson, relacionada con el uso del dinero de la herencia de su padre.