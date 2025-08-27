Prince, hijo mayor de Michael Jackson, se compromete con su novia de toda la vida

El anuncio no pasó desapercibido, especialmente por el detalle musical que lo acompañó: el carrusel de imágenes fue ambientado con “I Just Can’t Stop Loving You”, uno de los temas más icónicos de su papá. Un gesto con mucho simbolismo y emoción.

"8 años juntos y toda la vida por delante. Molly y yo hemos pasado mucho tiempo juntos y hemos creado recuerdos increíbles. Hemos viajado por todo el mundo, nos hemos graduado y hemos crecido tanto juntos. Estoy emocionado por este nuevo capítulo en nuestras vidas, en el que seguiremos creciendo y creando grandes recuerdos. Te quiero, cariño", escribió el hijo del rey del pop.

Entre las imágenes compartidas destaca una muy especial: la pareja aparece abrazada por Katherine Jackson, abuela del novio y matriarca de la familia, de 95 años. Su presencia fue interpretada por muchos como una muestra de respaldo familiar y un momento profundamente emotivo.

Prince Jackson y Molly Schirmang (Instagram)

La relación entre Prince y Molly ha sido discreta desde sus inicios. Se conocieron mientras estudiaban en la Universidad Loyola Marymount de Los Ángeles y, aunque han mantenido un perfil bajo, ocasionalmente han compartido momentos importantes de su vida juntos, como su graduación, viajes familiares y apariciones públicas.

Por el momento, la pareja no ha compartido detalles sobre la fecha, el lugar o el estilo de la ceremonia, pero por la naturaleza reservada de su relación, muchos especulan que optarán por una boda íntima, lejos de los reflectores mediáticos.