Pedro Damián rompe el silencio de años: aclara supuesta relación con Dulce María

Pedro Damián rompió el silencio sobre el rumor que lo ha perseguido por años: la supuesta relación sentimental que mantuvo con Dulce María durante la época en la que fue productor de la telenovela Rebelde y posteriormente cuando se formó el grupo RBD.
Durante una entrevista para el programa El minuto que cambió mi destino, el productor finalmente respondió cuál fue su verdadera relación con la cantante durante el tiempo que trabajaron juntos.
Pedro Damían aclara rumores del supuesto romance con Dulce María
Pedro Damián y Dulce María trabajaron juntos en las telenovelas en Clase 406 y Rebelde y posteriormente cuando de esta última surgió el grupo RBD; durante ese periodo surgieron rumores de romance entre el productor y la cantante, algo que finalmente el director aclaró.
El productor dejó en claro que su relación con Dulce María siempre fue estrictamente profesional: “Anduvimos de trabajo toda la vida y nunca fuimos novios”, expresó
Incluso aclaró el rumor con un toque de humor: “Me han puesto tantas novias, solamente me faltan novios”, agregó.
Finalmente, Pedro Damián reveló que, a lo largo de su historia, ha tenido varias relaciones, pero el romance que tuvo Mariana Seoane lo recuerda con mucho cariño
“He andado con actrices (Mariana Seoane), hace bastantes años y fue una relación bonita. Con nadie más, las demás son historias”, concluyó.
Anahí y Dulce María recuerdan el regreso de RBD
A dos años del inicio del Soy Rebelde Tour, las redes sociales se llenaron de nostalgia gracias a las publicaciones de Anahí y Dulce María, quienes recordaron aquella gira que marcó el regreso de RBD a los escenarios después de más de una década de ausencia.
Anahí publicó una sentida reflexión en Instagram, acompañada de imágenes de los shows. “Hoy hace 2 años arrancaba el primer concierto ‘Sor Rebelde Tour’ y, con él, un montón de sueños dentro de un veliz… 2 años. La vida vuela. Gracias infinitas a todos los corazones que estuvieron en cada uno de esos conciertos. A cada persona que creció con RBD y que sigue llevándolo en el corazón. Yo también lo llevaré por siempre. ¡Eso es infinito! X Siempre Gracias”, escribió la actriz y cantante.
Por su parte, Dulce Maríacompartió un emotivo video que la hizo recordar lo que significó volver a cantar junto a sus compañeros de RBD tras más de una década de no estar juntos.
“¿Cómo no agradecerles todo esto? Es difícil encontrar las palabras, las fotos o videos adecuados para este día… estaba yo sola, oscuridad, incertidumbre, mis nervios, mis miedos, mis emociones… y de pronto todo se encendía, empezaba la música y ahí estaban ustedes después de 15 años de no vernos, de esperar, los escuchaba con tanto amor”, expresó la intérprete.
Sin embargo, admitió que el reencuentro no fue como lo soñaban, pues hubo ausencias de lugares y diferencias internas entre sus integrantes.
“Sé que faltaron muchos lugares, que no era como esperábamos ni queríamos que acabara esta historia… pero hay que agradecer por lo que vivimos porque sucedió. Porque nos volvimos a encontrar”. Ante estas palabras, Anahí reaccionó con cariño: “Yo sé lo que sentías cada noche al subir, enfrentaste al miedo como la guerrera valiente que eres… Qué suerte la mía, ser la Mía de tu Roberta”.
Dulce María en otra etapa de su vida
Quién se puso en contacto con Dulce María su equipo de relaciones públicas y la cantante prefirió no expresarse al respeto de las declaraciones del productor:
"Es un tema que ya pasó hace mucho y no tenemos nada que decir al respecto, fue un rumor y un chisme que no existió. Ahorita está en otra etapa de su vida, casada, con su hija, familia. Dulce ya lo desmintió todas las veces que se lo han preguntado", declaró su oficina.