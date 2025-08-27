Pedro Damián rompe el silencio de años: aclara supuesta relación con Dulce María

Anahí y Dulce María recuerdan el regreso de RBD

A dos años del inicio del Soy Rebelde Tour, las redes sociales se llenaron de nostalgia gracias a las publicaciones de Anahí y Dulce María, quienes recordaron aquella gira que marcó el regreso de RBD a los escenarios después de más de una década de ausencia.

Anahí publicó una sentida reflexión en Instagram, acompañada de imágenes de los shows. “Hoy hace 2 años arrancaba el primer concierto ‘Sor Rebelde Tour’ y, con él, un montón de sueños dentro de un veliz… 2 años. La vida vuela. Gracias infinitas a todos los corazones que estuvieron en cada uno de esos conciertos. A cada persona que creció con RBD y que sigue llevándolo en el corazón. Yo también lo llevaré por siempre. ¡Eso es infinito! X Siempre Gracias”, escribió la actriz y cantante.

Por su parte, Dulce María compartió un emotivo video que la hizo recordar lo que significó volver a cantar junto a sus compañeros de RBD tras más de una década de no estar juntos.

Integrantes de RBD (Instagram)

“¿Cómo no agradecerles todo esto? Es difícil encontrar las palabras, las fotos o videos adecuados para este día… estaba yo sola, oscuridad, incertidumbre, mis nervios, mis miedos, mis emociones… y de pronto todo se encendía, empezaba la música y ahí estaban ustedes después de 15 años de no vernos, de esperar, los escuchaba con tanto amor”, expresó la intérprete.

Sin embargo, admitió que el reencuentro no fue como lo soñaban, pues hubo ausencias de lugares y diferencias internas entre sus integrantes.

“Sé que faltaron muchos lugares, que no era como esperábamos ni queríamos que acabara esta historia… pero hay que agradecer por lo que vivimos porque sucedió. Porque nos volvimos a encontrar”. Ante estas palabras, Anahí reaccionó con cariño: “Yo sé lo que sentías cada noche al subir, enfrentaste al miedo como la guerrera valiente que eres… Qué suerte la mía, ser la Mía de tu Roberta”.