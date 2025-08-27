Netflix ha confirmado un cambio relevante en sus opciones de suscripción para México: el plan Básico sin anuncios será eliminado y sus actuales suscriptores serán migrados automáticamente al plan Estándar con anuncios. Aquí te contamos todo lo que tienes que saber sobre los nuevos planes de la plataforma de streaming.
Netflix elimina el plan básico en México: Todo lo que debes saber y cuánto vas a pagar ahora
Netflix elimina plan básico en México
A partir del 12 de octubre, los usuarios de Netflix en México que cuenten con el plan Básico serán trasladados al plan Estándar con anuncios, que ofrece video en calidad Full HD, acceso en dos dispositivos simultáneos y la capacidad de descargar contenido en dos dispositivos.
Según el correo enviado por Netflix, esta modificación representa un ahorro para los usuarios de aproximadamente 30% (por incluir Full HD, acceso en dos dispositivos simultáneos y la capacidad de descargar contenido en dos dispositivos), aunque implica visualizar publicidad.
“Esperamos que estés disfrutando de todo lo que Netflix tiene para ofrecerte. Solo queríamos saludarte y asegurarnos de que estés al tanto de nuestros próximos cambios”, informó la plataforma de streaming a sus suscriptores en México.
“Dejaremos de ofrecer el plan básico, y tu nuevo plan Estándar con anuncios, por 119 pesos, comenzará automáticamente en tu fecha de facturación, el 12 de octubre”.
Evolución del precio de Netflix en México: ¿Cuánto ha subido desde su llegada?
Desde su llegada a México en 2011, el precio de Netflix ha sufrido varios incrementos que reflejan tanto la expansión de su catálogo como los cambios en su modelo de negocio.
2011: Netflix llega a México
- Plan Básico: $99 MXN
En su lanzamiento, Netflix ofrecía un único plan básico sin anuncios a un precio accesible.
2016: Primeros ajustes y más opciones
- Plan Básico: $99 MXN
- Plan Estándar: $109–$129 MXN
- Plan Premium: $149–$159 MXN
Se introducen más niveles de suscripción según calidad de video y número de pantallas.
2017: Subida de precios generalizada
- Básico: $109 MXN
- Estándar: $149 MXN
- Premium: $199 MXN
Es el primer año donde todos los planes aumentan de forma simultánea.
2022: Llega el plan con anuncios
- Básico con anuncios: $99 MXN
- Básico sin anuncios: $139 MXN
- Estándar: $219 MXN
- Premium: $299 MXN
Netflix lanza su modelo con publicidad como una opción más económica.
2024: Reajuste de planes
- Estándar con anuncios: $99 MXN
- Estándar sin anuncios: $219 MXN
- Premium: $299 MXN
Se descontinúa el plan básico sin anuncios para nuevos usuarios.Se descontinúa el plan básico sin anuncios para nuevos usuarios.
2025: Nuevo aumento y eliminación del plan Básico
- Estándar con anuncios: $119 MXN
- Estándar sin anuncios: $249 MXN
- Premium: $329 MXN.
Netflix elimina oficialmente el plan Básico sin anuncios y sube los precios en todos sus niveles.
¿Cómo será el nuevo catálogo de planes de Netflix en México?
- Estándar con anuncios $119: Full HD, 2 dispositivos, descargas disponibles
- Estándar (sin anuncios) $249: Igual que anterior + opción de agregar 1 extra
- Premium $329: 4K HDR, 4 dispositivos, descargas en 6 dispositivos
¿Por qué Netflix elimina el plan Básico?
Esta medida forma parte de una estrategia global para fomentar las suscripciones con anuncios, ya que dicho modelo representa cerca del 40% de todas las nuevas suscripciones en los mercados donde está disponible.
Cabe destacar que, Netflix ya inició este proceso en países como Canadá, Reino Unido, España, Alemania, Japón, Australia y Brasil.