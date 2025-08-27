Netflix elimina el plan básico en México: Todo lo que debes saber y cuánto vas a pagar ahora

Netflix elimina plan básico en México

A partir del 12 de octubre, los usuarios de Netflix en México que cuenten con el plan Básico serán trasladados al plan Estándar con anuncios, que ofrece video en calidad Full HD, acceso en dos dispositivos simultáneos y la capacidad de descargar contenido en dos dispositivos.

Según el correo enviado por Netflix, esta modificación representa un ahorro para los usuarios de aproximadamente 30% (por incluir Full HD, acceso en dos dispositivos simultáneos y la capacidad de descargar contenido en dos dispositivos), aunque implica visualizar publicidad.

Netflix cambia de planes en México. (El editorial/Shutterstock / El editorial)

“Esperamos que estés disfrutando de todo lo que Netflix tiene para ofrecerte. Solo queríamos saludarte y asegurarnos de que estés al tanto de nuestros próximos cambios”, informó la plataforma de streaming a sus suscriptores en México.

“Dejaremos de ofrecer el plan básico, y tu nuevo plan Estándar con anuncios, por 119 pesos, comenzará automáticamente en tu fecha de facturación, el 12 de octubre”.

Netflix México elimina el plan básico y lo sustituye por el plan estándar. (miss.cabul/Shutterstock / miss.cabul)

Evolución del precio de Netflix en México: ¿Cuánto ha subido desde su llegada?

Desde su llegada a México en 2011, el precio de Netflix ha sufrido varios incrementos que reflejan tanto la expansión de su catálogo como los cambios en su modelo de negocio.

2011: Netflix llega a México

Plan Básico: $99 MXN

En su lanzamiento, Netflix ofrecía un único plan básico sin anuncios a un precio accesible.

2016: Primeros ajustes y más opciones

Plan Básico: $99 MXN

Plan Estándar: $109–$129 MXN

Plan Premium: $149–$159 MXN

Se introducen más niveles de suscripción según calidad de video y número de pantallas.

2017: Subida de precios generalizada

Básico: $109 MXN

Estándar: $149 MXN

Premium: $199 MXN

Es el primer año donde todos los planes aumentan de forma simultánea.

2022: Llega el plan con anuncios

Básico con anuncios: $99 MXN

Básico sin anuncios: $139 MXN

Estándar: $219 MXN

Premium: $299 MXN

Netflix lanza su modelo con publicidad como una opción más económica.

2024: Reajuste de planes

Estándar con anuncios: $99 MXN

Estándar sin anuncios: $219 MXN

Premium: $299 MXN

Se descontinúa el plan básico sin anuncios para nuevos usuarios.



2025: Nuevo aumento y eliminación del plan Básico

Estándar con anuncios: $119 MXN

Estándar sin anuncios: $249 MXN

Premium: $329 MXN.

Netflix elimina oficialmente el plan Básico sin anuncios y sube los precios en todos sus niveles.