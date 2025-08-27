Enrique Iglesias y Anna Kournikova van a ser papás: Esperan a su cuarto hijo

Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan a su cierto hijo

Hasta ahora, Enrique Iglesias y Anna Kournikova son papás de tres niños: los mellizos Nicholas y Lucy, de siete años, y Mary, de cinco.

Anna Kournikova y sus hijos (The Grosby Group)

Hace unos días, la extenista rusa fue captada en Miami llevando a sus tres hijos en su primer día de clases. Las fotos muestran lo mucho que han crecido sus hijos, sin embargo, lo que llamó la atención fue su pancita, que intentó hacer pasar desapercibida bajo una sudadera.

Una semana después de que circularan las imágenes que despertaron sospechas, finalmente se confirmó que Anna Kournikova está embarazada de su cuarto hijo con Enrique Iglesias.

Anna Kournikova (The Grosby Group)

En las fotografías, en días pasados, la exmodelo fue captada usando shorts negros y otra sudadera holgada que dejaba ver su figura premamá.