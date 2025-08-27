Danna, la sorpresa más inesperada en el regreso de Shakira a la CDMX

Shakira regresa a la CDMX en el segunda parte de su tour 'Las mujeres ya no lloran'

La noche empezó antes de que Shakira saliera al escenario. Afuera del Estadio GNP Seguros, miles de fans formaban una alfombra humana vestida de lentejuelas, camisetas con frases de empoderamiento y banderas ondeando con el clásico "Shakira, hermana, ya eres mexicana". El cielo nublado no asustó a nadie. La loba volvía a casa, y no hay lluvia que detenga eso.

A las 9:44 p.m., las luces se apagaron. Y entonces, el aullido de Shakira apareció haciendo la tradicional caminata acompañada del squad de esta noche.

Shakira volvió a aullar en el Estadio GNP Seguros y lo hizo con la fuerza de quien sabe que está en casa. Desde que pisó el escenario, el grito fue unánime: “¡Shakira, Shakira!”. Y no era para menos.

Shakira en el Estadio GNP Seguros (Alfonso Manzano)

Abrió con La Huesera, y el estadio tembló. Pero no fue hasta que sonaron los primeros acordes de Las de la intuición, que la emoción se volcó al máximo.

"Buenas noches, Ciudad de México, ya estoy en mi casa, Qué lindo es volver, qué lindo es estar en casa en esta segunda vuelta", saludó Shakira su público.

Una declaración de amor. Shakira no solo cantaba para el público mexicano; cantaba como una más. El público lo entendió y respondió como solo sabe hacerlo: con gritos desaforados, aplausos interminables y el coro de más de 60 mil voces al unísono.

Shakira en su gira, Las Mujeres ya no Lloran World Tour 2025. (Alfonso Manzano)

La noche avanzó con Estoy aqui, Empire, Inevitable, Robot, Te felicito, TQG, Acróstico, momento especial en el que Milan y Sasha, hijos de la colombiana, tuvieron una aparición en las pantallas para cantar, aunque de forma virtual, junto a su mamá.

Copa Vacía, Bicicleta, La tortura integraron el setlist de la colombiana en su octava noche en el Estadio GNP Seguros.

Como parte de un homenaje a México, Shakira interpretó un cover de Sombras de Javier Solís junto al Mariachi Gama 1000, además de confesar que esta canción es una de las favoritas de su papá.