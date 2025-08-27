Danna, la sorpresa más inesperada en el regreso de Shakira a la CDMX

Shakira regresó esta noche a la Ciudad de México con la segunda parte de su gira Las mujeres ya no lloran World Tour, consolidándose como la primera artista femenina en programar más de siete presentaciones en el Estadio GNP Seguros, tras haber agotado las entradas para esas primeras fechas.
La noche empezó antes de que Shakira saliera al escenario. Afuera del Estadio GNP Seguros, miles de fans formaban una alfombra humana vestida de lentejuelas, camisetas con frases de empoderamiento y banderas ondeando con el clásico "Shakira, hermana, ya eres mexicana". El cielo nublado no asustó a nadie. La loba volvía a casa, y no hay lluvia que detenga eso.
A las 9:44 p.m., las luces se apagaron. Y entonces, el aullido de Shakira apareció haciendo la tradicional caminata acompañada del squad de esta noche.
Shakira volvió a aullar en el Estadio GNP Seguros y lo hizo con la fuerza de quien sabe que está en casa. Desde que pisó el escenario, el grito fue unánime: “¡Shakira, Shakira!”. Y no era para menos.
Abrió con La Huesera, y el estadio tembló. Pero no fue hasta que sonaron los primeros acordes de Las de la intuición, que la emoción se volcó al máximo.
"Buenas noches, Ciudad de México, ya estoy en mi casa, Qué lindo es volver, qué lindo es estar en casa en esta segunda vuelta", saludó Shakira su público.
Una declaración de amor. Shakira no solo cantaba para el público mexicano; cantaba como una más. El público lo entendió y respondió como solo sabe hacerlo: con gritos desaforados, aplausos interminables y el coro de más de 60 mil voces al unísono.
La noche avanzó con Estoy aqui, Empire, Inevitable, Robot, Te felicito, TQG, Acróstico, momento especial en el que Milan y Sasha, hijos de la colombiana, tuvieron una aparición en las pantallas para cantar, aunque de forma virtual, junto a su mamá.
Copa Vacía, Bicicleta, La tortura integraron el setlist de la colombiana en su octava noche en el Estadio GNP Seguros.
Como parte de un homenaje a México, Shakira interpretó un cover de Sombras de Javier Solís junto al Mariachi Gama 1000, además de confesar que esta canción es una de las favoritas de su papá.
Danna, la invitada sorpresa en el concierto de Shakira
"México esta noche y siempre somos uno. Yo siempre que vengo, siento que es mi casa también. Hay formas que tiene la vida de recompensarlo a uno y esta es una de ellas. Ya saben que mi vida no ha sido fácil estos últimos años y de las caídas nadie se salva. Lo que sí sé es que nosotras, cada vez que nos caemos, nos levantamos", agregó.
La noche transcurría entre los éxitos con los que recorrió todas sus eras, hasta que llegó el momento de presentar a su invitada sorpresa: Danna. La cantante mexicana subió al escenario para cantar junto a Shakira Soltera.
“Tú estuviste ahí, al inicio de todo esto con soltera, apoyándome, y eso jamás lo olvidaré, te quiero Danna”, le dijo la colombiana.
La noche terminó con Loba, convertida en celebración total. Brazos en el aire, abrazos entre desconocidos. Afuera, la ciudad seguía su curso. Adentro, el tiempo se detuvo.
Shakira no dio un concierto esta noche. Dio una lección: de resiliencia, de entrega, y de amor eterno por un país que, claramente, también es suyo.