Verónica Castro confiesa cómo ha enfrentado la vejez

En medio de las especulaciones sobre un retiro definitivo del espectáculo,Verónica Castrodejó claro que aún no ha tomado la decisión de retirarse definitivamente.
La actriz de 72 años reapareció públicamente y aseguró que, si llega un proyecto adecuado, podría regresar a la actuación.
Verónica Castro aclara si se retira de la actuación
Verónica Castroaclaró que su vida en los escenarios y foros de televisión aún no ha terminado, incluso, está dispuesta a regresar a la actuación si surge un proyecto que realmente la motive.
“Si surge algo, ¿qué te diré? Alguna actuación, si es corta o si es interesante o si hay forma de hacerla, pues lo hago. Si veo que me siento malita en ese tiempo y que no lo puedo hacer, lo dejamos para más adelante. Pero siempre estamos pendientes porque dejarla al cien por ciento se siente fuerte”, expresó la también cantante en entrevista con el programa Hoy.
La intérprete también se mostró abierta y natural sobre cómo ha abrazado el paso del tiempo, prueba de ello es que luce con orgullo sus canas.
“Pues mira, están. Pues es que empezaron a salir y empezaron a decir: ‘Oye, que las canas, que no sé qué’. Y dije: ‘A ver un ratito. Y a ver el otro ratito y a ver el otro ratito’, y de repente dije: ‘Ay, pues sí se siente bonito’. Cómo no, me las dejé”, confesó.
Con la misma honestidad, reflexionó sobre lo difícil que puede resultar esta etapa y pidió más empatía hacia los adultos mayores.
“Bueno, yo que sí quiero echarle ganas porque ahora me está pasando. Llegas a la tercera edad y dices: ‘Necesito que alguien me cuide, necesito que nos protejan, que en la calle se den cuenta de que no puedo caminar rápido, de que alguien te voltee a ver’. Y la verdad que las mujeres y los hombres deben de sufrir muchísimo cuando llegan a esta edad y nos cuesta trabajo todo”, reconoció.
Un año muy duro para Verónica Castro
Verónica Castro también habló con nostalgia sobre los duros momentos que le ha tocado atravesar en los últimos años, especialmente por la pérdida de seres queridos.
“Sí, se me fueron muchos en la pandemia, incluyendo a mi mamá. Desde allí empecé a perder, yo creo, un poquito la estabilidad, más que nada emocional, de que empiezas a sentir que te faltan tus seres queridos o tus amistades se empiezan a ir y dices: ‘¡Qué fuerte!’. Pero bueno, de todas maneras, nos tenemos que ir todos”, declaró conmovida.
Finalmente, la protagonista de Los ricos también lloran reconoció al público que la ha acompañado a lo largo de casi seis décadas de trayectoria. “Nada más agradecerles con todo mi cariño, con todo mi respeto, con todo mi amor el haberme aguantado tanto tiempo. Y bueno, pues aquí seguimos hasta donde Dios diga y hasta donde nos aguante”, concluyó.