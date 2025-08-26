Verónica Castro confiesa cómo ha enfrentado la vejez

Con la misma honestidad, reflexionó sobre lo difícil que puede resultar esta etapa y pidió más empatía hacia los adultos mayores.

Verónica Castro (Cortesía)

“Bueno, yo que sí quiero echarle ganas porque ahora me está pasando. Llegas a la tercera edad y dices: ‘Necesito que alguien me cuide, necesito que nos protejan, que en la calle se den cuenta de que no puedo caminar rápido, de que alguien te voltee a ver’. Y la verdad que las mujeres y los hombres deben de sufrir muchísimo cuando llegan a esta edad y nos cuesta trabajo todo”, reconoció.

Un año muy duro para Verónica Castro

Verónica Castro también habló con nostalgia sobre los duros momentos que le ha tocado atravesar en los últimos años, especialmente por la pérdida de seres queridos.

“Sí, se me fueron muchos en la pandemia, incluyendo a mi mamá. Desde allí empecé a perder, yo creo, un poquito la estabilidad, más que nada emocional, de que empiezas a sentir que te faltan tus seres queridos o tus amistades se empiezan a ir y dices: ‘¡Qué fuerte!’. Pero bueno, de todas maneras, nos tenemos que ir todos”, declaró conmovida.

Finalmente, la protagonista de Los ricos también lloran reconoció al público que la ha acompañado a lo largo de casi seis décadas de trayectoria. “Nada más agradecerles con todo mi cariño, con todo mi respeto, con todo mi amor el haberme aguantado tanto tiempo. Y bueno, pues aquí seguimos hasta donde Dios diga y hasta donde nos aguante”, concluyó.