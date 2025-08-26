Taylor Swift y Travis Kelce se comprometen tras dos años de relación

A través de sus redes sociales, compartieron la feliz noticia, con una simpática leyenda esperanzadora: “Tu profesora de inglés y tu profesor de educación física se casan”.
Los rumores sobre un posible compromiso habían circulado durante meses. Se supo que Kelce incluso había pedido la bendición del padre de Swift., Además de que, estaba esperando a que terminara la más reciente gira de la cantante, The Eras Tour.
La pareja comenzó su relación en verano de 2023, a raíz de un intento de Kelce de entregarle a Swift una pulsera con su número durante su gira Eras Tour. Lo que inició casi en secreto se transformó en una de las relaciones más comentadas del espectáculo.
Desde entonces, han sido inseparables: Swift ha asistido a numerosos partidos de Kelce, incluso en dos Super Bowls, mientras que él ha mostrado constante apoyo en sus conciertos y en su carrera.
Aunque aún no se han anunciado los planes de boda, fuentes indican que ambos tienen una temporada más relajada dentro de sus agendas, lo que podría permitirles planificar la siguiente etapa de su vida juntos.
La historia de amor entre Taylor Swift y Travis Kelce comenzó en el verano de 2023, en medio del fenómeno global del Eras Tour. El primer movimiento lo hizo Kelce, quien intentó entregarle una pulsera de la amistad con su número de teléfono durante uno de los conciertos de Swift en Kansas City.
Aunque no logró hacerlo en ese momento, la anécdota se volvió viral, y poco después, ambos comenzaron a salir en privado. En cuestión de semanas, la pareja se volvió inseparable, combinando dos mundos aparentemente distintos: el pop más influyente y el deporte profesional.
A lo largo de dos años, su relación se consolidó públicamente. Swift fue vista apoyando a Kelce en la NFL, incluso durante dos Super Bowls, mientras que él acompañó a la cantante en varias fechas clave de su gira.
Lejos de esconderse, compartieron momentos familiares, escapadas románticas y gestos que desmentían los rumores sobre su separación.