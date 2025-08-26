Taylor Swift y Travis Kelce se comprometen tras dos años de relación

Los rumores sobre un posible compromiso habían circulado durante meses. Se supo que Kelce incluso había pedido la bendición del padre de Swift., Además de que, estaba esperando a que terminara la más reciente gira de la cantante, The Eras Tour.

La pareja comenzó su relación en verano de 2023, a raíz de un intento de Kelce de entregarle a Swift una pulsera con su número durante su gira Eras Tour. Lo que inició casi en secreto se transformó en una de las relaciones más comentadas del espectáculo.

Desde entonces, han sido inseparables: Swift ha asistido a numerosos partidos de Kelce, incluso en dos Super Bowls, mientras que él ha mostrado constante apoyo en sus conciertos y en su carrera.

Aunque aún no se han anunciado los planes de boda, fuentes indican que ambos tienen una temporada más relajada dentro de sus agendas, lo que podría permitirles planificar la siguiente etapa de su vida juntos.