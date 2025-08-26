Taylor Swift y Travis Kelce se comprometieron después de dos años de noviazgo, así lo confirmó la pareja este martes en una publicación en conjunto que compartieron en sus respectivas cuentas de Instagram.
“Tu profesora de inglés y tu profesora de gimnasia se van a casar”, escribió la cantante junto a varias fotos del momento en el que el jugador de la NFL le pidió matrimonio a la cantante.
La cronología del romance de Taylor Swift y Travis Kelce
La historia de amor de Taylor Swift y Travis Kelcecomenzó el 8 de julio de 2023 cuando el jugador de Kansas City asistió a uno de los conciertos de la gira The Eras Tour que la cantante ofreció en el Arrowhead Stadium de Kansas.
Travis contó que tenía una importante misión que cumplir: entregarle un 'friendship bracelet' (brazalete de la amistad) que él mismo diseñó con su número de teléfono.
“Me decepcionó que ella no hablara antes o después de sus conciertos porque tiene que cuidar su voz para interpretar sus 44 canciones”, dijo Kelce en ese momento durante un episodio de su podcast New Heights, que presenta junto a su hermano, Jason. “Así que me dolió un poco no poder entregarle una de las pulseras que hice para ella”.
Después del fallido intento de Travis por acercarse a Taylor, la historia dio un giro el 24 de septiembre de 2023, cuando la cantante fue vista en uno de los palcos del Arrowhead Stadium, en el partido entre los Kansas City Chiefs y los Chicago Bears. Las especulaciones sobre un posible romance aumentaron al confirmarse que la intérprete no estaba sola, sino acompañada por la mamá del jugador, Donna Kelce.
Al final del partido, la pareja fue captada saliendo del estadio tomados de la mano antes de ir a cenar. Según un usuario de TikTok, Swift pagó la comida de todos los comensales para que terminaran su cena rápidamente y ambos pudieran estar a solas.
Taylor Swift y Travis Kelce confirman su romance
Después de semanas de un rumorado romance, Swift y Kelce confirmaron su relación al llegar tomados de la mano al afterparty de Saturday Night Live por el estreno de su temporada 49, en Catch Steak en Nueva York, el 14 de octubre.
El 22 de octubre, en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Swift usó una sudadera de los Chiefs y un brazalete de la amistad con el número 87 en honor a su novio. Más tarde, la pareja salió del estadio tomados de la mano.
Inmersa en su gira de conciertos, Taylor se presentó en Buenos Aires, Argentina, el 11 de noviembre. Varios videos grabados por los fans demostraron que el jugador de la NFL se encontraba en la carpa VIP del Estadio River Plate junto al papá de Swift, Scott.
Pero el detalle que más llamó la atención fue cuando casi al final del concierto, durante su última canción, Swift cambió la letra de Karma y en lugar de cantar: “Karma es el tipo en la pantalla que viene directamente a casa”, dijo: “Karma es el tipo de los Chiefs que viene directamente a casa”, y corrió a los brazos de Kelce para besarlo cuando terminó el show.
Taylor Swift habló por primera vez sobre su relación con Travis Kelce en una entrevista con la revista TIME, que la nombró Persona del Año. “Todo esto comenzó cuando Travis, de manera muy adorable, habló a viva voz de mí en su podcast, lo que me pareció realmente increíble… Empezamos a salir inmediatamente después de eso”.
“Cuando fui al primer partido, éramos pareja. Creo que algunas personas piensan que vieron nuestra primera cita en ese juego. Nunca seríamos lo suficientemente psicóticos como para lanzarnos en una primera cita con tal fuerza”.
Taylor Swift y Travis Kelce celebran sus logros juntos
En febrero del 2024 llegó el Super Bowl donde se enfrentaron los Kansas City Chiefs contra los 49ers de San Francisco, y tras el espectacular final, Swift bajó corriendo a la cancha para abrazar y besar a su novio ante los ojos del mundo.
La gira de la estrella siguió; la pareja vivió otro romántico momento en el que Taylor Swift subió a Travis Kelce al escenario en su concierto en Londres. Entre las canciones The Smallest Man that Ever Lived y I Can Do It with a Broken Heart, Travis subió al escenario con un sombrero de copa y traje de frac para ayudar a Swift con su cambio de vestuario.
En febrero de este año, Taylor Swift volvió a apoyar a Travis Kelce en el Super Bowl de 2025. Y aunque los Kansas City Chiefs no lograron vencer a los Philadelphia Eagles, la cantante estuvo junto a su novio para animarlo.