La cronología del romance de Taylor Swift y Travis Kelce

La historia de amor de Taylor Swift y Travis Kelce comenzó el 8 de julio de 2023 cuando el jugador de Kansas City asistió a uno de los conciertos de la gira The Eras Tour que la cantante ofreció en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Travis Kelce y Taylor Swift walk (The Grosby Group)

Travis contó que tenía una importante misión que cumplir: entregarle un 'friendship bracelet' (brazalete de la amistad) que él mismo diseñó con su número de teléfono.

“Me decepcionó que ella no hablara antes o después de sus conciertos porque tiene que cuidar su voz para interpretar sus 44 canciones”, dijo Kelce en ese momento durante un episodio de su podcast New Heights, que presenta junto a su hermano, Jason. “Así que me dolió un poco no poder entregarle una de las pulseras que hice para ella”.

Taylor Swift y Travis Kelce ya son 'Instagram official' (Instagram / Travis Kelce )

Después del fallido intento de Travis por acercarse a Taylor, la historia dio un giro el 24 de septiembre de 2023, cuando la cantante fue vista en uno de los palcos del Arrowhead Stadium, en el partido entre los Kansas City Chiefs y los Chicago Bears. Las especulaciones sobre un posible romance aumentaron al confirmarse que la intérprete no estaba sola, sino acompañada por la mamá del jugador, Donna Kelce.

Al final del partido, la pareja fue captada saliendo del estadio tomados de la mano antes de ir a cenar. Según un usuario de TikTok, Swift pagó la comida de todos los comensales para que terminaran su cena rápidamente y ambos pudieran estar a solas.