El primer vistazo de Diego Boneta como Fidel Castro

Diego Boneta comparte el primer vistazo caracterizado como Fidel Castro

Aunque hasta ahora no se ha revelado el tráiler oficial, Diego Boneta compartió el primer vistazo caracterizado como Fidel Castro.

En otra publicación que compartió el actor mexicano, se ven detalles del detrás de cámaras en Nueva Jersey, un poco del estilo visual de la película y el ambiente en el set. Entre las imágenes destaca su camerino, decorado con elementos históricos clave que lo ayudan a conectar con su personaje antes de cada escena.

¿De qué trata 'Killing Castro'?

Killing Castro, que también marca el debut como director del puertorriqueño Eif Rivera, se sitúa en 1960 y se centra en un episodio poco explorado de la historia de Fidel Castro: su primer viaje a Nueva York para pronunciar un discurso ante la Asamblea General de la ONU.

Tras enfrentar una recepción hostil, conoce a Malcolm X, quien lo hospeda en el icónico Hotel Theresa de Harlem. Paralelamente, un agente novato del FBI, inicialmente destinado a investigar al activista afroamericano, recibe la inesperada misión de proteger al líder cubano de un atentado orquestado por la CIA y la mafia italiana.

Diego Boneta interpretará a Fidel Castro en 'Killing Castro'. (Getty Images )

El elenco de 'Killing Castro'

Killing Castro destaca por su elenco: además de Boneta como protagonista, se confirmaron nombres como Al Pacino, Kendrick Sampson como Malcolm X, Diego Calva como Ernesto "Che" Guevara, y otros actores de renombre como Kiki Layne, Xolo Maridueña, Alexander Ludwig, Ron Livingston, Titus Welliver, Logan Marshall‑Green, Nicole Beharie y Frankie Faison.

Además, se sumó el actor cubano Héctor Medina, quien dará vida a Raúl Castro.