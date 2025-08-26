¿Dónde vacaciona Dua Lipa? Los lugares más inesperados que está poniendo de moda

Los destinos favoritos de Dua Lipa para vacacionar

A mediados de enero Dua visitó el Monumento Natural El Dorado ubicado en la Región Metropolitana de Santiago en Chile. Este destino es ideal para aquellos viajeros que disfrutan de la naturaleza y el senderismo.

En agosto pasdo, viajó con Callum a Jamaica donde snorkeleó, liberó tortugas y disfrutó del clima paradisíaco del Mar Caribe.

Dua conecta con sus raíces albanesas

Tanto a finales de abril, como en Agosto, la pareja visitó las playas de Albania. Si quieres viajar a un destino paradisiaco poco frecuentado, definitivamente este puede ser tu siguiente lugar para vacacionar. En agosto viajó a Pristina, Kosovo para atender el Sunny Hill Festival, un evento musical que se realizó del 1 al 3 de agosto y del cual Dua, junto a su padre, fue organizadora.

En este festival se presentaron Shawn Mendes, Anyma, Peggy Gou, obviamente Dua y más artistas. A penas unos días antes de que el Sunny Hill comenzara, la cantante obtuvo la ciudadanía kosovar.