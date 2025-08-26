Publicidad

¿Dónde vacaciona Dua Lipa? Los lugares más inesperados que está poniendo de moda

Desde Kosovo, pasando por Melbourne hasta Jamaica, estos son los lugares donde Dua Lipa vacaciona.
mar 26 agosto 2025 05:57 PM
Dua Lipa visita Oceanía, Europa y América del Sur

Dua Lipa tiene un hobby que va más allá de la música y de su exitosa carrera como popstar. Ella y su novio, el actor Callum Turner, comparten la pasión por viajar.

Tan solo en el último año, han visitado Europa, América y Oceanía, en algunas ocasiones gracias a la gira Radical Optimism Tour y en otras por la curiosidad de conocer un nuevo destino.

Los destinos favoritos de Dua Lipa para vacacionar

A mediados de enero Dua visitó el Monumento Natural El Dorado ubicado en la Región Metropolitana de Santiago en Chile. Este destino es ideal para aquellos viajeros que disfrutan de la naturaleza y el senderismo.

En agosto pasdo, viajó con Callum a Jamaica donde snorkeleó, liberó tortugas y disfrutó del clima paradisíaco del Mar Caribe.

Dua conecta con sus raíces albanesas

Tanto a finales de abril, como en Agosto, la pareja visitó las playas de Albania. Si quieres viajar a un destino paradisiaco poco frecuentado, definitivamente este puede ser tu siguiente lugar para vacacionar. En agosto viajó a Pristina, Kosovo para atender el Sunny Hill Festival, un evento musical que se realizó del 1 al 3 de agosto y del cual Dua, junto a su padre, fue organizadora.

En este festival se presentaron Shawn Mendes, Anyma, Peggy Gou, obviamente Dua y más artistas. A penas unos días antes de que el Sunny Hill comenzara, la cantante obtuvo la ciudadanía kosovar.

Más que un viaje de trabajo a Oceanía

El 17 de marzo el Radical Optimism Tour inició oficialmente en Melbourne, Australia, donde Dua visitó la National Gallery of Victoria. Después, viajó a Sídney a un santuario de canguros y a la Ópera insignia de la ciudad. Durante su parada en Nueva Zelanda, disfrutó de una cata de vino junto a los verdes paisajes de Auckland, acompañada por su hermano Gjin y sus padres Anesa y Dukagjin Lipa.

Queda más que claro que Dua es una experta en vacacionar y encontrar aquellos lugares que vale la pena visitar como museos, restaurantes u otros destinos culturales. Así que si aún no decides dónde serán tus próximas vacaciones puedes encontrar varias ideas en el amplio catálogo que Lipa ha armado en lo que va del año.

