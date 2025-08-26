Así fue la despedida de soltera de Selena Gomez en Los Cabos: fotos y detalles

Así fue la despedida de soltera de Selena Gomez en Los Cabos

La cantante y actriz organizó un plan súper íntimo, nada de fiestas alocadas: solo sus amigas más cercanas, un yate y mucha buena vibra. Estuvieron con ella su prima Priscilla DeLeon, y sus inseparables amigas Raquelle Stevens, Ashley Cook y Courtney López. Su girl squad activado!

Con un traje de baño negro con escote keyhole (sí, de esos que favorecen mucho) diseñado por VYB Swim, sin una gota de maquillaje y sonrisa de oreja a oreja, Selena fue captada disfrutando del sol, el mar y la calma.

Selena Gomez tuvo su despedida de soltera en Cabo San Lucas. (The Grosby Group)

Más tarde, fue vista bajando del yate con un look comfy-chic: pantalones blancos transparentes, botas marrones y lentes oscuros.

Aunque aún no hay fecha oficial para la boda, Selena ya dejó entrever que sueña con algo pequeño, familiar y muy suyo. ¿El detalle más tierno? Quiere servir “biscuits and gravy” (una receta de su abuela) como postre.