Selena Gomez está lista para dar el “sí, acepto”. Y como buena bride-to-be, se despidió de la soltería con una escapada a las playas de Cabo San Lucas. Pero lo que más llamó la atención no fue el lugar, sino lo relajada, feliz y al natural que se dejó ver la estrella.
Así fue la despedida de soltera de Selena Gomez en Los Cabos: fotos y detalles
Así fue la despedida de soltera de Selena Gomez en Los Cabos
La cantante y actriz organizó un plan súper íntimo, nada de fiestas alocadas: solo sus amigas más cercanas, un yate y mucha buena vibra. Estuvieron con ella su prima Priscilla DeLeon, y sus inseparables amigas Raquelle Stevens, Ashley Cook y Courtney López. Su girl squad activado!
Con un traje de baño negro con escote keyhole (sí, de esos que favorecen mucho) diseñado por VYB Swim, sin una gota de maquillaje y sonrisa de oreja a oreja, Selena fue captada disfrutando del sol, el mar y la calma.
Más tarde, fue vista bajando del yate con un look comfy-chic: pantalones blancos transparentes, botas marrones y lentes oscuros.
Aunque aún no hay fecha oficial para la boda, Selena ya dejó entrever que sueña con algo pequeño, familiar y muy suyo. ¿El detalle más tierno? Quiere servir “biscuits and gravy” (una receta de su abuela) como postre.
Lo que se sabe de la boda de Benny Blanco y Selena Gomez
Selena Gómez y Benny Blanco están en la cuenta regresiva para su boda, que según fuentes será este septiembre en Montecito, California, en una ceremonia de dos días muy íntima y lejos de los reflectores. Aunque no han confirmado fecha exacta, se dice que la pareja está tomando medidas extra de seguridad para evitar filtraciones y mantener el evento súper privado, incluso se habla de una política de “no celulares” para los invitados.
Y sí, esta boda será muy Selena style: cero ostentosa, con detalles personales y sin protocolos innecesarios. Selena ha dicho que no quiere un pastel gigante, solo uno pequeño para ella y Benny que puedan congelar, y en lugar de postres sofisticados, servirán los biscuits and gravy con la receta de su abuela.
También incorporarán algunas tradiciones judías, como romper la copa y compartir pan challah, y lo más tierno es que Selena planea bailar con su abuelo en lugar de hacer el típico primer baile con su esposo, porque dice que le da muchísima pena.
La planeación ha ido a paso lento porque ambos han estado a tope de trabajo, pero ya están listos para enfocarse en los detalles. Benny ha descrito la boda como algo relajado, sin presiones, y Selena ha confesado que se imagina todos los días cómo será ese momento.