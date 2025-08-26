Andrea Legarreta revela qué cualidades espera en la futura novia de Erik Rubín

Andrea Legarreta revela qué cualidades espera en la futura pareja de Erik Rubín

Por su parte, Andrea Legarreta se pronunció sobre la polémica en que está involucrado el papá de sus hijas y restó importancia a la foto.

Andrea Legarreta y Erik Rubín (Instagram/Andrea Legarreta)

“Sí. Justo ahorita estábamos comiendo todos y me contó que le preguntaron y me dice: ‘Es más, yo ni me acordaba que me había tomado la foto con ella hasta que Mía me recordó’. Entonces no pasa nada y al final los dos estamos en una situación donde podríamos hacerlo. Sin embargo, pues todavía no”, explicó .

La conductora, además, resaltó las cualidades que le gustaría que tenga la pareja de Erik Rubín, en caso de que el cantante decida iniciar una nueva relación.

“Lo que sí anhelo es que cuando encuentre a alguien sea una buena persona. Alguien que valga la pena, que no sea una persona abusiva. De pronto veo que hay como muchas chavas que están muy a las vivas, ¿no? De querer de pronto pues sí, o figurar o aprovecharse, ¿no? Bajarles la lana o amor a cambio de qué, ¿sabes? Y eso se me hace triste”, señaló Andrea.