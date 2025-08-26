Andrea Legarreta revela qué cualidades espera en la futura novia de Erik Rubín

En redes sociales comenzó a circular una imagen que levantó sospechas de que Erik Rubínhabría encontrado nuevamente el amor tras su separación de Andrea Legarreta.
En la imagen, aparece el ex Timbiriche abrazado de una mujer identificada como Brenda Alanís, quien la acompañó con una nota al margen que decía “Mi cita”.
Erik Rubín niega que tenga una nueva relación
La foto en la que aparece Erik Rubínabrazando a una mujer inmediatamente levantó sospechas sobre la posibilidad de que el cantante pudiera haber retomado su vida amorosa a poco más de dos años de haber anunciado su separación de Andrea Legarreta.
Sin embargo, fue el propio artista quien se encargó de desmentirlo: “Ah, preséntamela. No, no sé. No. Es en Monterrey. Estamos en el restaurante y se tomó una foto… Entonces por eso fui su date. Es falso”, aclaró frente a la cámara del programa Ventaneando sobre la foto con una fan.
El ex Timbiriche explicó que todo se trató de un momento casual y que la interpretación que se le dio en redes fue totalmente errónea. “Es en Monterrey. Estamos en el restaurante y se tomó una foto”, reiteró, negando cualquier tipo de relación sentimental.
Andrea Legarreta revela qué cualidades espera en la futura pareja de Erik Rubín
Por su parte, Andrea Legarretase pronunció sobre la polémica en que está involucrado el papá de sus hijas y restó importancia a la foto.
“Sí. Justo ahorita estábamos comiendo todos y me contó que le preguntaron y me dice: ‘Es más, yo ni me acordaba que me había tomado la foto con ella hasta que Mía me recordó’. Entonces no pasa nada y al final los dos estamos en una situación donde podríamos hacerlo. Sin embargo, pues todavía no”, explicó .
La conductora, además, resaltó las cualidades que le gustaría que tenga la pareja de Erik Rubín, en caso de que el cantante decida iniciar una nueva relación.
“Lo que sí anhelo es que cuando encuentre a alguien sea una buena persona. Alguien que valga la pena, que no sea una persona abusiva. De pronto veo que hay como muchas chavas que están muy a las vivas, ¿no? De querer de pronto pues sí, o figurar o aprovecharse, ¿no? Bajarles la lana o amor a cambio de qué, ¿sabes? Y eso se me hace triste”, señaló Andrea.