Zoe Kravitz y Harry Styles son captados juntos en Roma, ¿romance en puerta?

Zoe Kravitz y Harry Styles son captados juntos por las calles de Roma

Zoë Kravitz y Harry Styles fueron vistos juntos en Roma, donde caminaron del brazo por las calles de la ciudad, hecho que desató rumores sobre una posible relación.



Harry Styles and Zoë Kravitz… two of the hottest people in the world, thank you God! pic.twitter.com/vT95qvRSbb — anna bea (@axlsugar) August 24, 2025

En el video se ve a la actriz y al cantante recorriendo las calles de la ciudad. Para su date, la directora optó por un vestido corto blanco de tirantes que combinó con una gorra de color negro y lentes de sol, mientras que el músico usó una chamarra azul y jeans.

La salida fue sorpresiva para algunos dada la amistad de Kravitz con Taylor Swif, quien tuvo un romance intermitente con Styles desde finales de 2012 hasta principios de 2013.

Harry Styles (Getty Images)

Zoë Kravitz y Austin Butler, juntos en París

Semanas antes, Zoë fue relacionada con Austin Butler. Tras el estreno de la cinta Caught Stealing en Londres, fueron fotografiados en el bar Dragon de París, donde platicaron gran parte de la noche y, en un momento, compartieron un abrazo amistoso, lo que contribuyó a alimentar las sospechas de un posible romance.

Zoë Kravitz y Austin Butler (Antony Jones/Getty Images)

"Definitivamente hay química entre ellos y les encanta pasar tiempo juntos promocionando la película", dijo una fuente al Daily Mail al respecto.

La fuente señaló que pasar tiempo juntos sin tanta presión de por película había sido una recompensa para los dos actores y agregó que el actor cree que Kravitz es una mujer “genial y divertida”: “Sus amigos no se sorprenderían si algo avanzara”, aseguró el informante.