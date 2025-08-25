Zoe Kravitz y Harry Styles son captados juntos en Roma, ¿romance en puerta?

Zoë KravitzyHarry Styles levantaron sospechas de un posible romance luego de que fueron grabados juntos caminando del brazo por las calles de Roma.
En un video tomado por un fan el domingo 24 de agosto, que rápidamente se viralizó a través de X, se puede ver a la actriz de 36 años usando lentes de sol y una gorra de béisbol mientras camina del brazo del cantante de 31 años, quien también llevaba lentes oscuros.
Zoë KravitzyHarry Styles fueron vistos juntos en Roma, donde caminaron del brazo por las calles de la ciudad, hecho que desató rumores sobre una posible relación.
En el video se ve a la actriz y al cantante recorriendo las calles de la ciudad. Para su date, la directora optó por un vestido corto blanco de tirantes que combinó con una gorra de color negro y lentes de sol, mientras que el músico usó una chamarra azul y jeans.
La salida fue sorpresiva para algunos dada la amistad de Kravitz con Taylor Swif, quien tuvo un romance intermitente con Styles desde finales de 2012 hasta principios de 2013.
Zoë Kravitz y Austin Butler, juntos en París
Semanas antes, Zoë fue relacionada con Austin Butler. Tras el estreno de la cinta Caught Stealing en Londres, fueron fotografiados en el bar Dragon de París, donde platicaron gran parte de la noche y, en un momento, compartieron un abrazo amistoso, lo que contribuyó a alimentar las sospechas de un posible romance.
"Definitivamente hay química entre ellos y les encanta pasar tiempo juntos promocionando la película", dijo una fuente al Daily Mail al respecto.
La fuente señaló que pasar tiempo juntos sin tanta presión de por película había sido una recompensa para los dos actores y agregó que el actor cree que Kravitz es una mujer “genial y divertida”: “Sus amigos no se sorprenderían si algo avanzara”, aseguró el informante.
El pasado amoroso de Zoë Kravitz y Harry Styles
El mes pasado, Harry Style fue captado besando a una misteriosa mujer en medio de la multitud en el Festival de Glastonbury. Según informó el diario The Sun, la joven fue identificada como la productora Ella Kenny, quien trabaja en contenidos multiplataforma con base en Londres.
Kenny fue la primera persona con la que se le relacionó sentimentalmente a Styles después de que terminó su romance con Taylor Russell en mayo de 2024. Sin embargo, una fuente confirmó que ese beso se dio de manera espontánea y natural.
"Harry y Ella se divirtieron juntos en Glastonbury y se besaron en la pista de baile. Lo pasaron bien en el momento, pero eso no significa que vaya a convertirse en algo. Simplemente se llevaron bien y se besaron", declaró una fuente al Daily Mail.
Por su parte, Zoë Kravitz terminó su compromiso con el protagonista Magic Mike, el actor Channing Tatum, en octubre de 2024. La pareja comenzó a salir tras conocerse en el set de Blink Twice, cinta que marcó el debut de Kravitz como directora.