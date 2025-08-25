Se casó el hermano de Mariana Rodríguez, pero fue Mariel quien se robó la noche

Mariel, la protagonista de la boda del hermano de Mariana Rodríguez

Con tan solo un año, Mariel García Rodríguez, hija de Mariana Rodríguez y Samuel García, se convirtió en la protagonista de la boda de Jorge Rodríguez y Alejandra Sánchez Böker, quienes unieron sus vidas este fin semana en tierras jaliscienses. Fue la influencer quien nos hizo testigo de cada momento divertido que vivió "Yeye", —como llama a la pequeña—, en sus redes sociales.

Jorge Rodríguez Cantú y Alejandra Sánchez Böker (Dos digital bodas)

Con un vestido blanco de mangas y una cinta de flores en la cabeza, Mariel, quien fue pajecita de la pareja, caminó hacia el altar con plena seguridad. Mariana publicó un video de aquel momento y escribió: "Ella sabe que hay lugar y comportamiento para cada ocasión 😂". Aunque al principio del clip la pequeña se muestra tranquila y concentrada, más adelante en la fiesta sorprendió a todos al desplegar toda su energía bailando en la pista.

En otra publicación, Mariana Rodríguez publicó una foto de Mariel junto con su hermano, a quien le dedicó un mensaje especial por su boda:

"Jorge (para nosotros siempre serás Jorgito): me llena de alegría verte comenzar esta nueva etapa. Encontraste a la persona con quien compartir tu vida y sé que juntos serán un gran equipo: se acompañarán en los retos, celebrarán las alegrías y construirán un camino lleno de amor, respeto y paciencia".

Además, la influencer resaltó el vínculo que la une con su hermano en esta nueva etapa, pues señaló que "siempre cuenta conmigo en este camino". Y, con un toque de humor, le dejó a la pareja un recordatorio divertido: "En el matrimonio lo más importante no es tener la razón… ¡sino ser feliz! 😂".

"Les deseo una vida hermosa, llena de risas, aventuras y mucha complicidad. ¡Felicidades, los quiero mucho!", dijo.

Mariel y Jorge Rodríguez, hermano de Mariana Rodríguez. (Instagram)

Por si fuera poco, la influencer compartió otra imagen en la que aparece junto a su esposo Samuel y sus hijas, Mariel e Isabel: "Wedding ready", escribió.