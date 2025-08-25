La boda de Jorge Rodríguez Cantú, hermano de Mariana Rodríguez , y Alejandra Sánchez Böker reunió a familiares y amigos en una celebración que tuvo lugar en Guadalajara, Jalisco. Sin embargo, quien realmente se robó todas las miradas fue Mariel, la hija mayor de Mariana y Samuel García, que con su conocido carisma conquistó a todos los presentes y se convirtió en la verdadera protagonista de la noche.
Se casó el hermano de Mariana Rodríguez, pero fue Mariel quien se robó la noche
Mariel, la protagonista de la boda del hermano de Mariana Rodríguez
Con tan solo un año, Mariel García Rodríguez, hija de Mariana Rodríguez y Samuel García, se convirtió en la protagonista de la boda de Jorge Rodríguez y Alejandra Sánchez Böker, quienes unieron sus vidas este fin semana en tierras jaliscienses. Fue la influencer quien nos hizo testigo de cada momento divertido que vivió "Yeye", —como llama a la pequeña—, en sus redes sociales.
Con un vestido blanco de mangas y una cinta de flores en la cabeza, Mariel, quien fue pajecita de la pareja, caminó hacia el altar con plena seguridad. Mariana publicó un video de aquel momento y escribió: "Ella sabe que hay lugar y comportamiento para cada ocasión 😂". Aunque al principio del clip la pequeña se muestra tranquila y concentrada, más adelante en la fiesta sorprendió a todos al desplegar toda su energía bailando en la pista.
En otra publicación, Mariana Rodríguez publicó una foto de Mariel junto con su hermano, a quien le dedicó un mensaje especial por su boda:
"Jorge (para nosotros siempre serás Jorgito): me llena de alegría verte comenzar esta nueva etapa. Encontraste a la persona con quien compartir tu vida y sé que juntos serán un gran equipo: se acompañarán en los retos, celebrarán las alegrías y construirán un camino lleno de amor, respeto y paciencia".
Además, la influencer resaltó el vínculo que la une con su hermano en esta nueva etapa, pues señaló que "siempre cuenta conmigo en este camino". Y, con un toque de humor, le dejó a la pareja un recordatorio divertido: "En el matrimonio lo más importante no es tener la razón… ¡sino ser feliz! 😂".
"Les deseo una vida hermosa, llena de risas, aventuras y mucha complicidad. ¡Felicidades, los quiero mucho!", dijo.
Por si fuera poco, la influencer compartió otra imagen en la que aparece junto a su esposo Samuel y sus hijas, Mariel e Isabel: "Wedding ready", escribió.
Así fue la boda de Jorge Rodríguez, hermano de Mariana Rodríguez, y Alejandra Sánchez Böker
Este fin de semana, Jorge Rodríguez Cantú —hermano de Mariana Rodríguez— y Alejandra Sánchez Böker se dieron el "Sí, acepto" en una emotiva ceremonia celebrada en Guadalajara, Jalisco. El enlace tuvo lugar en Benavento, un reconocido venue de la ciudad que sirvió como el escenario perfecto para la unión de la pareja.
Para esta ocasión especial, Alejandra eligió un vestido de encaje de corte sirena, mientras que Jorge optó por un traje de tres piezas en tono gris. Sobre la decoración del venue, ésta destacó por la variedad de arreglos florales y el uso de espejos como elementos decorativos, que aportaron un toque moderno al ambiente.
Durante la recepción, los recién casados abrieron la pista con el tema “Hasta viejitos”, interpretado en vivo por Alejandro González y Carlos Vives, uno de los momentos más emotivos de la fiesta.
Entre los invitados estuvieron los padres de los novios, Jorge Rodríguez y Luisa Cantú, así como Eugenia, quien fue con su novio, Tony Mils, y Mariana Rodríguez —esta última acompañada por su esposo, el gobernador Samuel García—, junto con las pequeñas Mariel e Isabel, quienes apenas tiene poco más de un mes de nacida.