Muere la actriz Verónica Echegui, protagonista de 'Me estás matando, Susana' con Gael García

Muere Verónica Echegui, a los 42 años, a causa de cáncer

Trascendió que pocas personas conocían el diagnóstico que Verónica Echegui enfrentaba desde hace aproximadamente un año. Hasta el momento, su familia no se ha pronunciado oficialmente sobre su muerte.

Verónica Echegui (Getty Images)

Aunque no se ha revelado públicamente el tipo de cáncer que padecía, se sabe que la enfermedad avanzó de manera agresiva, obligándola a retirarse gradualmente de la vida pública. Su última aparición pública fue en junio de 2025, durante la promoción de la serie de comedia A Muerte, su último proyecto profesional.

El periódico El Mundo informó esta mañana que la actriz está siendo velada en el tanatorio de La Paz, donde amigos y colegas ya han hecho acto de presencia.



Recibo impactado la noticia del fallecimiento de Verónica Echegui, una actriz con un talento y una humildad enormes que se marcha demasiado joven. Mi abrazo sincero en estos momentos tan duros para toda la familia y amigos. https://t.co/bZQ6d4SSHa — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 25, 2025

El presidente de España, Pedro Sánchez, expresó sus condolencias a la familia de Echegui: “Recibo impactado la noticia del fallecimiento de Verónica Echegui, una actriz con un talento y una humildad enormes que se marcha demasiado joven. Mi abrazo sincero en estos momentos tan duros para toda la familia y amigos”, escribió el mandatario en su perfil de X.