El actor y veterano del teatro Jerry Adler, reconocido mundialmente por su papel como Herman “Hesh” Rabkin en Los Soprano, falleció el sábado 23 de agosto de 2025 en su hogar en Nueva York, rodeado de sus seres queridos, según confirmaron medios y su representante.
Muere Jerry Adler, el icónico "Hesh" de Los Soprano, a los 96 años
Adler tenía 96 años y había comenzado una brillante carrera en el mundo del entretenimiento como director, productor y stage manager en Broadway, participando en emblemáticas producciones como My Fair Lady, Annie y The Apple Tree.
Su paso tras backstage marcó gran parte de su vida profesional, hasta que ya entrada la edad madura dio sus primeros pasos como actor en pantalla.
Su debut como actor fue en la serie Brooklyn Bridge en 1991, seguido por una aparición en la película The Public Eye al año siguiente.
Sin embargo, su rol más memorable fue el de Hesh, un conselero de Tony Soprano que apareció en todas las temporadas de Los Soprano (1999–2007), consolidándose como un personaje entrañable en la historia de la serie.
Posteriormente, Adler obtuvo roles recurrentes en exitosas producciones como The Good Wife y su spin-off The Good Fight, donde su sentido del humor marcó la diferencia. Robert King, creador de The Good Wife, recordó que una sola escena en la que gritaba “I said ice cream, you stupid bitch” en un café bastó para que su personaje se extendiera por años en la serie.
Jerry Adler tenía raíces en el teatro
En el cine, también dejó huella con apariciones en Manhattan Murder Mystery, Synecdoche, New York, A Most Violent Year y Driveways
Nacido el 4 de febrero de 1929 en Brooklyn en el seno de una familia con profunda tradición teatral, su primo era la pionera del arte dramático Stella Adler, su incursión tardía en la actuación terminó por convertirlo en una figura admirada por su talento y calidez.
Adler deja un legado lleno de recuerdos entrañables y una carrera única, marcada por su transición del anonimato en el teatro a una fama tardía, pero profunda, en la televisión y el cine. Le sobreviven su esposa, Joan Laxman, y sus hijas Alisa, Amy, Laura y Emily