Muere Jerry Adler, el icónico "Hesh" de Los Soprano, a los 96 años

Adler tenía 96 años y había comenzado una brillante carrera en el mundo del entretenimiento como director, productor y stage manager en Broadway, participando en emblemáticas producciones como My Fair Lady, Annie y The Apple Tree.

Su paso tras backstage marcó gran parte de su vida profesional, hasta que ya entrada la edad madura dio sus primeros pasos como actor en pantalla.

Su debut como actor fue en la serie Brooklyn Bridge en 1991, seguido por una aparición en la película The Public Eye al año siguiente.

Sin embargo, su rol más memorable fue el de Hesh, un conselero de Tony Soprano que apareció en todas las temporadas de Los Soprano (1999–2007), consolidándose como un personaje entrañable en la historia de la serie.

Jerry Adler (Getty Images)

Posteriormente, Adler obtuvo roles recurrentes en exitosas producciones como The Good Wife y su spin-off The Good Fight, donde su sentido del humor marcó la diferencia. Robert King, creador de The Good Wife, recordó que una sola escena en la que gritaba “I said ice cream, you stupid bitch” en un café bastó para que su personaje se extendiera por años en la serie.