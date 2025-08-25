Kate del Castillo no da marcha atrás: mantiene su demanda contra el gobierno mexicano

Kate del Castillo confirmó que sigue en pie la demanda que interpuso contra el gobierno federal en 2017, luego de la persecución política de la que asegura fue víctima tras reunirse con Joaquín “El Chapo” Guzmán.
La actriz reclama una indemnización de 60 millones de pesos, al considerar que su reputación y honor fueron dañados en aquel proceso mediático y judicial.
Kate del Castillo mantiene su demanda contra el gobierno mexicano
Kate del Castillo continúa con la demanda que presentó contra el gobierno federal. La actriz sostiene que fue objeto de persecución política tras su encuentro con el capo de la droga Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán en 2015.
“Va caminando, yo no tengo prisa ni mucho menos, ¿no? Pero va bien, poco a poco, y poco a poco se van sabiendo más cosas, y que nos dejen ver pues todo, porque nunca nos dejaron ver cuando sucedió todo eso, ni siquiera mis abogados sabían de qué me estaban defendiendo.
“Entonces, pues ahí va, ahí va la cosa. Más adelante, pues tendré más noticias que estaré con mis abogados ahora que vaya a México”, aseguró durante una entrevista para el programa Ventaneando.
¿Por qué demandó Kate del Castillo al gobierno mexicano?
Kate del Castillodemandando al gobierno mexicanos por 60 millones de dólares por daños morales y materiales en lo que llamó una “persecución política” en su contra.
Aunque la actriz nunca enfrentó cargos, alega que los funcionarios de la Fiscalía General de la República filtraron información que dañó su reputación, por lo que perdió importantes contratos de trabajo.
“Me difamaron. Me causaron y siguen causando afectaciones a mí y a mi familia. La ley establece que toda investigación debe mantenerse en secreto, la mía fue la excepción... Fui dañada en mi honor y reputación. Perjudicaron mis actividades profesionales. No podía volver a mi país por miedo a ser detenida por el Gobierno de México”.
“Generaron una cortina que tenía como propósito distraer a los mexicanos de los verdaderos problemas. Me utilizaron como distractor. No cometí ningún delito. Fui víctima de persecución política. El Estado me persiguió y me atacó”, aseguró la actriz en su primer encuentro con la prensa tras casi tres años de ausencia en México.
Kate del Castillo estrenará una nueva película junto a Bruno Bichir
Kate del Castillo viajará próximamente a México para cumplir con sus compromisos profesionales, entre ellos el estreno de su nueva cinta Instintos, junto a Bruno Bichir. “Está bien fuerte la película, la verdad. Y estoy contenta porque hace mucho que yo no hacía un thriller y algo así, así que estoy feliz, se estrena el 29, adelantó.
La actriz lamentó no haber podido acompañar a su papá, el actor Eric del Castillo, en el homenaje que recibió por sus 70 años de trayectoria.
“Siempre me da muchas ganas de estar ahí, no puedo todo el tiempo, pero muy orgullosa de lo que ha hecho mi papá también para el cine mexicano, ¿no? Mi papá es un ícono, no es de los últimos que quedan, desafortunadamente. No, él lo que lo mantiene también realmente es el trabajo”, dijo emocionada.
En esta ocasión, Kate del Castillo fue captada en Los Ángeles, donde asistió a la inauguración de un restaurante de comida dirigida a la comunidad hispana. “Vicente es mi amigo y es muy arriesgado hacer algo en esta época ahorita. Así que hay que apoyarlo y hay que ser valientes como él”, expresó.