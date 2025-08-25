Kate del Castillo no da marcha atrás: mantiene su demanda contra el gobierno mexicano

Kate del Castillo estrenará una nueva película junto a Bruno Bichir

Kate del Castillo viajará próximamente a México para cumplir con sus compromisos profesionales, entre ellos el estreno de su nueva cinta Instintos, junto a Bruno Bichir. “Está bien fuerte la película, la verdad. Y estoy contenta porque hace mucho que yo no hacía un thriller y algo así, así que estoy feliz, se estrena el 29, adelantó.

La actriz lamentó no haber podido acompañar a su papá, el actor Eric del Castillo, en el homenaje que recibió por sus 70 años de trayectoria.

Kate del Castillo (Getty Images)

“Siempre me da muchas ganas de estar ahí, no puedo todo el tiempo, pero muy orgullosa de lo que ha hecho mi papá también para el cine mexicano, ¿no? Mi papá es un ícono, no es de los últimos que quedan, desafortunadamente. No, él lo que lo mantiene también realmente es el trabajo”, dijo emocionada.

En esta ocasión, Kate del Castillo fue captada en Los Ángeles, donde asistió a la inauguración de un restaurante de comida dirigida a la comunidad hispana. “Vicente es mi amigo y es muy arriesgado hacer algo en esta época ahorita. Así que hay que apoyarlo y hay que ser valientes como él”, expresó.