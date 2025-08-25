Mingus Lucien Reedus, de 25 años, hijo del actor Norman Reedus y la modelo Helena Christensen, se presentó la tarde del sábado en el Tribunal Criminal de Manhattan y se declaró “no culpable” de los cinco cargos de los que se le acusa, entre ellos agresión en tercer grado, obstrucción criminal de respiración, agresión imprudente, acoso agravado y acoso en segundo grado.
Hijo de Norman Reedus, Daryl en TWD, arrestado por agredir a su novia
Hijo de Norman Reedus, Daryl en TWD, arrestado por agredir a su novia
El joven fue liberado sin fianza ni supervisión. La detención ocurrió el pasado 23 de agosto, alrededor de las 8:40 a.m., tras una aparente pelea con una mujer de 33 años en su residencia en Manhattan. La víctima presentaba “lesiones menores en el cuello y la pierna” y fue trasladada al Bellevue Hospital en estado estable.
Al día siguiente del arresto, Mingus fue captado por la prensa mientras salía de su departamento. Al ser cuestionado, hizo una inquietante pregunta: “¿Quieren verme suicidarme?”, y calificó lo sucedido como un “malentendido”.
Su abogada, defendió su inocencia asegurando que los fiscales presentaron cargos menores lo cual, según ella, “habla más fuerte que los comentarios sin fundamento del fiscal en la audiencia”.
También destacó que el hecho de que el juez lo liberara sin fianza ni custodia es un indicio importante de la confianza del sistema en su posible inocencia.
Según afirmó en su defensa, Mingus fue quien llamó al 911 tras finalizar una relación amorosa de cinco meses. Allegó que la mujer intentó quitarse la vida con pastillas para dormir, y que la intervención estuvo motivada por preocupación, no por agresión
Esta no es la primera vez que Mingus Lucien Reeduses detenido
Por su parte, la víctima fue otorgada una orden de protección judicial y al parecer ya se retiró del lugar donde convivían.
Este no es el primer encuentro de Mingus con el sistema legal. En 2021, fue arrestado tras un incidente durante el festival San Gennaro en Little Italy, Nueva York, donde una mujer denunció haber recibido un golpe.
El caso concluyó con un acuerdo que lo obligaba a evitar problemas legales durante un año y a asistir a sesiones de consejería tras declararse culpable de incumplimiento del orden público. Mingus volverá a comparecer en el tribunal el martes 26 de agosto, día en el que se espera que la fiscalía presente más detalles sobre el caso