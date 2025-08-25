Hijo de Norman Reedus, Daryl en TWD, arrestado por agredir a su novia

El joven fue liberado sin fianza ni supervisión. La detención ocurrió el pasado 23 de agosto, alrededor de las 8:40 a.m., tras una aparente pelea con una mujer de 33 años en su residencia en Manhattan. La víctima presentaba “lesiones menores en el cuello y la pierna” y fue trasladada al Bellevue Hospital en estado estable.

Al día siguiente del arresto, Mingus fue captado por la prensa mientras salía de su departamento. Al ser cuestionado, hizo una inquietante pregunta: “¿Quieren verme suicidarme?”, y calificó lo sucedido como un “malentendido”.

Su abogada, defendió su inocencia asegurando que los fiscales presentaron cargos menores lo cual, según ella, “habla más fuerte que los comentarios sin fundamento del fiscal en la audiencia”.

Norman Reedus y su hijo Mingus Reedus (Shutterstock)

También destacó que el hecho de que el juez lo liberara sin fianza ni custodia es un indicio importante de la confianza del sistema en su posible inocencia.

Según afirmó en su defensa, Mingus fue quien llamó al 911 tras finalizar una relación amorosa de cinco meses. Allegó que la mujer intentó quitarse la vida con pastillas para dormir, y que la intervención estuvo motivada por preocupación, no por agresión

